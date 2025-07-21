ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n ikinci evliliÄŸi 10 yÄ±lda bitmiÅŸti... KeÅŸke arkadaÅŸlarÄ±m bana sevgili bulsa

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Ã–yle ya da bÃ¶yle biri mÃ¼zik ve TV, diÄŸeri spor dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iki Ã¼nlÃ¼sÃ¼nÃ¼n yuvasÄ± daÄŸÄ±ldÄ±. Bu yÄ±kÄ±lan yuvanÄ±n kadÄ±n tarafÄ± biraz daha Ã¼nlÃ¼ olduÄŸu iÃ§in herkes ÅŸimdi onun hayatÄ±na nasÄ±l bir yÃ¶n vereceÄŸini, biriyle birlikte olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyor.

Bir bakalÄ±m kim bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift.

10 YILLIK EVLÄ°LÄ°K BÄ°R ANDA UÃ‡TU GÄ°TTÄ°

Bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, 2014 yÄ±lÄ±nda evlenen ve geÃ§en yÄ±l yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Jessica Simpson ile Eric Johnson... ÃœÃ§ Ã§ocuklu yuvalarÄ±nÄ± kurtaramayan Ã§ift, Ã§areyi ayrÄ±lmakta bulmuÅŸtu.

Bunun duyurusunu da geÃ§en yÄ±lÄ±n sonlarÄ±nda yaptÄ±lar zaten. Hatta Jessica Simpson, bu evliliÄŸin kendisine iyi gelmediÄŸini, hasta ettiÄŸini bile sÃ¶yledi.

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Simpson, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde de Los Angeles HavalimanÄ±'nda bir grup basÄ±n mensubuyla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±... ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±za elbette hayatÄ±na yeni birini almaya hazÄ±r olup olmadÄ±ÄŸÄ± soruldu. O da bu soruya ilginÃ§ yanÄ±tlar verdi.

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'KEÅžKE ARKADAÅžLARIM BANA UYGUN BÄ°RÄ°NÄ° BULSA'

Jessica Simpson, bazÄ± Ã¼nlÃ¼lerin aktif olarak kullandÄ±klarÄ±nÄ± itiraf ettiÄŸi internetteki bir flÃ¶rt sitesine henÃ¼z kayÄ±t olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

O sÄ±rada bir gazeteci yÄ±ldÄ±za "Yeni sevgilisini bu tÃ¼r bir flÃ¶rt uygulamasÄ±ndan mÄ± bulmak isteyeceÄŸini, yoksa arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n tanÄ±ÅŸtÄ±racaÄŸÄ± birini mi tercih edeceÄŸini" sordu.

Bunun Ã¼zerine Jessica Simpson da "Åžaka mÄ± yapÄ±yorsunuz? Tabii ki bir arkadaÅŸÄ±mÄ±n beni biriyle tanÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± tercih ederim" diye yanÄ±t verdi.

Jessica Simpson ilk evliliÄŸini 2002 ile 2006 arasÄ±nda Nick Lachey ile yaptÄ±. ArdÄ±ndan 2014'te Amerikan futbolu oyuncusu Eric Johnson ile evlendi. Bu evlilik de geÃ§en yÄ±l bitti.

MUTSUZ OLDUÄžUNU Ä°TÄ°RAF ETMÄ°ÅžTÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Simpson, evliliÄŸinin son zamanlarÄ±nda mutsuz olduÄŸunu da itiraf etmiÅŸti.

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45 yaÅŸÄ±ndaki Simpson, geÃ§tiÄŸimiz hafta 10 yÄ±l Ã¶nce evlendiÄŸi spor yÄ±ldÄ±zÄ± kocasÄ± Eric Johnson ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nda hayranlarÄ± epey ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±.

DiÄŸer yandan Ã§iftin durumunu bilenler iÃ§in ise Ã§ok da beklenmedik bir durum deÄŸildi bu.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ iddialara gÃ¶re Johnson ile evliliÄŸi, Jessica Simpson'Ä± kelimenin tam anlamÄ±yla fiziksel olarak gÃ¼Ã§ten dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸ ve hasta etmiÅŸti.

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ARALARINDAKÄ° SORUNLAR BUNALTICI HALE GELDÄ°

BoÅŸanma haberinin duyulmasÄ±ndan sonra People dergisine konuÅŸan bir kaynak, aralarÄ±nda giderek artan farklÄ±lÄ±klarÄ±n Jessica Simpson iÃ§in artÄ±k bunaltÄ±cÄ± bir hale geldiÄŸini bu yÃ¼zden de evliliÄŸi bitirmeye karar verdiÄŸini sÃ¶yledi.

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SÃ¶z konusu kaynak "Evliliklerindeki sorunlar bir sÃ¼redir gerÃ§ekten bunaltÄ±cÄ± bir hale gelmiÅŸti" dedi.

Onun ifadesine gÃ¶re, Eric Johnson ile iliÅŸkisinden 12 yaÅŸÄ±nda Maxi, 11 yaÅŸÄ±nda Ace ve beÅŸ yaÅŸÄ±nda Eric adÄ±nda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu olan Jessica Simpson, evlilikteki sorunlar yÃ¼zÃ¼nden genel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bozulduÄŸunu fark etti.

Bunun sonucunda da evliliÄŸini bitirmeye ve bir an Ã¶nce bu iliÅŸkinin hayatÄ±ndan tamamen Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in adÄ±m atmaya karar verdi.

Bu kaynak Simpson'Ä±n durumunu "Jessica kendi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in geleceÄŸine bakmak zorunda" diye Ã¶zetledi durumu.

Simpson ilk evliliÄŸini Nick Lachey ile 2002 ile 2006 arasÄ±nda Nick Lachey ile yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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