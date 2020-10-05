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Haber Giriş: 05.10.2020 - 10:08 | Son Güncelleme:

İkinci bir dava açtı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
İkinci bir dava açtı
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ÜNLÜ oyuncu Erkan Petekkaya, Endemol Medya Şirketi’ne “Paramparça” dizisindeki alacakları için 50 bin TL’lik dava açmıştı.

Petekkaya, şirkete 584 bin 537 TL’lik ikinci bir dava daha açtı. Endemol Medya Şirketi aleyhine icra takipleri de başlattığını belirten sanatçı dilekçesinde, “Davalı şirket, hakkında başlatılan icra takiplerine itiraz etmekte ve takip durmaktadır. İtirazın iptalini istiyoruz. ‘Paramparça’ dizisi yurt dışında 88 ülkeye satılmıştır. Davalı şirket, dizinin yurtdışı gelirinden payıma düşen yüzde 5’lik hissenin ödeneceğini kararlaştırmasına rağmen bugüne kadar bir ödeme yapmamıştır” dedi.
Üç yıl önce iflas başvurusunda bulunan ve geçtiğimiz ocak ayında bu isteği mahkeme tarafından reddedilen Endemol Medya Şirketi’ne ünlü oyuncular Aslı Enver, Songül Öden, Hümeyra, Cansel Elçin, İbrahim Çelikkol da dava açmıştı. 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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