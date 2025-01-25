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İki yuvayı yerle bir eden yasak aşk masum bir sohbetle başladı

Güncelleme Tarihi:

#Hugh Jackman#Sutton Foster#Deborra Lee Furness
İki yuvayı yerle bir eden yasak aşk masum bir sohbetle başladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 14:32

Hollywood'da geçen yıla damgasını vuran ayrılıklardan birinin kahramanı oldu Hugh Jackman ile Deborre Lee Furness. Dile kolay, tam 27 yıl boyunca yuvalarını ayakta tutmuşlardı. Üstelik aralarında hatırı sayılır yaş farkı da vardı. Daha da ötesinde Deborre Lee Furness'in yaşadığı sağlık sorunları yüzünden biyolojik çocukları bile olmamıştı. Bunun yerine iki çocuk evlat edinmişlerdi ve gül gibi geçinip gidiyorlardı.

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Onları uzaktan izleyenlere sorsanız "hiçbir şey Hugh ile Deborra'yı ayıramaz" derlerdi. Yine de çift, ortak bir açıklamayla evliliklerinin bittiğini duyurdular. Sonra da görünüşte sakin bir şekilde yuvalarını dağıttılar.

Ama o dönemde de konuşulan bir ayrıntı vardı...

Her ne kadar dışarıdan bakıldığında çok mutlu görünseler de yaptıkları boşanma açıklamasından sonra onları yakından tanıyanlar "Bunun olacağı belliydi" diyerek fazla derin açıklamalara girişmeden yorum yaptılar.

Sonradan ortaya çıktı ki bu yakın çevre Jackman ve Furness'in evliliği üzerinde kara bulutlar dolaştığını zaten biliyordu.  

İki yuvayı yerle bir eden yasak aşk masum bir sohbetle başladı

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İHANETİN ÖNCE SÖYLENTİSİ SONRA KENDİSİ GELDİ
Aradan geçen ayların sonunda Hugh Jackman'ın yeni bir aşka yelken açtığı duyuldu.

Üstelik adının birlikte anıldığı kişi öyle yabancı biri değildi. Tam tersine ikisi de eşleriyle evliyken Broadway'de The Music Man adlı yapımda birlikte sahneye çıktığı rol arkadaşı Sutton Foster'dı.

Daha da ötesinde Foster da bu aşk söylentisinin duyulmasından kısa bir süre sonra ikinci kocası Ted Griffin'den boşandığını açıkladı.

Sonuç olarak söylentileri daha da uzatmadan kısa süre önce Jackman ile Foster el ele kamera karşısına çıktı.... Bütün söylentiler doğruydu! 

İkisinin de eski eşleriyle evliliğini bu yasak aşk bitirmişti.

İki yuvayı yerle bir eden yasak aşk masum bir sohbetle başladı

ÇOK ÖNCEDEN İPUCU VERMİŞ
Jackman ile Foster aşkının meraklıları bu konuyu deştikçe bütün gizem perdesi de aralanıyor.

Aslına bakılırsa yasak aşk olarak başlayan bu ilişkinin ikilinin birlikte rol aldıkları müzikalde her gösteri öncesi tekrarlanan ve masum gibi görünen bir ritüelle başladığı da artık gözler önüne serildi.

Sutton Foster, bundan 3 yıl önce verdiği bir röportajda aslında Hugh Jackman ile nasıl yakınlaştıklarını da anlatmış,.

Buna neden olan da birlikte rol aldıkları The Music Man adlı müzikalde her gösteri öncesi tekrarladıkları bir ritüel.

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Söylediğine göre 2021 ile 2023 arasında perde açan The Music Man adlı müzikalin her gösterisi öncesinde Foster'ın giyinme odasında buluşup orada baş başa sohbet ediyorlardı.

Buna da kendi aralarında "Halı sohbeti" diyorlardı.

İki yuvayı yerle bir eden yasak aşk masum bir sohbetle başladı

HER GÖSTERİ ÖNCESİ 'HALI SOHBETİ'
Bunun nedenini de Sutton Foster röportajında şöyle anlattı: "Çünkü benim giyinme odam her zaman karışık olurdu. Bu yüzden de halıda oturup sohbet ederdik."

Oyuncunun söylediğine göre bu "halı sohbetleri" Jackman ile ortak çalışmalarının en zevkli kısmıydı.

İkili arasındaki aşk iyice gün yüzüne çıktıktan sonra da Foster'ın belki de bunu anlatıp bilerek ya da bilmeyerek ilişki hakkında ipucu verdiği konuşuluyor şimdi de. 

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İki yuvayı yerle bir eden yasak aşk masum bir sohbetle başladı

Jackman ile Deborra Lee Furness'in boşanma açıklaması çifti uzaktan izleyenleri şaşırtmıştı... Ama yakın çevreleri "Bunun olacağı belliydi" yorumunu yaptı. 

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#Hugh Jackman#Sutton Foster#Deborra Lee Furness

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