Birlikte program sunarken birbirlerine gönül vermişlerdi: İki yuvayı yıkan skandal aşıklar evleniyor

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Birlikte sundukları Good Morning America programının setinde aşka düşen bu uğurda evliliklerini bile yıkan Amy Robach ile T.J Holmes, sonunda kendi yuvalarını kurmaya hazır.

TMZ adlı internet sitesinin haberine göre 53 yaşındaki Robach ile 49 yaşındaki Holmes, geçtiğimiz 18 Eylül'de Washington'da evlilik lisansını aldı.

Bu da çiftin skandal olarak başlayan yasak aşklarını artık evliliğe dökmeye hazır oldukları anlamına geliyor.

Geçen yıl sonbaharda nişanlandıkları ortaya çıkan çift; evlilik tarihi konusunda bir açıklama yapmadı.

Haberin Devamı

Good Morning America adlı programı birlikte sunarken birbirlerine aşık olan Robach ile Holmes, başlangıçta magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşmemek için ellerinden gelenin fazlasını yaptılar.

Aşklarını saklayabildikleri kadar sakladılar.

Ama her zamanki gibi gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir alışkanlığı vardı. Onların yasak aşkı da katıldıkları bir spor etkinliğinde gün yüzüne çıktı.

Sonra elbette evlilikleri bitti ve artık aşklarını rahat rahat yaşamaya başladılar.

Elbette bu arada TV kanalındaki işlerine de son verildi.

Amy Robach ilk evliliğini Tim McIntosh ile yapmıştı. 2010 yılında Andrew Shue ile yaptığı ikinci evliliği ise T.J Holmes aşkı yüzünden bitti.

Holmes ise Amy Ferson ile ilk evliliğini yaptı. Sonra Marilee Fiebig ile hayatını birleştirdi. Fakat o evliliğini bitiren Robach ile yaşadığı aşk oldu.Robach ve Holmes'un eski eşleri de teselliyi birbirlerinde bulurken aşka düştüler.