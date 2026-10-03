Birlikte program sunarken birbirlerine gönül vermişlerdi: İki yuvayı yıkan skandal aşıklar evleniyor

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Birlikte sundukları Good Morning America programının setinde aşka düşen bu uğurda evliliklerini bile yıkan Amy Robach ile T.J Holmes, sonunda kendi yuvalarını kurmaya hazır.
Bu da çiftin skandal olarak başlayan yasak aşklarını artık evliliğe dökmeye hazır oldukları anlamına geliyor.
Geçen yıl sonbaharda nişanlandıkları ortaya çıkan çift; evlilik tarihi konusunda bir açıklama yapmadı.
Aşklarını saklayabildikleri kadar sakladılar.
Ama her zamanki gibi gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir alışkanlığı vardı. Onların yasak aşkı da katıldıkları bir spor etkinliğinde gün yüzüne çıktı.
Sonra elbette evlilikleri bitti ve artık aşklarını rahat rahat yaşamaya başladılar.
Elbette bu arada TV kanalındaki işlerine de son verildi.
Holmes ise Amy Ferson ile ilk evliliğini yaptı. Sonra Marilee Fiebig ile hayatını birleştirdi. Fakat o evliliğini bitiren Robach ile yaşadığı aşk oldu.Robach ve Holmes'un eski eşleri de teselliyi birbirlerinde bulurken aşka düştüler.