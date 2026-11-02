İki yuva yıkan ihanet skandalı iki düğünle bitti… Aldatanlar ve aldatılanlar birbirleriyle evlendi!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Uzun yıllar televizyon ekranlarında yan yana sabah haberi sunan iki ünlü ekran yüzünün ilişki yaşadıkları ortaya çıkmış, olay öğrenilince ikisi de işinden olmuştu.

T.J. Holmes ve Amy Robach’ın yaşadıkları aşkın bu kadar konuşulma sebebi ilişkileri başladığında ikisinin de evli olmasıydı. Yasak aşkın kahramanları bunu hiç kabul etmediler ve o dönem eşlerine ihanet etmediklerini, çünkü evliliklerinin aslında çoktan bittiğini savundular.

İkilinin o dönem evli oldukları eski eşleri Andrew Shue ve Marilee Fiebig ise ihanete uğradıklarını söyleyip, bu yasak aşkın iki yuvayı birden yıktığını savundular.

Haberin Devamı

T.J. Holmes ve Amy Robach, işlerinden olup bu ilişki yüzünden çok ağır eleştirilere maruz kalsalar da aşklarından vazgeçmediler ve aldattıkları eşlerinden boşandıktan sonra en sonunda birbirleriyle evlendiler.

Bu aldatma skandalının sonu ise hiç beklenmedik şekilde geldi. Eski eşleri onları birbirleriyle aldatan Andrew Shue ve Marilee Fiebig de bu süreçte yakınlaşıp sevgili oldu.

Hatta bu ilişkiyi savunurken “Eğer ihanete uğramasaydık bu aşk da doğmazdı” dediler. Söylenenlere göre aldatılan eski eşler Andrew Shue ve Marilee Fiebig, T.J. Holmes ve Amy Robach’ın onlara yaşattığı büyük şoktan sonra teselliyi birbirlerinde bulmuşlar, sonra da bu yakınlaşma aşka dönüşmüştü.

Eski eşler, T.J. Holmes ve Amy Robach’ın evlenmesinden sadece haftalar sonra New Jersey’de evlendi!

Düğünün fotoğraflarını da ele geçiren Daily Mail’in haberine göre, eski bir oyuncu ve futbol yıldızı olan Andrew Shue ve bir avukat olan Marilee Fiebig, pazar günü New Jersey’deki çiftliklerinde nikâh masasına oturdu.

Haberin Devamı

Marilee Fiebig’in, T.J. Holmes’la evliliğinden dünyaya gelen 13 yaşındaki kızı Sabine, annesinin yanında kocaman gülümseyerek poz verdi. Lacivert, yere kadar uzanan bir elbise giyen Sabine’in, annesinin bu özel gününde nedime olarak yer aldığı anlaşıldı.

Daily Mail’in aktardığına göre, oldukça sade gerçekleşen törene sadece yakın aile üyeleri ve dostları katıldı; bunlar arasında Shue’nun kız kardeşi, oyuncu Elizabeth Shue da yer aldı.

İkilinin üç yıllık birlikteliğin ardından nişanlandıkları geçen ay ortaya çıkmıştı. bu sürpriz aşkın kahramanı Andrew Shue, People dergisine yaptığı açıklamada, “Nasıl oldu bilmiyorum ama bu hikâyenin sonunda mutlu bir son var” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Amy Robach ve T.J. Holmes arasındaki iş yeri aşkı, Kasım 2022’de gün yüzüne çıkmıştı. O dönemde Robach hâlâ Andrew Shue ile, Holmes ise Marilee Fiebig ile evliydi. Ortalığı karıştıran bu haberin ardından, 49 yaşındaki Holmes ve 53 yaşındaki Robach, Ocak 2023’te sundukları programdan uzaklaştırıldı. Kanal sözcüsü o dönemde basına yaptığı açıklamada, yaşanan skandalın ardından ikilinin “yollarına devam etmelerinin” “herkes için en iyisi” olacağını belirtti.

Holmes ve Robach’ın ilişkisi uzun soluklu oldu. People dergisinin ulaştığı resmi evlilik belgesine göre çift, 19 Eylül’de Arkansas’ta düzenlenen özel bir törenle evlendi. Çiftin düğününe dair detaylar öylesine gizli tutuldu ki, en yakın çevrelerindeki insanlar bile durumdan haberdar değildi.

Haberin Devamı

Robach, ilk evliliğini 1996-2009 yılları arasında oyuncu Tim McIntosh ile yapmıştı; çiftin bu evlilikten 23 yaşında Ava ve 20 yaşında Annie adında iki kızı bulunuyor. 2010 yılında Shue ile evlenen Robach’ın bu birlikteliği 13 yıl sürdü ve çift, 2023 yılında oldukça ses getiren bir ayrılık yaşadı.

Holmes ise ilk evliliğini 2004-2007 yılları arasında televizyon sunucusu Amy Ferson ile yapmıştı; ikilinin Brianna adında bir kızı ve Jaiden adında bir oğlu var. 2010 yılında Fiebig ile evlenen Holmes’un bu evliliği ise boşanmayla sonuçlanana dek 12 yıl sürdü.