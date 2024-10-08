×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

İki yıllık rüya bitti… Ünlü çift boşanıyor

Güncelleme Tarihi:

#Kanye West#Bianca Censori#Kim Kardashian
İki yıllık rüya bitti… Ünlü çift boşanıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 07:50

Dört çocuğunun annesi Kim Kardashian’dan kavgalar, ihanet ve aldatma iddiaları arasında geçen olaylı ayrılığı dillerden düşmeyen ünlü rapçi bu boşanmadan kısa bir süre sonra eski karısına ikizi kadar benzeyen bir başka kadınla ortaya çıkmıştı.

Haberin Devamı

O günlerde kimsenin tanımadığı bu kadın aylarca verdiği “tuhaf” fotoğraflarla dillerden düşmedi…

Kanye West ve Kim Kardashian’dan boşanması resmileştikten günler sonra evlendiği Bianca Censori evlilikleri ikinci yılını doldurmak üzereyken ayrılık kararı aldı.

İki yıllık rüya bitti… Ünlü çift boşanıyor
Kanye West ve Bianca Censori'nin iki yıllık tartışmalı evliliğinin bittiği ve çiftin ayrılık kararı aldığı iddia edildi

KARISINDAN BOŞANIR BOŞANMAZ ONUN BİR BENZERİYLE EVLENMİŞTİ

Önceleri herkesin eski karısıyla karıştırdığı, ilk başlarda Kim Kardashian’a ikizi kadar benzemesiyle gündeme gelen Avustralyalı Bianca Censori, Kanye West’le evlendiği ortaya çıktıktan sonra magazin basınının peşinde ayrılmadığı bir isim haline gelmişti.

Haberin Devamı

İki yıllık rüya bitti… Ünlü çift boşanıyor

Aslında mimarlık eğitimi almış olan 29 yaşındaki güzel Kanye West’in şirketinde çalışırken onunla evlenmiş, bu evlilik boyunca da giydiği tuhaf giysiler ve onunla birlikte gittiği her yerde neredeyse yarı çıplak gezmesiyle tartışma yaratmıştı.

İlk zamanlarda Bianca Censori için Kanye West’in yeni ilham perisi deniyor, ünlü şarkıcının genç karısına Kim Kardashian’a olan benzerliği yüzünden gönül verdiği söyleniyordu.

İki yıllık rüya bitti… Ünlü çift boşanıyor
Adı ünlü şarkıcıyla anılmaya başladığı günlerde onun eski karısı Kim Kardashian'a benzerliğiyle dikkat çeken Bianca Censori 2 yıl içinde bambaşka bir görüntüye kavuşmuştu

HER ŞEY İKİ YILDA SONA ERDİ

Bianca Censori Kanye West’le geçirdiği iki yıllık süreçte önce bu benzerlikten kurtulmuş sonrasındaysa adeta bambaşka bir insan haline gelmişti.

Gündeme bomba gibi düşen haberlere göre Kanye West, eşi Bianca Censori’den ayrılmaya çoktan karar vermiş ve yakın dostlarına da bir süre bekar bir adam olarak Japonya’da yaşamaya karar vermiş.

Haberin Devamı

İki yıllık rüya bitti… Ünlü çift boşanıyor

Gözden KaçmasınÜnlü şarkıcı karısının yarı çıplak pozlarını paylaşmıştı: Şimdi de sosyal medya kullanmasını yasakladı… Soru soran paparazziye böyle saldırdı Ünlü şarkıcı karısının yarı çıplak pozlarını paylaşmıştı: Şimdi de sosyal medya kullanmasını yasakladı… Soru soran paparazziye böyle saldırdı!Haberi görüntüle

GENÇ EŞ AİLESİNİN YANINA DÖNDÜ

Ünlü çift bu yaz birlikte de Japonya’ya tatile gitmiş ve burada bolca vakit geçirmişti. Kanye West ve Bianca Censori en son 20 Eylül’de birlikte görülmüştü.

İddialara göre bu ayrılık kararının ardından Bianca Censori de jet hızıyla Avustralya’ya, ailesinin yanına döndü.

Paparazziler 19 Eylül'de ikiliyi, West'in ilk eşi Kim Kardashian'la paylaştığı dört çocuğundan ikisiyle birlikte Tokyo'da bir süpermarkete girerken yakaladı. İkili ertesi gün de birlikte alışveriş yaparken görüldü.

İki yıllık rüya bitti… Ünlü çift boşanıyor
Çift geçtiğimiz iki yıl boyunca türlü iddiayla gündeme gelmişti... Bunların en çarpıcısı ise Kanye West'in Bianca Censori'nin zihnini kontrol altına aldığı ve ona tartışmalı giysileri zorla giydirdiği olmuştu

Haberin Devamı

ONUNLA EVLENDİKTEN SONRA BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞMÜŞTÜ

Her iki gezide de Censori, West'in kendisini giymeye zorladığı iddia edilen, kendisini neredeyse çıplak gibi gösteren giysililerleydi…

Adı Kanye West’le anılmaya başladığı ilk günlerde Kim Kardashian’a benzerliğiyle konuşulan Bianca Censori kısa bir süre sonra tarz değiştirmiş, toplum içinde son derece kışkırtıcı, kimselerin dışarıda giymeye cesaret edemeyeceği kıyafetlerle görünmeye başlamıştı.

İki yıllık rüya bitti… Ünlü çift boşanıyor

ONU HERKESİN İÇİNDE ZORLA YARI ÇIPLAK DOLAŞTIRDI

Saçlarını kısa kestirip sarıya boyayan Censori Kim Kardashian’la benzerliğini de ortadan kaldırmıştı.

Haberin Devamı

Herkesin içinde yarı çıplak gezen Bianca Censori’nin bunu kendi rızasıyla yapmadığı, Kanye West’in genç karısının adeta beynini yıkayarak onu toplum içinde bu uygunsuz giysileri giymeye zorladığı konuşuluyordu.

İki yıllık rüya bitti… Ünlü çift boşanıyor
Ayrılık kararının ardından Bianca Censori'nin Avustralya'ya ailesinin yanına döndüğü, Kanye West'in ise bir süre Japonya'da yaşamaya karar verdiği söyleniyor

AİLESİ DÖRT GÖZLE BU AYRILIĞI BEKLİYORDU

Hatta Censori’nin yakınlarının da Kanye West’in bu kontrolcü tutumundan korktukları ve kızlarının görünümünden ve ruh sağlığından endişe ederek onu ünlü şarkıcıdan ayrılmaya ikna etmeye çalıştıkları söyleniyordu.

Gözden KaçmasınEski kocası onu bırakıp benzeriyle evlenmişti… Ünlü yıldız küplere bindi: Karına söyle de çocuklarımın yanında usturuplu giyinsinEski kocası onu bırakıp benzeriyle evlenmişti… Ünlü yıldız küplere bindi: Karına söyle de çocuklarımın yanında usturuplu giyinsin!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kanye West#Bianca Censori#Kim Kardashian

BAKMADAN GEÇME!