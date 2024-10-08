İki yıllık rüya bitti… Ünlü çift boşanıyor

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O günlerde kimsenin tanımadığı bu kadın aylarca verdiği “tuhaf” fotoğraflarla dillerden düşmedi…

Kanye West ve Kim Kardashian’dan boşanması resmileştikten günler sonra evlendiği Bianca Censori evlilikleri ikinci yılını doldurmak üzereyken ayrılık kararı aldı. Kanye West ve Bianca Censori'nin iki yıllık tartışmalı evliliğinin bittiği ve çiftin ayrılık kararı aldığı iddia edildi

KARISINDAN BOŞANIR BOŞANMAZ ONUN BİR BENZERİYLE EVLENMİŞTİ

Önceleri herkesin eski karısıyla karıştırdığı, ilk başlarda Kim Kardashian’a ikizi kadar benzemesiyle gündeme gelen Avustralyalı Bianca Censori, Kanye West’le evlendiği ortaya çıktıktan sonra magazin basınının peşinde ayrılmadığı bir isim haline gelmişti.

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Aslında mimarlık eğitimi almış olan 29 yaşındaki güzel Kanye West’in şirketinde çalışırken onunla evlenmiş, bu evlilik boyunca da giydiği tuhaf giysiler ve onunla birlikte gittiği her yerde neredeyse yarı çıplak gezmesiyle tartışma yaratmıştı.

İlk zamanlarda Bianca Censori için Kanye West’in yeni ilham perisi deniyor, ünlü şarkıcının genç karısına Kim Kardashian’a olan benzerliği yüzünden gönül verdiği söyleniyordu. Adı ünlü şarkıcıyla anılmaya başladığı günlerde onun eski karısı Kim Kardashian'a benzerliğiyle dikkat çeken Bianca Censori 2 yıl içinde bambaşka bir görüntüye kavuşmuştu

HER ŞEY İKİ YILDA SONA ERDİ

Bianca Censori Kanye West’le geçirdiği iki yıllık süreçte önce bu benzerlikten kurtulmuş sonrasındaysa adeta bambaşka bir insan haline gelmişti.

Gündeme bomba gibi düşen haberlere göre Kanye West, eşi Bianca Censori’den ayrılmaya çoktan karar vermiş ve yakın dostlarına da bir süre bekar bir adam olarak Japonya’da yaşamaya karar vermiş.

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GENÇ EŞ AİLESİNİN YANINA DÖNDÜ

Ünlü çift bu yaz birlikte de Japonya’ya tatile gitmiş ve burada bolca vakit geçirmişti. Kanye West ve Bianca Censori en son 20 Eylül’de birlikte görülmüştü.

İddialara göre bu ayrılık kararının ardından Bianca Censori de jet hızıyla Avustralya’ya, ailesinin yanına döndü.

Paparazziler 19 Eylül'de ikiliyi, West'in ilk eşi Kim Kardashian'la paylaştığı dört çocuğundan ikisiyle birlikte Tokyo'da bir süpermarkete girerken yakaladı. İkili ertesi gün de birlikte alışveriş yaparken görüldü. Çift geçtiğimiz iki yıl boyunca türlü iddiayla gündeme gelmişti... Bunların en çarpıcısı ise Kanye West'in Bianca Censori'nin zihnini kontrol altına aldığı ve ona tartışmalı giysileri zorla giydirdiği olmuştu

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ONUNLA EVLENDİKTEN SONRA BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞMÜŞTÜ

Her iki gezide de Censori, West'in kendisini giymeye zorladığı iddia edilen, kendisini neredeyse çıplak gibi gösteren giysililerleydi…

Adı Kanye West’le anılmaya başladığı ilk günlerde Kim Kardashian’a benzerliğiyle konuşulan Bianca Censori kısa bir süre sonra tarz değiştirmiş, toplum içinde son derece kışkırtıcı, kimselerin dışarıda giymeye cesaret edemeyeceği kıyafetlerle görünmeye başlamıştı.





ONU HERKESİN İÇİNDE ZORLA YARI ÇIPLAK DOLAŞTIRDI

Saçlarını kısa kestirip sarıya boyayan Censori Kim Kardashian’la benzerliğini de ortadan kaldırmıştı.

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Herkesin içinde yarı çıplak gezen Bianca Censori’nin bunu kendi rızasıyla yapmadığı, Kanye West’in genç karısının adeta beynini yıkayarak onu toplum içinde bu uygunsuz giysileri giymeye zorladığı konuşuluyordu. Ayrılık kararının ardından Bianca Censori'nin Avustralya'ya ailesinin yanına döndüğü, Kanye West'in ise bir süre Japonya'da yaşamaya karar verdiği söyleniyor

AİLESİ DÖRT GÖZLE BU AYRILIĞI BEKLİYORDU

Hatta Censori’nin yakınlarının da Kanye West’in bu kontrolcü tutumundan korktukları ve kızlarının görünümünden ve ruh sağlığından endişe ederek onu ünlü şarkıcıdan ayrılmaya ikna etmeye çalıştıkları söyleniyordu.