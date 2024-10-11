İki yıllık evlilik bitti büyük kavga başladı… Ünlü çift mallarını bölüşemiyor... Aşk yuvaları kabusları oldu

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Ev tadilatı ve emlak programlarıyla yıldızı parlayan ekran ünlüsü Christina Hall son günlerde özel hayatında da büyük bir “tadilattan” geçiyor ve biten evliliğinin ardından yaşananlarla gündemden düşmüyor.
MUTLU AŞK BİTTİ, BÜYÜK BİR KAVGAYA TUTUŞTULAR
Başından iki başarısız evlilik geçen ama ne aşktan ne de evlilikten umudunu kesen Christina Hall üçüncü evliliğini de kendisiyle aynı sektörde çalışan ünlü emlak brokeri Josh Hall ile yapmıştı.
Christina ve Josh Hall 2022 yılında evlendiler ve Hawaii'de yaklaşık 40 arkadaşları ve aileleriyle birlikte küçük bir düğün yaptılar. Hatta bu düğün ünlü sunucunun programında da yer aldı.
Büyük bir aşk ve sürekli sosyal medyadan paylaşılan mutluluk pozlarıyla başlayan bu evlilik de sadece iki yıl sürdü ve ünlü çift temmuz ayında ayılıp mahkemeye koştu.
Christina Hall, 15 Temmuz'da 43 yaşındaki kocası Josh Hall'dan boşanmak için dava açtı. Ve hâlâ devam eden bu dava süreci son günlerde deyim yerindeyse giderek “çirkinleşmeye” başladı.
Christina Hall, yakın zaman önce ayrıldığı kocası Josh'un temmuzdan bu yana kaldığı Tennessee'deki evinin satılık olduğunu duyurmuş, geçen hafta da sosyal medyada onu kendisinden ve çocuklarından “çalmakla” suçlamıştı.
Bu ciddi suçlamaların ardından harekete geçen eski eş Josh Hall de geri durmayarak mahkemeye gitti ve Tennessee bulunan bu saray yavrusu gibi evin satışıyla ilgili “acil” bir itiraz kararı aldırarak evin satışını durdurdu.
TEK BAŞINA ALDIĞI EVİNİ KİMSELERLE PAYLAŞMAK İSTEMİYOR
Josh, 41 yaşındaki Christina'nın 23 Eylül'de sorduğunda ortak evlerini satmak için iznini almadığını iddia etti. Ayrılıktan sonra bu evde kalmaya başlayan eski kocasının oradan ayrılmasını isteyen Christina Hall evi satılığa çıkarıp bir an önce elden çıkararak parasını kendisi almak istemişti.
Christina Hall mülkü 2021 yılında, Josh ile evlenmeden önce satın almıştı ve tek sahibinin de evin alınmasına hiçbir maddi kaynak sağlamayan eski kocası değil kendisi olduğunu iddia ediyor.
Josh Hall ise ev ilanını sosyal medyadan öğrendiğini ve ayrıldığı karısının bu satışı tek başına yapamayacağını söylüyor.
"BENDEN VE ÇOCUKLARIMDAN ÇALMAYA ÇALIŞTI" DEMİŞTİ
Christina Hall boşanma haberleri duyulduktan sonra uzun süren sessliğini geçen hafta bozmuş ve Josh Hall’u kendisinden ve eski eşleri Tarek El Moussa ve Ant Anstead ile paylaştığı üç çocuğundan "para çalmaya" çalışmakla suçlamıştı.
Ünlü ekran yıldızı sonradan sildiği sosyal medya paylaşımlarında "Yakında gerçekliğe dönme zamanı... Benden veya çocuklarımdan bir şey çalamazsın, bu hırsızlığı yapmana izin vermeyeceğim. Sanırım planlar değişti" yazmıştı.
İKİ YILLIK EVLİLİK ÇOK "PARAYA" MAL OLDU
Ünlü isim ayrıca Josh'u kendi satın aldığı evini elinden almaya çalışmakla ve sadece iki yıl evli kalmalarına rağmen kendisinden "muhteşem fazla bir miktarda" nakit para istemekle suçladı.
Josh Hall’un basın sözcüsü ise bu iddiaları reddetti ve Christina'yı boşanma işlemlerini bir yetişkin gibi "mahkemede" değil, sosyal medyada hallettiği için eleştirdi.
ALTI YILDA ÜÇ EVLİLİK ESKİTTİ... 41 yaşındaki ünlü sunucu ilk evliliğini ünlü sunucu Tarek El Moussa ile yapmıştı. Evlilikleri boyunca birlikte çalışıp ünlerini katlayan iki yıldız ismin 19 yıl süren evliliklerinden de iki çocukları olmuştu. Christina Hall, İngiliz televizyon sunucusu Ant Anstead ile aşkını da kısa sürede nikah masasına taşıdı. Ve iki ünlü sunucu 2018'in son günlerinde evlendi. Kariyeri boyunca Christina El Moussa olarak tanınan yıldız isim hemen adını resmen Christina Anstead olarak değiştirdi. Ve ikinci evliliğinin ilk yılı bitmeden üçüncü çocuğunu, Hudson adını verdiği oğlunu doğurdu. Ne hemen nikah masasına giden aşk ne de oğulları bu evliliği kurtarmaya yemedi ve çift 2020’de boşanmak için mahkemeye gitti.