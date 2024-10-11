İki yıllık evlilik bitti büyük kavga başladı… Ünlü çift mallarını bölüşemiyor... Aşk yuvaları kabusları oldu

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Ev tadilatı ve emlak programlarıyla yıldızı parlayan ekran ünlüsü Christina Hall son günlerde özel hayatında da büyük bir “tadilattan” geçiyor ve biten evliliğinin ardından yaşananlarla gündemden düşmüyor.

MUTLU AŞK BİTTİ, BÜYÜK BİR KAVGAYA TUTUŞTULAR

Başından iki başarısız evlilik geçen ama ne aşktan ne de evlilikten umudunu kesen Christina Hall üçüncü evliliğini de kendisiyle aynı sektörde çalışan ünlü emlak brokeri Josh Hall ile yapmıştı.

İki yıl önce güle oynaya evlenen Christina ve Josh Hall boşanmaya karar verdiler ve şimdi de mal mülk kavgasına tutuştular

Christina ve Josh Hall 2022 yılında evlendiler ve Hawaii'de yaklaşık 40 arkadaşları ve aileleriyle birlikte küçük bir düğün yaptılar. Hatta bu düğün ünlü sunucunun programında da yer aldı.

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Büyük bir aşk ve sürekli sosyal medyadan paylaşılan mutluluk pozlarıyla başlayan bu evlilik de sadece iki yıl sürdü ve ünlü çift temmuz ayında ayılıp mahkemeye koştu.

Christina Hall, ayrıldığı eşinin Tennessee'deki evlerinde kalmasına izin vermişti... Evi satmaya çalışınca ise hiç beklemediği tatsız bir sürprizle karşılaştı

Christina Hall, 15 Temmuz'da 43 yaşındaki kocası Josh Hall'dan boşanmak için dava açtı. Ve hâlâ devam eden bu dava süreci son günlerde deyim yerindeyse giderek “çirkinleşmeye” başladı.

Christina Hall, yakın zaman önce ayrıldığı kocası Josh'un temmuzdan bu yana kaldığı Tennessee'deki evinin satılık olduğunu duyurmuş, geçen hafta da sosyal medyada onu kendisinden ve çocuklarından “çalmakla” suçlamıştı.

Ayrıldığı karısının önceki evliliklerindne doğan üç çocuğuyla mutluluk pozları veren Josh Hall şimdi onunla çetin bir hukuk savaşına girişti

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Bu ciddi suçlamaların ardından harekete geçen eski eş Josh Hall de geri durmayarak mahkemeye gitti ve Tennessee bulunan bu saray yavrusu gibi evin satışıyla ilgili “acil” bir itiraz kararı aldırarak evin satışını durdurdu.

TEK BAŞINA ALDIĞI EVİNİ KİMSELERLE PAYLAŞMAK İSTEMİYOR

Josh, 41 yaşındaki Christina'nın 23 Eylül'de sorduğunda ortak evlerini satmak için iznini almadığını iddia etti. Ayrılıktan sonra bu evde kalmaya başlayan eski kocasının oradan ayrılmasını isteyen Christina Hall evi satılığa çıkarıp bir an önce elden çıkararak parasını kendisi almak istemişti.

Christina Hall mülkü 2021 yılında, Josh ile evlenmeden önce satın almıştı ve tek sahibinin de evin alınmasına hiçbir maddi kaynak sağlamayan eski kocası değil kendisi olduğunu iddia ediyor.

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Josh Hall ise ev ilanını sosyal medyadan öğrendiğini ve ayrıldığı karısının bu satışı tek başına yapamayacağını söylüyor.

Ünlü sunucu evini evlenmedne önce kendi parasıyla aldığını ve ayrıldığı kocasının bu mülk üzerinde söz hakkı olmadığını iddia ediyor

"BENDEN VE ÇOCUKLARIMDAN ÇALMAYA ÇALIŞTI" DEMİŞTİ

Christina Hall boşanma haberleri duyulduktan sonra uzun süren sessliğini geçen hafta bozmuş ve Josh Hall’u kendisinden ve eski eşleri Tarek El Moussa ve Ant Anstead ile paylaştığı üç çocuğundan "para çalmaya" çalışmakla suçlamıştı.

Ünlü ekran yıldızı sonradan sildiği sosyal medya paylaşımlarında "Yakında gerçekliğe dönme zamanı... Benden veya çocuklarımdan bir şey çalamazsın, bu hırsızlığı yapmana izin vermeyeceğim. Sanırım planlar değişti" yazmıştı.

Christina Hall 19 yıl süren ilk evliliğini Tarek El Moussa ile yapmıştı… İki çocukları olan çift kariyerlerini de birlikte inşa etti ve bugün sahip oldukları şöhret ve serveti el ele vererek kazandı

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İKİ YILLIK EVLİLİK ÇOK "PARAYA" MAL OLDU

Ünlü isim ayrıca Josh'u kendi satın aldığı evini elinden almaya çalışmakla ve sadece iki yıl evli kalmalarına rağmen kendisinden "muhteşem fazla bir miktarda" nakit para istemekle suçladı.

Josh Hall’un basın sözcüsü ise bu iddiaları reddetti ve Christina'yı boşanma işlemlerini bir yetişkin gibi "mahkemede" değil, sosyal medyada hallettiği için eleştirdi.

Christina Hall’un İngiliz televizyon sunucusu Ant Anstead ile yaptığı evlilik de iki yıl sürmüştü, çiftin bu evlilikten bir oğlu var