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İki yıllık aşkta mutlu son… Ünlü çift evlendi

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#Haliee Steinfeld#Josh Allen#DÜĞÜN
İki yıllık aşkta mutlu son… Ünlü çift evlendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 07:08

Hollywood’un genç yıldızı ve iki yıldır büyük bir aşk yaşadığı futbolcu nişanlısı en sonunda muhteşem bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

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Ünlü çift ilişkilerinin ikinci yılını kutlarken artık bir yuva kurmak için daha fazla beklemek istemediklerine karar verdiler ve aileleriyle yakın dostlarının katıldığı küçük ama romantik bir düğünle evlendiler.

İki yıllık aşkta mutlu son… Ünlü çift evlendi

Eskilerin deyimiyle yaşları, huyları, ünleri, boyları posları birbirine denk iki genç yıldız yaşadıkları büyük aşkın mutluluğuyla adeta etraflarına ışık saçıyor ve hayranları da onlardan artık müjdeli haberi bekliyordu.

28 yaşındaki ünlü oyuncu Hailee Steinfeld ve 29 yaşındaki Amerikan futbolu yıldızı 29 yaşındaki Josh Allen California’da evlendi.

İki yıllık aşkta mutlu son… Ünlü çift evlendi

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True Grit filmindeki Oscar adayı performansıyla büyük bir çıkış yakalayan genç oyuncu Haliee Steinfeld gönlünü Amerika futbolu yıldızı Josh Allen'a kaptırmıştı.

Çift ilk kez Mayıs 2023'te, Allen'ın uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Brittany Williams'tan ayrılmasından kısa bir süre sonra birlikte görülmüştü.

İki yıllık aşkta mutlu son… Ünlü çift evlendi

O gün bugündür mutlu bir aşk yaşayan ikili bu ilişkiyi meraklı gözlerden uzak tutmak için çok uğraştılar.

Bu mutlu aşkın başlangıç tarihi sadece ünlü çiftin bildiği bir sır ancak yakın çevreleri Haliee Steinfeld ve Josh Allen’ın düğün tarihini ikinci yıl dönümlerine denk getirmiş olabileceklerini düşünüyor…

İki yıllık aşkta mutlu son… Ünlü çift evlendi

Temmuz 2024’te ilk kez birlikte Instagram’dan aşk pozlarını paylaşıp ilişkilerini ilan eden çift geçen kasım ayında da yine düğünleri kadar romantik bir şekilde nişanlanmış, Josh Allen Haliee Steinfeld’e sahilde, gün batımında, çiçeklerle süslenmiş büyülü bir ortamda dizleri üzerine çökerek evlenme teklif etmişti.

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#Haliee Steinfeld#Josh Allen#DÜĞÜN

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