Ünlü oyuncu iki yılda ikinci kez boşanıyor... Ünlü işletmeciyle samimiyet evliliğini aylar içinde bitirdi

Güncelleme Tarihi:


Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 09:07

Aslına bakılırsa gösteri dünyasında sıradan olaylar arasında yer alır kısa süren evlilikler. Bunun da birçok örneği var zaten.

Ama büyük olasılıkla bu kadar karmaşık olanına çok sık rastlanmaz...

Daha 7 ay önce nişanlandıklarını ilan eden sonra da gizlice evlendikleri duyulan ünlü model ve oyuncu ile kocası boşanma kararı aldı. Daha doğrusu ikinci kocası ünlü yıldıza boşanma davası açtı.

Bunun nedeni de aralarına giren bir üçüncü kişi!



DAHA 7 AY ÖNCE NİŞANI DUYURMUŞLARDI
Bu karmaşık boşanma olayının kahramanları rol aldığı Hart of Dixie, Black Summer gibi dizilerin yanı sıra Pearl Harbour, Slackerss, Sin City gibi filmlerle tanınan Jaime King ile yatırım bankacısı olan ikinci kocası Austin Sosa.

Çift, daha bundan yedi ay önce nişanlandıklarını ilan etmişti. Sonra da gizlice evlendikleri duyuldu.

Bunun ne zaman nerede olduğunu da kendilerine sakladı ünlü çift.

Herkes onların cicim aylarının keyfini çıkardığını düşünürken de Austin Sosa'nın boşanma davası açtığı duyuldu.

ABD magazin basınına göre Sosa boşanma davasını 22 Ocak'ta açtı.

Bunun nedeni de 46 yaşındaki Jamie King'in ünlü otel işletmecisi Vikram Chatval ile samimiyeti söylenenlerde göre.



'KOCAMIN BOŞANMA DAVASI AÇMASI ŞAŞIRTTI'
Jaime King, Page Six'e verdiği demeçte kocasının boşanma dvası açmasının kendisini şaşırttığını söyledi. King "Bu hiç beklemediğim bir durumdu" dedi.

Boşanma davasını açmasından bir gece önce Austin Sosa ile birlikte olduğunu anlatan Jaime King "Her evlilik gibi sorunlarımız vardı. İlişkimiz üzerinde çalıştığımıza inanıyordum" diye sürdürdü sözlerini.

Bu arada King, ünlü otel işletmecisi Vikram Chatwal ile samimiyeti olduğu ve buluştuğu konusundaki iddiaları da reddetti.

Vikram ile kamuoyuna yansıyan görüşmelerinin hepsinin iş görüşmesi olduğunu ve boşanmasıyla bir ilgisi bulunmadığını da ekledi.



İddialara göre Jaime King'in otel işletmecisi Vikram Chatval ile samimiyeti kocasının hoşuna gitmedi.



Yatırım bankacısı olan Austin Sosa da 22 Ocak'ta King'e boşanma davası açtı.



İLK KOCASINDAN RESMEN İKİ YIL ÖNCE BOŞANDI
Bu arada Jaime King'in ilk boşanması da değil bu.
King daha önce Kyle Newman ile uzun süreli bir evlilik yapmıştı. Bu evlilikten de 12 yaşında James, 10 yaşında Leo adında iki tane oğlu olmuştu.

2007'de başlayan bu ilk evliliği 2020'de bitti King'in. Ama resmen yollarını ayırmaları üç yıl sürdü. Boşanma anlaşması 2023'te imzalandı.

