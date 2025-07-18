İki yıl önce gizlice evlenmişlerdi… Ünlü çiftten bebek müjdesi geldi

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Bundan tam dört yıl önce birlikte rol aldıkları bir filmin setinde tanışmışlardı.

Bu yakınlaşma kısa zaman içinde mutlu bir aşka dönüştü ve 2022’de el ele ortaya çıkarak aşklarını herkese ilan ettiler.

Bir yıl içinde evlenen ünlü çift düğünlerini gizlice yapmış, New York’taki bir otelde yapılan düğüne denk gelenler bunun nişanlanan bir çiftin fotoğraf çekimi olduğunu sanmıştı.

Evlilikleri iki yılını dolduran çiftten en sonunda bebek haberi geldi.

Kate Bosworth ve Justin Long çiftinin bir kızları oldu.

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Çiftin birçok ünlü gibi bebeklerine taşıyıcı anne yoluyla kavuştukları söyleniyor.

Justin Long Ocak 2024'te, karısı Kate Bosworth'un 41. doğum günü için Instagram'da yaptığı bir paylaşımda ebeveyn olmak istediğini ima etmişti…

Karısının yaş gününü kutlarken “Bir gün çocuklarımız bana ‘Baba, neden o eski Instagram uygulamasında annem hakkında duygusal şeyler yazdın? Bizim kullanmamıza izin vermediğin uygulama mı?’ diye sorabilirler,” diye yazdı Justin Long eşi Bosworth hakkında övgüler sıraladıktan sonra. “Ve ben de ‘Şey... çünkü internette çok fazla zehirli şey var ama anneniz her zaman bana dünyaya iyi şeyler katmam için ilham veriyor’ diye cevap vereceğim.” demişti.

Gelecekteki çocuklarına şimdiden mesaj yollayan ünlü oyuncu büyük bir aşkla sevdiği karısını onlara anlatırken “Bu hayatta pek çok eğlenceli, muhteşem şey yaşamış olmaktan dolayı çok şanslıyım. Ama tüm bu mutluluklar arasında, anneni etkilemek ve gülümsetmek en sevdiğim şeyler.” diyordu.

Ünlü oyuncu Kate Bosworth 2013’te evlendiği Michael Polish’ten 2021’de ayrılmıştı.

Justin Long ise daha önce Drew Barrymore ve Amanda Seyfried gibi isimlerle birlikte olmuş ama hiç evlenmemişti.

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Bu, ikisinin de ilk çocuğu.