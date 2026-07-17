İki yıl önce evlendiği ‘sıradan’ adam onu dünyanın en mutlu kadını yaptı

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Üstelik bu kimselerin tanımadığı “ünsüz” eş görüntüsü ve mesleğiyle de herkesi şaşırtmıştı.

Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, eşi Jeremy Dufrene ile evliliklerinin ikinci yıl dönümüne az bir zaman kala oldukça sade, sakin ve huzurlu geçen evlilik hayatından pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

41 yaşındaki yıldız isim Eylül 2024'te sadece birkaç aylık bir ilişkinin ardından Louisiana'lı 51 yaşındaki timsah bataklığı tur rehberi Jeremy Dufrene ile sadece çok yakınlarının katıldığı gizli bir törenle evlenmişti.

Kocası son aylarda birkaç kırmızı halı etkinliğinde ona eşlik etse de, Del Rey bu aşkı ve evliliğini çoğunlukla kamuoyunun gözünden uzak tuttu.

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Ünlü şarkıcı yine de sık sık yaptığı mutlu Instagram paylaşımıyla hayranlarına evliliğinin ne kadar yolunda gittiğini göstermekten geri durmuyor.

Del Rey'in paylaşımının büyük bir kısmı Dufrene ile yaptığı son tatiline odaklanırken, açıklama kısmında şarkıcının uzun zamandır beklenen albümü Stove'un yakında yayınlanacağını söylemesi de hayranlarını sevindirdi.

Del Rey'in 2023'te yayınlanan ve eleştirmenlerden büyük beğeni toplayan dokuzuncu stüdyo albümü Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd'nin devamı niteliğinde olan albüm için ünlü şarkıcı "Son dört yılda çok şey oldu, her şeyin bir araya gelmesini beklemekle ve her şeyin dağılmasının sorun olup olmadığını merak etmekle çok zaman geçirdim” dedi.

Kapağına bakılırsa Lana Del Rey’in albümü kocasının kırsal Louisiana yaşam tarzından açıkça ilham alıyor; kapak toprakta duran amfibik bir teknenin fotoğrafını içeriyor.

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Lana Del Rey ve kocası Jeremy Dufrene, ünlü şarkıcının Dufrene’in çalıştığı teknede timsahlarla dolu nehirde bir gezintiye çıkmasıyla tanışmıştı. Bu geziden fotoğrafları o dönem Facebook hesabına yükleyen Jeremy Dufrene “Bakın tekne turuma kimler katılıyor!” diyerek yaptığı turun reklamını ünlü şarkıcıyla yapmıştı.

İkilinin ne zaman ve nasıl yeniden bir araya gelip aşk yaşamaya başladıklarını en yakınları haricinde kimseler bilmiyor…

Evlendikten sonra kimi hayranları ünlü şarkıcının kocası hakkında yaşı, görüntüsü ve mesleği için çirkin yorumlarda bulunsa da Lana Del Rey kocası Jeremy Dufrene’yle ne kadar mutlu olduğunu her fırsatta dile getirmeye devam ediyor.

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"Hayatım boyunca basit bir sevgiyi aradım. Bütün şarkılarım ve yaşadıklarım bunun pozitif bir sonucu olmalı" diyerek aradığı ilişki tarif eden Lana Del Rey kocası için "Jeremy tek ve biricik. Birlikte çok mutluyuz" demişti.

Eski bir röportajında, aşkta aradığı kişinin sevginin yeterli olduğuna inanan", onunla evde vakit geçirmek isteyen ve iyimserliği paylaşabilen biri olduğunu söyleyen yıldız isim aradığı her şeyi ünsüz kocasında bulmuş gibi görünüyor…

Hatta aşklarının başladığı günleri "Tanıştığımızda onu hemen sevdiğimi fark ettim. Ama benim getirdiğim duygusal yükler nedeniyle ilişkimizin zor olabileceğini düşündüm" diye anlatan Lana Del Rey’e kocası Jeremy Dufrene'in cevabı "Ben timsahlarla çalışıyorum, derim kalındır. Sen kendin ol, ben seni daha çok seveceğim" olmuş…