İki yıl önce en büyük acıyı yaşamıştı: Kocamın bana yeni bir sevgili göndereceğini biliyordum

Haberin Devamı

Herkes üzüldü üzülmesine ama kimse gencecik karısı kadar derin bir acıya boğulmamıştı.

Aslında her ikisi de hastalığın sonunun nereye gideceğini biliyordu. Çünkü doktorlar onlara daha tedavinin başında şanslarının çok az olduğunu açıklamıştı.

Ama yine de son ana kadar içlerindeki umuda sımsıkı tutundular. Yine olmadı... Genç müzisyen hayata doyamadan bu dünyaya veda etti.

Karısı ise bir yandan acısını yaşarken diğer yandan da iki küçük çocuğunu büyütmeye çalıştı. Aradan geçen zamanda bir aşk denemesi yaşadı ama aradığı o değildi.

Genç kadından gelen son haber ise onun yaşadığı büyük acından sonra hayata döndüğü ve kalbinin kapılarını yeni bir aşka açtı.

Haberin Devamı

'YENİ SEVGİLİMİ BANA KOCAM GÖNDERECEK, BİLİYORUM'

Konuyu baştan beri takip edenler, The Wanted adlı müzik grubuyla tanınan Tom Parker ve eşi Kelsey Parker'ın başına gelenlerden söz ettiğimizi çoktan anladı...

Nadir rastlanan ve hızlı ilerleyen beyin kanserine yakalanan Tom Parker, 2022 yılında 33 yaşında hayata veda etti. Geride, 2019 yılında evlendiği karısı Kelsey Parker ile daha yeni yeni yürüyüp konuşmaya başlayan iki çocuğu kaldı.

Kendisi de daha 30'lu yaşlarının başında olan Kelsey Parker'ın bu büyük acıyla başa çıkması kolay olmadı. Genç kadın aradan geçen iki yıl boyunca dayanılması güç çalkantılar yaşadı.

Ama son yaptığı sosyal medya paylaşımına bakılırsa Kelsey Parker, artık tam olarak hayata döndü. Bunu sağlayan da yeni başlayan romantik ilişkisi..

Üstelik Kelsey Parker'ın itirafına göre kendisini bunca mutlu eden yeni sevgilisini kendisine gönderen kişi de genç yaşta ölen kocası Tom Parker!

ÖLMÜŞ KOCASIYLA DUYGUSAL BİR BAĞLANTISI OLDUĞUNA İNANIYOR

Kocası Tom Parker'ı kaybettikten sonra bir süre elektrik teknisyeni Sean Boggans ile bir ilişki yaşadı Kelsey Parker. Fakat bu ilişki kısa sürdü ve yürümedi.

Haberin Devamı

Fakat her ne kadar artık hayatta olmasa da kocası Tom Parker ile hala duygusal bir bağlantısı olduğunu belirten Kelsey Parker, geçtiğimiz haziran ayında OK! dergisine bir röportajda da şu ilginç sözleri söylemişti: " Biliyorum, Ton bana doğru kişiyi gönderecek!"

Kelsey Parker, o röportajda kocasını kaybetmesine rağmen aşkla bağlarını tamamen koparmadığını, doğru kişiyi bulma konusunda umudunu hiç yitirmediğini anlattı.

Genç kadın "Olması gerektiği gibi olacağını düşünüyorum. Benim için doğru kişiyi bana Tom gönderecek. Onu benim için Tom seçecek" diye konuştu.

Bu ilginç açıklamasının üzerinden birkaç ay geçtikten sonra Kelsey Parker, yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Haberin Devamı

Kelsey, adının Will olduğu ortaya çıkan yeni sevgilisiyle hayatında beyaz bir sayfa açtı.

İşin ilginç yanı çiftin Tom Parker anısına düzenlenen bir futbol müsabakasında tanışmış olması. O etkinliğin organizasyonu sırasında Kelsey Parker en büyük yardımı Tom Hunt'tan aldı.

Böylece sembolik bir şekilde de olsa yeni sevgilisiyle tanışmasına genç yaşta hayata veda eden kocası Tom Parker aracı oldu

Kelsey, yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımla duyurdu. The Sun gazetesine konuşan kaynaklar, çiftin ilişkisinin bu yılın ilk döneminde başladığını belirtti. Bunlara göre Will, sevgilisine karşı gayet anlayışlı ve destekleyici.

Haberin Devamı





'ÇOCUKLARIM UYUDUKTAN SONRA HEP YALNIZIM'

Kocasını genç yaşta toprağa veren Kelsey Parker, daha önce bu kaybın ardından hayatına yeni birini alma konusunda tereddütler yaşadığını samimi şekilde itiraf etmişti bir röportajında.

Parker kendisini en çok da iki çocuğunu uyuttuktan sonra hissettiğini saklamadı.

"Çocuklarım akşamları saat 18:00 gibi yatıyorlar. Gecenin geri kalanında ben bir başına oluyorum. Yalnızım. İnsanların beni nasıl yargılayacaklarını bilmiyorum. Bir parça mutluluğa sahip olmaktansa tek başıma ve üzgün mü görmeyi tercih ederler?" dedi.

Yine de genç yaşta ölen kocasını unutmadığını şu sözlerle ifade etti: "Ben zaten Tom ile evliyim. Ama bu hayatta değil, başka bir boyutta. O artık burada yanımda değil."

Haberin Devamı





ALYANSINI ÇIKARIP BİR KUTUYA KOYDU: HAYATA DEVAM ETMEM GEREK

Şu anda kimseyle evli olmadığını hatırlatan Kelsey Parker "Tom ile birlikte geçirdiğimiz mutlu zamanları hatırlıyorum. Artık kendime ve çocuklarıma odaklanmam gerektiğini düşünüyorum ve ileriye bakmak istiyorum" diye sürdürdü sözlerini.

Kendisi için çok zor olsa da Tom Parker'ın alyansını da parmağından çıkardığı kendi alyansıyla birlikte bir kutuya koydu ve sakladı.

BİR GÜN HAYATIMI YAŞAYIP SONRA YARGILASINLAR'

Birbirlerinin gençlik aşkı olan Tom ve Kelsey Parker, 2018 yılında evlendi. Kızları Aurelia Rose bir yıl sonra oğulları Bodhi de 2020 yılında dünyaya geldi.

Fakat mutluluklarını Tom Parker'ın yakalandığı hastalık gölgeledi. Genç müzisyen 2022 yılında 33 yaşındayken halata veda etti. O sırada Kelsey da sadece 32 yaşındaydı.

Bu konuda da şöyle konuştu Kelsey "Tom öldüğünde ben 32 yaşındaydım. Bazı insanlar ilk büyük aşklarını bu yaşta yaşamaya başlıyor. Benim yaşımda çocuk bile dünyaya getirmemiş oluyorlar. Tom ile 19 yaşımda tanıştığım ve muhteşem bir evlilik yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

Ama Tom Parker'ın ölümünden sonra hayatının bu safyasının kendisi için kapandığını saklamadı. "O zaman insanlar benden ne istiyor?" diye sordu Parker.

Ardından da sözlerini şöyle sürdürdü: "Eşini kaybetmiş kadınların yeni biriyle tanışmalarıyla ilgili çok fazla yargılayıcı yaklaşım var. Ama aynı durumdaki erkeklerin hayatlarına yeni birini katmasına çok fazla tepki verilmiyor. Bence eşini kaybeden kadınlara yönelik çok fazla damgalama ve olumsuzluk olduğunu düşünüyorum."

Ama görünüşe göre Kelsey Parker, artık bütün bu ikilemleri geride bıraktı ve yeni aşkına kollarını açtı.