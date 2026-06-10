Ä°ki yeÄŸenini de evlerinden Ã§Ä±karÄ±yor: KocanÄ±z da var paranÄ±z da... Bedava oturma devri bitti!

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Andrew ile eski karÄ±sÄ± Sarah Ferguson'Ä±n kÄ±zlarÄ± Beatrice ile Eugenie, kocalarÄ± ve Ã§ocuklarÄ±yla birlikte kraliyet ailesine ait konutlarda tek kuruÅŸ kira Ã¶demeden oturuyorlardÄ± yÄ±llardÄ±r.Â

Charles ÅŸimdi onlara da bu konutlardan taÅŸÄ±nmalarÄ± gerektiÄŸini yazÄ±lÄ± olarak bildirdi.

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AslÄ±nda bu, 77 yaÅŸÄ±ndaki Kral Charles'Ä±n, kraliyet konutlarÄ±nÄ±n geniÅŸ aile Ã¼yeleri tarafÄ±ndan kullanÄ±mÄ±nÄ± gÃ¶zden geÃ§irme talimatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gelen bir adÄ±m.

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Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Charles, kraliyet konutlarÄ±nÄ±n daha verimli ve gelir getirecek ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ±nÄ± planlÄ±yor.

Ä°ki yeÄŸeni Beatrice ile Eugenie'nin bedava oturduklarÄ± konutlarÄ± boÅŸaltmalarÄ±nÄ± istemesi de bu yÃ¼zden.

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Ä°ÅŸ insanÄ± Jack Brooksbank ile evli olan Eugenie ve mimar Edoardo Mapelli Mozzi ile evli olan ablasÄ± Beatrice, bu konutlardan taÅŸÄ±nÄ±p barÄ±nma iÃ§in baÅŸka seÃ§enekleri deÄŸerlendirmeleri konusunda geÃ§en yÄ±l uyarÄ±ldÄ±.Â

Buckingham'dan bir yetkili "Beatrice ile Eugenie'ye, kraliyet ailesine ait bu konutlarÄ± kalÄ±cÄ± olarak kullanmalarÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylendi. Ä°ki kardeÅŸ bu adÄ±mÄ±n nedeni hakkÄ±nda da bilgilendirildi" dedi.

Yine aynÄ± yetkiliye gÃ¶re bu adÄ±mÄ±n amacÄ± Beatrice ile Eugenie'yi babalarÄ±nÄ±n yaptÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden cezalandÄ±rmak deÄŸil.Â

Bir Buckingham Ã§alÄ±ÅŸanÄ± "Bu konutlarÄ± bedava kullanma hakkÄ±nÄ± kaybetmeleri Beatrice ve Eugenie'ye artÄ±k aile iÃ§inde birer merkez figÃ¼r olmadÄ±klarÄ±nÄ± da sembolik bir ÅŸekilde gÃ¶steriyor" diye konuÅŸtu.

Yine saraydan gelen haberlere gÃ¶re Beatrice'in kocasÄ± Edoardo Mapelli Mozzi ve Ã§ocuklarÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± konut geniÅŸletilmiÅŸ bir ofis alanÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lecek.

KardeÅŸi Eugenie ile kocasÄ± Jack Brooksbank'in oturduÄŸu konutun ise kiralanmasÄ± zor olacaÄŸÄ±ndan Ã¼st dÃ¼zey bir personel iÃ§in konaklama yeri olarak kullanÄ±lacak.

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Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not. York Prensesi Eugenie ve kocasÄ± Jack Brooksbank, yÄ±lÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± Portekiz'deki evlerinde geÃ§iriyor. Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi ise St. James's SarayÄ±'nda bir daireye sahip. AynÄ± zamanda Cotswolds'ta da bir kÄ±r evleri var.Â





MeraklÄ±sÄ±na bir not daha... Kral Charles'Ä±n bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu ve veliahdÄ± Galler Prensi William ile karÄ±sÄ± Galler Prensesi Kate Middleton, geÃ§en yÄ±lÄ±n sonlarÄ±nda Frogmore Cottage'a taÅŸÄ±ndÄ±. Galler Ã§ifti, Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla birlikte daha geniÅŸ bir eve Ã§Ä±ktÄ± ama bunun da bir bedeli var. Kate ile William, ev iÃ§in kendi paralarÄ±ndan bir yÄ±lda 307 bin sterlin Ã¶dÃ¼yor.