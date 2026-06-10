×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2026 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ°EKRANDASAÄžLIKÄ°LE LEZZETLÄ° TARÄ°FLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ä°ki yeÄŸenini de evlerinden Ã§Ä±karÄ±yor: KocanÄ±z da var paranÄ±z da... Bedava oturma devri bitti!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Kral Charles#Prenses Eugenie#Prenses Beatrice
Ä°ki yeÄŸenini de evlerinden Ã§Ä±karÄ±yor: KocanÄ±z da var paranÄ±z da... Bedava oturma devri bitti
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 15:32

Ä°ngiliz kraliyet ailesinde yine taÅŸlar yerinden oynuyor... AdÄ±, Jeffrey Epstein skandalÄ±na karÄ±ÅŸan ortanca kardeÅŸi Andrew'nun unvanlarÄ±nÄ± da geri kalan bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±calÄ±klarÄ±nÄ± da elinden alan Kral Charles, ÅŸimdi gÃ¶zÃ¼nÃ¼ onun kÄ±zlarÄ±na Ã§evirdi.

Haberin DevamÄ±

Andrew ile eski karÄ±sÄ± Sarah Ferguson'Ä±n kÄ±zlarÄ± Beatrice ile Eugenie, kocalarÄ± ve Ã§ocuklarÄ±yla birlikte kraliyet ailesine ait konutlarda tek kuruÅŸ kira Ã¶demeden oturuyorlardÄ± yÄ±llardÄ±r.Â 

Charles ÅŸimdi onlara da bu konutlardan taÅŸÄ±nmalarÄ± gerektiÄŸini yazÄ±lÄ± olarak bildirdi.
Â

Ä°ki yeÄŸenini de evlerinden Ã§Ä±karÄ±yor: KocanÄ±z da var paranÄ±z da... Bedava oturma devri bitti

AslÄ±nda bu, 77 yaÅŸÄ±ndaki Kral Charles'Ä±n, kraliyet konutlarÄ±nÄ±n geniÅŸ aile Ã¼yeleri tarafÄ±ndan kullanÄ±mÄ±nÄ± gÃ¶zden geÃ§irme talimatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gelen bir adÄ±m.

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin
En gÃ¼ncel haberlere ve son dakika geliÅŸmelerine Google Ã¼zerinden anÄ±nda ulaÅŸmak iÃ§in bizi favorilerinize ekleyin.
Googleâ€™da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Charles, kraliyet konutlarÄ±nÄ±n daha verimli ve gelir getirecek ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ±nÄ± planlÄ±yor.

Ä°ki yeÄŸeni Beatrice ile Eugenie'nin bedava oturduklarÄ± konutlarÄ± boÅŸaltmalarÄ±nÄ± istemesi de bu yÃ¼zden.

Haberin DevamÄ±
Gözden KaçmasÄ±nKocasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden konuÅŸtu, bedeli aÄŸÄ±r oldu... Tutku ateÅŸi Ã§oktan sÃ¶ndÃ¼... ÃœÃ§ Ã§ocuktan sonra geriye aÅŸksÄ±z evlilik kaldÄ±KocasÄ± düÅŸünmeden konuÅŸtu, bedeli aÄŸÄ±r oldu... Tutku ateÅŸi çoktan söndü... Üç çocuktan sonra geriye aÅŸksÄ±z evlilik kaldÄ±Haberi görüntüle

Â

Ä°ki yeÄŸenini de evlerinden Ã§Ä±karÄ±yor: KocanÄ±z da var paranÄ±z da... Bedava oturma devri bitti

Ä°ÅŸ insanÄ± Jack Brooksbank ile evli olan Eugenie ve mimar Edoardo Mapelli Mozzi ile evli olan ablasÄ± Beatrice, bu konutlardan taÅŸÄ±nÄ±p barÄ±nma iÃ§in baÅŸka seÃ§enekleri deÄŸerlendirmeleri konusunda geÃ§en yÄ±l uyarÄ±ldÄ±.Â 

Buckingham'dan bir yetkili "Beatrice ile Eugenie'ye, kraliyet ailesine ait bu konutlarÄ± kalÄ±cÄ± olarak kullanmalarÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylendi. Ä°ki kardeÅŸ bu adÄ±mÄ±n nedeni hakkÄ±nda da bilgilendirildi" dedi.

Yine aynÄ± yetkiliye gÃ¶re bu adÄ±mÄ±n amacÄ± Beatrice ile Eugenie'yi babalarÄ±nÄ±n yaptÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden cezalandÄ±rmak deÄŸil.Â 

Gözden KaçmasÄ±nBirinin kolunda karÄ±sÄ±; diÄŸerinin yanÄ±nda kocasÄ± vardÄ±: Eski aÅŸkÄ±yla aÅŸkÄ±yla yÄ±llar sonra buluÅŸtu... Kraliyet gelini olmak iÃ§in onu bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±Birinin kolunda karÄ±sÄ±; diÄŸerinin yanÄ±nda kocasÄ± vardÄ±: Eski aÅŸkÄ±yla aÅŸkÄ±yla yÄ±llar sonra buluÅŸtu... Kraliyet gelini olmak için onu bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±Haberi görüntüle

Ä°ki yeÄŸenini de evlerinden Ã§Ä±karÄ±yor: KocanÄ±z da var paranÄ±z da... Bedava oturma devri bitti

Bir Buckingham Ã§alÄ±ÅŸanÄ± "Bu konutlarÄ± bedava kullanma hakkÄ±nÄ± kaybetmeleri Beatrice ve Eugenie'ye artÄ±k aile iÃ§inde birer merkez figÃ¼r olmadÄ±klarÄ±nÄ± da sembolik bir ÅŸekilde gÃ¶steriyor" diye konuÅŸtu.

Yine saraydan gelen haberlere gÃ¶re Beatrice'in kocasÄ± Edoardo Mapelli Mozzi ve Ã§ocuklarÄ±yla yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± konut geniÅŸletilmiÅŸ bir ofis alanÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lecek.

KardeÅŸi Eugenie ile kocasÄ± Jack Brooksbank'in oturduÄŸu konutun ise kiralanmasÄ± zor olacaÄŸÄ±ndan Ã¼st dÃ¼zey bir personel iÃ§in konaklama yeri olarak kullanÄ±lacak.

Haberin DevamÄ±
Gözden KaçmasÄ±nÃœnlÃ¼ ailenin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼ren gelin: Ãœvey kÄ±zlarÄ± nedimesi olduÜnlü ailenin yüzünü güldüren gelin: Üvey kÄ±zlarÄ± nedimesi oldu!Haberi görüntüle

Ä°ki yeÄŸenini de evlerinden Ã§Ä±karÄ±yor: KocanÄ±z da var paranÄ±z da... Bedava oturma devri bitti

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not. York Prensesi Eugenie ve kocasÄ± Jack Brooksbank, yÄ±lÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± Portekiz'deki evlerinde geÃ§iriyor. Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi ise St. James's SarayÄ±'nda bir daireye sahip. AynÄ± zamanda Cotswolds'ta da bir kÄ±r evleri var.Â 

Ä°ki yeÄŸenini de evlerinden Ã§Ä±karÄ±yor: KocanÄ±z da var paranÄ±z da... Bedava oturma devri bitti

MeraklÄ±sÄ±na bir not daha... Kral Charles'Ä±n bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu ve veliahdÄ± Galler Prensi William ile karÄ±sÄ± Galler Prensesi Kate Middleton, geÃ§en yÄ±lÄ±n sonlarÄ±nda Frogmore Cottage'a taÅŸÄ±ndÄ±. Galler Ã§ifti, Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla birlikte daha geniÅŸ bir eve Ã§Ä±ktÄ± ama bunun da bir bedeli var. Kate ile William, ev iÃ§in kendi paralarÄ±ndan bir yÄ±lda 307 bin sterlin Ã¶dÃ¼yor.

Gözden KaçmasÄ±nBirkaÃ§ yÄ±la kadar kral ve kraliÃ§e olacaklar... Yeni evleri iÃ§in her ay avuÃ§ dolusu para Ã¶deyecekler... Bir tÃ¼rlÃ¼ kiradan kurtulamadÄ±larBirkaç yÄ±la kadar kral ve kraliçe olacaklar... Yeni evleri için her ay avuç dolusu para ödeyecekler... Bir türlü kiradan kurtulamadÄ±lar!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Kral Charles#Prenses Eugenie#Prenses Beatrice

BAKMADAN GEÇME!