İki yalnız kalp buluştu... Sürpriz aşkın ilk fotoğrafı!

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Biri Country müzik dünyasının en ünlü isimlerinden olan biri de yıllara direnen eskimeyen güzelliğiyle tanınan ünlü bir oyuncu olan ikili hayranlarına “Mutlu Paskalyalar” dilemek için 20 Nisan'da Instagram'da birlikte paylaşım yaptı.

Üstelik Elizabeth Hurley ve Billy Ray Cyrus, Paskalya kutlaması için paylaştıkları fotoğrafta öpüşüyordu…

Taze aşıklar yeşilliklerin arasında, muhtemelen bir çiftlikte poz vermişti.

Elizabeth Hurley bu ayın başlarında da meşhur bikinili videolarından birini paylaşmış, videoda hem Billy Ray Cyrus'u etiketlemiş hem de fona onun bir şarkısını koymuştu.

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Ancak bu son öpüşme fotoğrafına kadar kimsenin aklına bu iki ismin birlikte olduğu ve aşk yaşadığı gelmemişti.

59 yaşındaki Elizabeth Hurley ve 63 yaşındaki Billy Ray Cyrus bir süredir kalpleri boş şekilde yaşıyordu…

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus’un babası olan Billy Ray Cyrus 28 yıllık eşi Tish Cyrus’tan Nisan 2022'de ayrılmıştı.

Eski çiftin Miley, Noah ve Brandi adında üç kızları ve Trace ve Braison adında iki de oğulları var. Billy Ray Cyrus’un önceki bir ilişkisinden de Christopher Cody adında bir oğlu var.

Billy Ray Cyrus evliliği bittikten sonra Ekim 2023'te kendinden yaşça bir hayli genç Avustralyalı şarkıcı Firerose’la yeniden nikâh masasına oturmuş, bu evlilik sadece birkaç ay sürdükten sonra Mayıs 2024’te bitmişti.

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Elizabeth Hurley ise hâlâ 13 yıl boyunca Hugh Grant ile yaşadığı büyük aşkla anılıyor. Ayrıldıktan sonra da dost kalan ikili hâlâ görüşüyor. Hatta Hugh Grant Elizabeth Hurley’nin oğlu Damien’in vaftiz babası.

Annesine ikizi kadar benzeyen 23 yaşındaki Damien Hurley ünlü oyuncunun iş insanı Steve Bing’le olan ilişkisinden doğmuştu. Bing 2020’de hayatını kaybetti.

Elizabeth Hurley tek evliliğini bir başka ünlü iş insanı Arun Nayar’la yapmış, çift 2011’de boşanmıştı.