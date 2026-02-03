Sürpriz düğün pozu ortalığı ayağa kaldırdı: Ama siz başkalarına aşıksınız!

Haberin Devamı

Bunun nedeni de aslında ikisinin de başkalarına aşık olması!

Bu anlattığımız iki ünlü, Alacakaranlık (Twilight) serisiyle kariyerinde büyük bir yükseliş kaydeden Robert Pattinson ile son olarak Örümcek Adam (Spiderman) serisiyle konuşulan Zendaya.

İki genç ünlü, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bir düğün pozuyla bütün dikkatleri üzerlerine çekti. Hayranları da kelimenin tam anlamıyla heyecandan heyecana sürüklendi.

Zendaya ile Robert Pattinson'ın, gelinlik ve damatlıkla göründüğü poz ortalığı ayağa kaldırdı.

Aslına bakılırsa Zendaya ile Robert Pattinson elbette birbirleriyle evlenmiyorlar. Çünkü ikisi de gerçek hayatta başkalarına deli gibi aşık.

Zendaya, bir süredir Örümcek Adam filmindeki rol arkadaşı Tom Holland ile nişanlı.

Robert Pattinson da Suki Waterhouse ile birlikte. İki aşık çoktan bir bebek sahibi olup ailelerini genişletti bile.

Zendaya ile Pattinson'ın sosyal medya hesaplarından paylaştıkları düğün pozu da birlikte rol aldıkları The Drama adlı filmin tanıtımı için.

Hayranları da zaten iki gencin başkalarına aşık olduğunu biliyor. Ama özellikle de nişanlı olan Zendaya'nın gelinlikli pozu güzel oyuncunun hayranlarını heyecanlandırdı.

29 yaşındaki Zendaya, doğrusu rol gereği giydiği beyaz gelinliği içinde kelimenin tam anlamıyla bir peri kızı kadar güzeldi.

Bu durum da onun Tom Holland ile gelecekteki düğününde gerçek gelinliği içinde ne kadar da güzel görüneceği yönünde hayranlarının hayaller kurmasına yol açtı.

39 yaşındaki Robert Pattinson da damatlık kıyafetiyle gayet şık görünüyordu.

İki genç ünlünün bu paylaşımına sosyal medya üzerinden de beğeni mesajları yağdı.

Yönetmenliğini Kristoffer Borgli'nin üstlendiği The Drama adlı filmde Zendaya ile Robert Pattinson'ın yanı sıra Alana Haim, Mamodou Athie ve Hailey Gates de rol alıyor.

Zendaya ile Robert Pattinson'ın önemli rollerini paylaştığı film, evlenmek üzere olan genç bir çiftin öyküsünü anlatıyor. Düğün günü yaklaştıkça ortaya çıkan sırlar yüzünden iki genç kendilerini büyük bir krizin ortasında buluyor.

Zendaya, Örümcek Adam filminde birlikte oynadığı Tom Holland ile nişanlı.





Robert Pattinson'ın da Suki Waterhouse ile çocuklu ve mutlu bir ilişkisi var.