İki ünlünün aşk ateşi çoktan bacayı sardı...Benim utangaç sevgilim... Haydi sor şu soruyu, yüreğim ağzımda 'evet' diyeyim!

Haberin Devamı

Ama her şey bu noktada bitmez elbette. Sonra da ne zaman evlenecekleri, ardından ne zaman çocuk sahibi olacakları soruları havada uçuşup durur.

İşte şimdi bir ünlü çift tam da böyle bir ilgi çemberinin merkezinde. Onlar, artık el ele kamera karşısına bile çıkacak noktaya geldiler. Aralarının gayet iyi olduğu, ilişkilerinde her şeyin yolunda gittiği de biliniyor.

Bu ünlü çiftle ilgili olarak şu anda en çok merak edilen konu ne zaman evlenecekleri.

Kendileri şu ana kadar bu konuda hiçbir açıklama yapmış değiller. Ama evleneceklerine kesin gözüyle bakılıyor. Hatta bu ilişkinin kadın tarafının artık sevgilisinden bir nişan yüzüğü beklediği bile konuşuluyor.

Haberin Devamı

HAKLARINDAKİ İDDİALAR BİTMEK BİLMİYOR

Bu ilginç söylentinin kahramanları ünlü model Gigi Hadid ile oyuncu ve yönetmen sevgilisi Bradley Cooper.

2023 yılından bu yana birlikte olan Hadid ile Cooper, hem dışarıdan görünüşe hem de yakın çevrelerinin uçurduğu haberlere bakılırsa gayet uyumlu bir birliktelik yaşıyorlar.

Gigi Hadid'in eski sevgilisi Zayn Malik ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Khai ile Bradley Cooper'ın eski nişanlısı Irina Shayk'tan doğan kızı Lea çoktan tanışıp kardeş gibi oldular bile.

Hatta Hadid ile Cooper'ın ortak bir çocuk düşündüğü de son dönemde konuşulanlar arasında.

İşte bu noktada ünlü aşıkların cephesinden bir iddia geldi.

Gözden Kaçmasın Altı yılda üç çocuk yapmışlardı: Ünlü çiftin mutlu yuvasından tatsız haberler geldi Haberi görüntüle

ÜNLÜ MODEL EVLİLİK TEKLİFİ BEKLİYOR

Buna göre Gigi Hadid, artık sevgilisi Bradley Cooper'ın kendisine evlenme teklif etmesini bekliyor. Hem de dört gözle!

Onlara göre Bradley Cooper'ın ise bu konuda tuhaf bir utangaçlığı var. Hadid'in beklediği de Cooper'ın bunu aşıp kendisine artık bir yuva kurma teklifinde bulunması



Kaynaklar "Eğer bu teklif gelirse Gigi kalbi deli gibi atarak bunu kabul edecek" iddiasında bile bulundu.

Haberin Devamı

Bu arada artık 50 yaşına gelen Bradley Cooper, bugüne kadar bir kez evlendi. Jennifer Esposito ile yaptığı bu evlilik de 2006 yılında başladı ve sadece bir yıl sürdü.

Söylenenlere göre yürütemediği bu evliliği de ünlü oyuncunun kafasında ve yüreğinde hep 'Yine başarabilir miyim?" sorusunun yer etmesine neden oldu.

NİŞANLANDI AMA YİNE EVLİLİKTEN KAÇTI

Ondan sonra da model Irina Shayk ile nişanlanıp bir çocuk sahibi olmasına rağmen onunla evlenmeye yanaşmadı.

Bu kez 29 yaşındaki Gigi Hadid ile evliliğe daha yakın olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.

Bu arada yakın çevrelerinin söylediğine göre Gigi Hadid ile Bradley Cooper, birbirlerinin çocuklarına ebeveynlik yapma tarzına da saygı duyuyorlar.

Haberin Devamı

Her ikisi de hayatlarının merkezine çocuklarını koymuş durumda. Zaten Gigi Hadid çalışma programını bile kızına göre belirlediğini açık açık söylüyor.

Aynı şekilde Bradley Cooper için de kızı Lea bir yana dünya bir yana. Kaynaklar bu konuda "Gigi onun nasıl bir baba olduğunu görüyor. Kızıyla arasındaki uyuma bayılıyor" diye anlattı durumu.

Gigi Hadid ile Bradley Cooper'ın gerçekten evlenip evlenmeyeceğini bir ya da birkaç çocuk sahibi olup olmayacağını ise zaman gösterecek.





Gigi Hadid, kızının babası Zayn Malik ile ilişkisini olaylı bir şekilde bitirmişti. Ama sonradamn minik Khai'nin hatırına dost olmayı başardılar.