İki ünlü sunucunun kariyerini yasak aşk bitirmişti... 'Artık burada bize ekmek yok' deyip kapağı yurt dışına atıyorlar!

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İşte birlikte çalıştıkları Good Morning America programında tanışıp aşka düşen Amy Robach ile T.J Holmes da bu bedeli ödeyenlerden.

Aslında ikisi de başkalarıyla evliyken başlayan yasak aşklarını uzun süre gizli gizli sürdürdü ikili. Yine de ne yaparlarsa yapsınlar gerçekler gizli kalmadı...

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YASAK İLİŞKİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Yasak ilişki ortaya çıkınca onlar için sevinenler olsa da genellikle büyük tepki çektiler.

Olay, TV dünyasında bir tür skandala dönüştü ve ikisi de işlerini kaybetti. Mesleklerinin ustaları oldukları için podcast yayınları hazırlamaya başladılar.



Yine de bu onların yıllardır alıştığı parlak meslek hayatının yanına bile yaklaşamayacak bir durum.

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EVLENDİKTEN SONRA BAŞKA ÜLKEYE TAŞINACAKLAR

Ama belli ki ikisi de çok para kazanmaya alışkın olan Amy Robach ile T.J Holmes yine de ABD'de istediklerini bulamadı bu anlamda.

Bir süredir nişanlı olan çift, yakın zamanda evlenecek. Ondan sonra da hayatlarında yeni bir sayfa açacaklar.

Hem de her anlamda.

Öyle ki Amy Robach ile T.J. Holmes'in evlilik sonrası ilk planı ABD'yi terk edip deniz aşırı bir ülkede kendilerine yeni bir gelecek kurmak.





ARTIK UMDUKLARI KADAR PARA KAZANAMIYORLAR

Robach ve Holmes'a yakın bir kaynak "ABC kanalından kovulduktan sonra para kazanmak için çeşitli işler peşinde pazarlıklar yapıyorlar. Bu bir sır değil. Podcast anlaşmaları olsa da oradan elde ettikleri gelir de umduklarına yaklaşmıyor bile" diye anlattı durumu.

Yaşadıkları yasak aşk yüzünden eski popülerliklerinin kalmadığını fark eden Amy Robach ile T.J Holmes bunun için de başka bir ülkede hem hayat hem de kariyer açısından yeni bir hayat kurma peşindeler.

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Yakın zamanda T.J Holmes ile evlenecek olan Amy Robach bu planı da ağzından kaçırdı aslında. "Başka bir ülkede yaşamak kesinlikle planlarımız arasında" diye konuştu Robach.

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GÖRDÜKLERİ TEPKİ ONLAR İÇİN STRES KAYNAĞI OLDU

Yakınlarına göre 53 yaşındaki Robach ile 48 yaşındaki Holmes aslında gayet güçlü kişiliklere sahip.



Ama yaşadıkları yasak aşk yüzünden karşılaştıkları eleştiriler onlar için büyük bir stres kaynağı oldu. Kısacası bu yasak aşkın bedelini gayet ağır şekilde ödediler.

Daha da ötesinde artık eskisi kadar iyi para kazanamayan Amy Robach ile T.J Holmes, yaşamlarını sürdürebilmek için birikimlerini de kullanmaya başladı.

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İşte bütün bunlar yüzden de biraz nefes alabilmek için çareyi ülke dışında arıyorlar.





İHANET ETTİKLERİ EŞLERİ DE BİRBİRLERİNE AŞIK OLDU

Bu arada bir başka ilginç ayrıntı. Amy Robach ile T.J. Holmes'un yasak aşkı ortaya çıktıktan sonra başka bir gelişme daha oldu.

Robach'ın eşi Andrew Shue ile holes'un eşi Marilee Fiebig bu şoku atlatmak için birbirlerine destek olurken aşka düştüler. Kısacası bir yasak aşk kendisiyle bağlantılı başka bir aşkı doğurdu!