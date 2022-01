İki ünlü sahibi de benzer şekilde ölmüştü: Sonunda cesur biri çıktı ve o evi satın aldı

Haberin Devamı

NİHAYET SATILDI

İşte sadece üç yıl arayla benzer şekilde hayatla bağları kopan bu anne ile kızının bir zamanlar sahip olduğu ev satışa sunulduktan neredeyse üç yıl sonra nihayet el değiştirdi.

KİMSE SATIN ALMAYA CESARET EDEMEMİŞTİ

Şarkıları ve benzersiz sesiyle müzik dünyasına damgasını vuran Whitney Houston'ın sahibi olduğu, onun ölümünden sonra da kızı Bobbi Kristina Brown'a miras kalan ev, üç yıldır satıştaydı. Geçmişteki sahiplerinin yaşadığı trajik olaylar yüzünden kimsenin almaya cesaret edemediği ev, 175 bin dolara satıldı. Atlanta, Georgia'da bulunan üç yatak odalı, dört banyolu ev ilk olarak 2020 yılında 559 bin dolara satışa sunuldu. Fakat aradan geçen yıllar içinde özellikle de geçmişteki sahiplerinin yaşadıkları yüzünden kimse evi satın almadı. Sonunda istenenden biraz daha yüksek bir fiyata bir alıcı bulundu.

EVİ BEĞENENLER BİLE GERİ ADIM ATTI

ABD basınında yer alan haberlere göre bu evin satışının bu kadar gecikmesinin nedeni eski sahiplerinin yaşadığı trajik olaylar. Bu durum, evi beğenenlerin bile geri adım atmasına neden oldu.

KIZI BU EVİN BANYOSUNDA BAYGIN HALDE BULUNDU

Whitney Houston'ın ölümünden üç yıl sonra, 2015 yılında, kızı Bobbi Kristina Brown bu evin küvetinde yüzükoyun yatar şekilde bulunmuştu. Bilincini yitirmiş olan genç kızı; aynı zamanda annesinin evlatlığı da olan erkek arkadaşı Nick Gordon buldu. Hemen acil yardım geldi ama bu Bobbi Kristin Brown'ı hayatta tutmaya yetmedi.





Genç kız hastaneye kaldırıldı ve doktorlar tarafından uyutuldu. Bobbi Kristina Brown, Ocak 2015'te bilinçsiz bir şekilde bulunduktan sonra tam yedi ay komada kaldı. Yaşam destek ünitesine bağlı olarak mücadele veren Brown, 26 Temmuz 2015'te son nefesini verdi. Doktorları ölüm nedeninin uyuşturucu ve su altında nefessiz kalmaya bağlı olarak gelişen pnömoni ile beyin hasarı olduğunu açıkladı. Bu ev, kendisi de bir otel odasının küvetinde cansız bir şekilde bulunan Whitney Houston'dan kızı Kristina Bobbi Brown'a miras kalmıştı.

KRISTINA BOBBI BROWN' A ANNESİNDEN MİRAS KALMIŞTI

Böylesine trajik bir geçmişe sahip olan evin satışından sorumlu olan emlak şirketinin yetkilisi Jill Rice, büyük bir potansiyel barındıran evin aslında pek çok kişinin ilgisini çektiğini fakat evin eski sahiplerinin başına gelenler nedeniyle birçok kişinin de geri adım attığını söyledi. Rice'ın anlattığına göre sonunda iki alıcı evin geçmişi yerine konumunu ve sahip olduğu özellikleri göz önüne aldı. İkisi arasındaki çekişmeden galip çıkan kişi de 715 bin dolara bu evin yeni sahibi oldu.

NEREDEYSE ÜÇ YIL SATIŞTA KALDI

Whitney Houston'dan kızına miras kalan ev ilk satışa çıktığında istenen fiyat 469 bin dolardı. Geçen yıl bu rakam önce 609 bin dolara çıkarıldı, kimse almak istemeyince bu kez de fiyat 599 bin dolara indirildi.

ANNESİNİN EVLATLIĞIYLA SEVGİLİ OLMUŞTU

Ocak ayında komaya giren 22 yaşındaki Bobbi Kristina Brown, haziran ayında ölümcül hastaların tutulduğu bölüme kaldırıldı. Bu arada aynı zamanda annesinin evlatlığı olan erkek arkadaşı Nick Gordon ise, sevgilisini darp etmekten suçlandı. Gordon'a 10 milyon dolarlık dava açıldı. Gordon, kız arkadaşını defalarca hırpalamaktan ve mirasını kontrolü altına almaya çalışmaktan suçlandı. İddialara göre, Bobbi hastaneye getirildiğinde ağzı şişmiş ve birkaç dişi dökülmüştü. Brown'ın hastanede olduğu sırada Gordon'ın, Brown'ın banka hesabından 11 bin dolar çektiği de ileri sürüldü.

MÜZİK DÜNYASININ İÇİNE DOĞDU

Aslında hem konumu hem de özellikleri itibariyle birçok avantajı olan bu evin geçmişine biraz daha yakından bakarsak... Evin sahibi "dünyanın en çok ödül kazanan kadın şarkıcısı" unvanını taşıyan Whitney Houston'dı. Başarılı bir gospel şarkıcısı Cissy Houston'ın kızı olan Whitney, müzik dünyasının bir başka yıldızı Dionna Warwick'in de yeğeniydi. Vaftiz annesinin de Aretha Franklin olduğunu hatırlatalım. Yani bir başka deyişle müzik dünyasına adım atmak onun kaderiydi.

Kariyerine kilise korolarında şarkı söyleyerek başlayan Houston, daha sonra Chana Khan ve Lou Rawls'ın vokalistliğini yaptı. Bir yandan da modellik işini sürdürdü. Sonra da müzik dünyasında hızlı yükseliş dönemi geldi. İlk ses getiren şarkısı Teddy Pendergrass'le 1984'te yaptığı "Hold Me" oldu. Bu şarkı Whitney'in 1985'te çıkaracağı ilk albümünün de habercisi olmuştu. Ayrıca "Saving all my love for you" sanatçıya o yıl üç dalda aday olduğu Grammy müzik ödüllerinde ilk ödülünü kazandırdı. Aynı yıl, Stevie Wonder, Michael Jackson, Lionel Richie, Ray Charles ve birçok ünlüyle "We are the world" isimli şarkıyı seslendirdi.

UNUTULMAZ ŞARKILARA İMZA ATTI

Sadece iki yıl sonra Whitney, ikinci solo albümü olan 'Whitney'i çıkardı. 19 milyon gibi ciddi bir satış grafiği elde eden albümden çıkan single'lar,"I wanna dance with somebody", "So emotional", "Didn't we almost have it all" ve "Where do broken hearts go"'dur. Bu albümle de Whitney Houston, ikinci Grammy'sini kucaklamıştı.

LİSTELERDE ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE ETTİ

1990'da Whitney Houston, üçüncü kişisel albümü "I'm your baby tonight"ı yayımladı. 10 milyon adetlik bir satışa ulaşsa da önceki albümlerinden daha az satmıştı. Bu arada olimpiyatlar için seslendirdiği 'One moment in time' adlı şarkıyla listelerde önemli başarılar elde etti.

BODYGUARD FİLMİ HAFIZALARA KAZINDI

1992'de Houston, Oscar ödüllü aktör Kevin Costner'la "The Bodyguard" adlı filmde baş rolü paylaştı. Film büyük beğeni topladı. Ama asıl başarı, Houston'un filmden sonra çıkardığı soundtrack albümle geldi. "I will always love you" teklisi başlı başına 20 milyona yakın bir satış elde etti ve kendi dalında bir rekor kırdı.

Kariyerinin bu parlak döneminde meslektaşı Bobby Brown ile evlendi Houston. 1993'te kızı Bobbi Kristina dünyaya geldi. Kariyerinin bu parlak döneminde meslektaşı Bobby Brown ile evlendi Houston. 1993'te kızı Bobbi Kristina dünyaya geldi. 1993'TE BOBBI KRISTINA DÜNYAYA GELDİ

KALDIĞI OTELİN BANYOSUNDAKİ KÜVETTE CANSIZ HALDE BULUNDU

Houston'ın başarılarla dolu yaşamı 11 Şubat 2012 henüz 48 yaşındayken sona erdi. Şarkıcı Beverly Hills'teki Beverly Hilton otelindeki odasındaki küvette ölü bulundu. 18 Şubat 2012 tarihinde doğum yeri New Jersey'de babasının yanında Fairview Mezarlığı'na defnedildi.

Ölüm nedeninin boğulma, koroner arter hastalığı ve kokain kullanımı olduğunu kamuoyuna açıklandı. Toksikoloji raporlarına göre ölüm sebebi ''kaza'' olarak nitelendirildi.