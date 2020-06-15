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Haber Giriş: 15.06.2020 - 07:33,Son Güncelleme:

İki tiyatrocu iki farklı bakış

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İki tiyatrocu iki farklı bakış
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Pandemi döneminde işleri duran bazı sanatçıların “Geçinemiyoruz” şeklindeki açıklamaları tartışma yarattı. Usta tiyatrocu Altan Erkekli “Herkesin bir eli yağda bir eli balda değil” diyerek o isimlere destek verirken, Okan Bayülgen karşı çıktı: “Sen sanatçısın, garson ne yapsın, yer gösterici ne yapsın?” ◊ Cenker TEZEL

Altan Erkekli: Hâlâ taksit ödüyorum

Ailesiyle birlikte Nişantaşı’nda görüntülenen Altan Erkekli, “Geçinemiyoruz diyen sanatçılar, sosyal medyada ‘Yıllarca çalıştın, birikim yapmadın mı’ diye eleştirildi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

İki tiyatrocu iki farklı bakış

“Bütün sanatçıların bir eli yağda bir eli balda değil ki. Ben de hâlâ evim için taksit ödüyorum. Tek bir tane evim var, o kadar. Ödediğim vergiler var, çocuğumun okulu var. Bu dönemde maddi kayıplar yaşadık. Dizi çekilmeyince para alamıyorsun.”

Okan Bayülgen: Ağlamaları çok çirkin

 Okan Bayülgen de önceki gün kızı İstanbul’la birlikte Nişantaşı’ndaydı. Oyuncu, geçinememekten yakınan sanatçılara tepki gösterdi. “Bakıyorum da çok ağlayan var. Sürekli ağlıyorlar” diyen Bayülgen, şöyle konuştu:

İki tiyatrocu iki farklı bakış


“Sen sanatçısın, mekanda çalışan garson ne yapsın, yer gösterici ne yapsın? Diğer mesleklerde çalışanlar aylarca işsiz kaldı. Bizimkilerin ‘zorlanıyoruz’ demesini kabul etmiyorum ben. Tiyatrocuların ağlamasını çok çirkin buluyorum.”

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