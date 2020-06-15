İki tiyatrocu iki farklı bakış

Altan Erkekli: Hâlâ taksit ödüyorum

Ailesiyle birlikte Nişantaşı’nda görüntülenen Altan Erkekli, “Geçinemiyoruz diyen sanatçılar, sosyal medyada ‘Yıllarca çalıştın, birikim yapmadın mı’ diye eleştirildi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Bütün sanatçıların bir eli yağda bir eli balda değil ki. Ben de hâlâ evim için taksit ödüyorum. Tek bir tane evim var, o kadar. Ödediğim vergiler var, çocuğumun okulu var. Bu dönemde maddi kayıplar yaşadık. Dizi çekilmeyince para alamıyorsun.”

Okan Bayülgen: Ağlamaları çok çirkin

Okan Bayülgen de önceki gün kızı İstanbul’la birlikte Nişantaşı’ndaydı. Oyuncu, geçinememekten yakınan sanatçılara tepki gösterdi. “Bakıyorum da çok ağlayan var. Sürekli ağlıyorlar” diyen Bayülgen, şöyle konuştu:





“Sen sanatçısın, mekanda çalışan garson ne yapsın, yer gösterici ne yapsın? Diğer mesleklerde çalışanlar aylarca işsiz kaldı. Bizimkilerin ‘zorlanıyoruz’ demesini kabul etmiyorum ben. Tiyatrocuların ağlamasını çok çirkin buluyorum.”