İki tiyatrocu iki farklı bakış
Pandemi döneminde işleri duran bazı sanatçıların “Geçinemiyoruz” şeklindeki açıklamaları tartışma yarattı. Usta tiyatrocu Altan Erkekli “Herkesin bir eli yağda bir eli balda değil” diyerek o isimlere destek verirken, Okan Bayülgen karşı çıktı: “Sen sanatçısın, garson ne yapsın, yer gösterici ne yapsın?” ◊ Cenker TEZEL
Altan Erkekli: Hâlâ taksit ödüyorum
Ailesiyle birlikte Nişantaşı’nda görüntülenen Altan Erkekli, “Geçinemiyoruz diyen sanatçılar, sosyal medyada ‘Yıllarca çalıştın, birikim yapmadın mı’ diye eleştirildi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Bütün sanatçıların bir eli yağda bir eli balda değil ki. Ben de hâlâ evim için taksit ödüyorum. Tek bir tane evim var, o kadar. Ödediğim vergiler var, çocuğumun okulu var. Bu dönemde maddi kayıplar yaşadık. Dizi çekilmeyince para alamıyorsun.”
Okan Bayülgen: Ağlamaları çok çirkin
Okan Bayülgen de önceki gün kızı İstanbul’la birlikte Nişantaşı’ndaydı. Oyuncu, geçinememekten yakınan sanatçılara tepki gösterdi. “Bakıyorum da çok ağlayan var. Sürekli ağlıyorlar” diyen Bayülgen, şöyle konuştu:
“Sen sanatçısın, mekanda çalışan garson ne yapsın, yer gösterici ne yapsın? Diğer mesleklerde çalışanlar aylarca işsiz kaldı. Bizimkilerin ‘zorlanıyoruz’ demesini kabul etmiyorum ben. Tiyatrocuların ağlamasını çok çirkin buluyorum.”
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