'İki teyze sohbet ediyor' dediler... Metroda ünlü varmış bilemediler!

Haberin Devamı

Göz kamaştıran malikanelerde oturuyorlar... Kırmızı halıya çıktıklarında her ne kadar hepsi kendilerinde kalmasa da öyle herkesin erişemeyeceği takılarla süsleniyorlar, pahalı kıyafetler giyiyorlar.

Bazılarının rahat seyahat edebilmek için özel jetleri bile var. Yoksa bile parasını ödeyip kiralayabiliyorlar. Milyonluk otomobillerine hiç değinmiyoruz bile.

Ama yine de bazı ünlüler, kimi zaman bu ayrıcalıklarını bir kenara bırakıp sıradan insanlar gibi yaşıyor.

Günlük kıyafetleriyle alışverişe gidiyorlar ya da toplu taşıma araçlarını kullanıyorlar. Konuyu takip edenler birçok ünlünün sık sık metroda görüntülendiğini bilir zaten.

Haberin Devamı

ONCA SERVETİ VAR AMA YİNE METRODA

İşte şimdi bunlara yeni bir halka daha eklendi.

Ödül deseniz bir dolu, kazanç deseniz bu yılın verilerine göre birçok kişi için dudak uçuklatan bir miktarda.

Ama ünlü oyuncu Helen Mirren yine de arkadaşıyla birlikte bir yere giderken Londra metrosunu kullandı.

Her zamanki gibi gayet şık günlük bir giysi içindeki Mirren, arkadaşıyla birlikte metroda derin bir sohbete daldığı sırada objektiflere takıldı.

İlk anda onu kimse tanımasa da belli ki birilerine karşısında oturan bu orta yaşlı, beyaz saçlı kadının canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer eden Mirren olduğunu fark etti.

BİR YOLCU FARK EDİP GÖRÜNTÜLEDİ

Tabii ki fırsatı kaçırmadı ve hemen cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

78 yaşındaki Helen Mirren, görüntülendiğini fark etti ama yine de arkadaşıyla sohbetini bozmadı, hiçbir şey olmamış gibi yolculuğunu sürdürdü.

Mirren ile arkadaşı inecekleri durağa ulaştıklarında da yerlerinden kalkıp metro çıkışına doğru ilerledi. Ünlü oyuncuyu fark eden diğer yolcu o anlarda da Helen Mirren ile arkadaşını görüntülemeyi sürdürdü.

Haberin Devamı

GÜNLÜK AMA ŞIK GİYİNDİ

Ünlü oyuncu metro yolculuğuna çıktığı gün de günlük ama şık bir kıyafet giydi. Siyah ve beyaz çizgili elbisesini beyaz spor ayakkabılarla tamamladı Mirren.

Uzun süredir boyatmadığı saçlarını açık bırakan ünlü oyuncunun üzerindeki en dikkat çekici parça ise kırmızı çantası oldu.

Bu arada.... Taylor Hackford ile 1997 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren Mirren'ın, kariyeri boyunca 100 milyon dolarlık bir servet edindiğini de hatırlatalım.

MUTLU BİR EVLİLİĞİ VAR

Helen Mirren, rol aldığı yapımların yanı sıra özel hayatıyla da konuşuluyor. Bunun nedeni ise elbette gösteri dünyasının bir ünlüsü için çok uzun sayılan evliliği.

Haberin Devamı

Mirren ile kocası Hackford, 1986 yılından bu yana hayatı paylaşıyorlar. Evlilikleri ise 1997 yılında başladı.

Çift, Hackford'un yönettiği, Mirren'ın ise rol aldığı bir filmde tanıştı. Taylor Hackford, daha ilk anda Helen Mirren'a aşık oldu.

Ama o sırada Mirren, Liam Neeson ile aşk yaşıyordu. Hackford'a gönlünün kapılarını açması için aradan 11 yıl geçmesi gerekti.

Sonunda Mirren ile Hackford evlendiler ve hala güçlü bir şekilde bu bağlarını sürdürüyorlar.

Bu arada Helen Mirren'ın, 2006 yılında The Queen (Kraliçe) filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar aldığını da hatırlatalım.