Eskiden herkes burun kÄ±vÄ±rÄ±yordu... TacÄ±n birini Ã§Ä±karÄ±p birini takÄ±yor... Bu defa gizemli olmayÄ± tercih etti

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Bu durumda Charles'Ä±n, gencecik Diana ile evlenmesine raÄŸmen Camilla ile iliÅŸkisini bir tÃ¼rlÃ¼ kesmemesinin payÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼k. Hatta milyonlarca kiÅŸiye gÃ¶re Diana'nÄ±n henÃ¼z 36 yaÅŸÄ±nda Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n sorumlusu da Camilla'nÄ±n ta kendisi.

Ama Ã¶yle ya da bÃ¶yle belli ki Charles'Ä±n gerÃ§ekten sevdiÄŸi tek kadÄ±n Camilla oldu hep. ArtÄ±k saÃ§larÄ±na aklar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bir dÃ¶nemde de olsa Charles ile Camilla muratlarÄ±na erdi. EtraflarÄ±na Ã§ektikleri bÃ¼tÃ¼n bu nefrete raÄŸmen hem evlendiler, hem de kral ve kraliÃ§e oldular.

TACIN BÄ°RÄ°NÄ° Ã‡IKARIP BÄ°RÄ°NÄ° TAKIYORÂ

Tek cÃ¼mleyle Ã¶zetlemek gerekirse bir zamanlar herkesin burun kÄ±vÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Camilla Parker Bowles, her ne kadar "hÃ¼kÃ¼mdar" olmasa da kocasÄ± sayesinde adÄ±nÄ± Ä°ngiltere KraliÃ§esi olarak tarihe yazdÄ±rdÄ± bile.

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Bunun daha da Ã¶tesi var. Bu sayede de Ä°ngiliz kraliyet ailesinin koleksiyonundaki bÃ¼tÃ¼n deÄŸerli mÃ¼cevherleri de kullanma hakkÄ± onun elinde. Zaten konumu da bunu gerektiriyor.

Bir sÃ¼re Ã¶nce bir gÃ¶ÄŸÃ¼s enfeksiyonu geÃ§iren Camilla Parker Bowles, usul usul toparlanÄ±yor. Hatta tedavisini tamamladÄ±ktan sonra bazÄ± etkinliklerde de boy gÃ¶sterdi bile.

Camilla dÃ¼n de kocasÄ± Kral Charles ile birlikte bir diplomatik resepsiyona ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Gecenin kuralÄ± gereÄŸi Charles, resmi bir kÄ±yafet giyerken Camilla da koyu renk bir gece elbisesi tercih etti. NiÅŸanÄ±nÄ± da taktÄ± ve konuklarÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ± Buckingham SarayÄ±'nda.

YaÅŸÄ±na gÃ¶re de gayet ÅŸÄ±ktÄ± ama Camilla'nÄ±n gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nde en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ± da baÅŸÄ±ndaki taÃ§tÄ±.

BU KEZ DAHA SADE BÄ°R TANE SEÃ‡TÄ°Â

BugÃ¼ne kadar ailenin birbirinden deÄŸerli ve gÃ¶steriÅŸli taÃ§larÄ±nÄ± kullanan Camilla bu kez nadir gÃ¶rÃ¼len bir tanesini kullanmÄ±ÅŸtÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼. Belli ki tacÄ± Ã¼zerindeki deÄŸerli taÅŸlarla elbisesinin rengini de birbirine uydurmuÅŸtu.

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en gizemli taÃ§larÄ±ndan biri olan bu akuamarin kurdele tacÄ±n geÃ§miÅŸi net olarak bilinmiyor aslÄ±nda. TaÃ§, elmas kurdeleler arasÄ±na yerleÅŸtirilmiÅŸ beÅŸ tane bÃ¼yÃ¼k akuamarin taÅŸtan oluÅŸuyor.

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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Camilla bu tacÄ± ilk kez kullanÄ±yor. Ama aile koleksiyonundaki bu taÃ§ KraliÃ§e 2. Elizabeth tarafÄ±ndan da nadiren kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¶ylenenlere gÃ¶re bu taÃ§, KraliÃ§e 2. Elizabeth'e dÃ¶nemin Sao Paolo Valisi tarafÄ±ndan hediye edilen akuamarin taÅŸlarÄ±n elmaslarla bir araya getirilmesiyle oluÅŸturulmuÅŸtu.

Camilal bu tacÄ±nÄ± kendi kiÅŸisel mÃ¼cevherleri arasÄ±nda yer alan elmas bir kolye ve kÃ¼pelerle tamamladÄ±.Â

KraliÃ§e'nin baÅŸÄ±nda ilk kez gÃ¶rÃ¼nen bu tacÄ± daha Ã¶nce Edinburgh DÃ¼ÅŸesi Sophie seyrek de olsa kullanmÄ±ÅŸtÄ±.





Camilla bu defa aile koleksiyonunda tarihine dair en az bilgi bulunan ve diÄŸerlerine gÃ¶re daha sade gÃ¶rÃ¼nen bu tacÄ± tercih etti. Ä°ÅŸin ilginci KraliÃ§e 2. Elizabeth de bu tacÄ± 1970'li yÄ±llar aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olmak Ã¼zere nadiren kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

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BAZI TAÃ‡LARI TAKMASI TEPKÄ° Ã‡EKMÄ°ÅžTÄ°Â

BugÃ¼ne kadar aile koleksiyonundaki en deÄŸerli ve gÃ¶steriÅŸli taÃ§larla boy gÃ¶steren Camilla'nÄ±n bu kez daha sade ve daha az bilinen bir taÃ§ kullanmasÄ± da gecenin en Ã§ok konuÅŸulan konularÄ±ndan biri oldu.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Camilla aileye gelin gidip de taÃ§ kullanma hakkÄ± kendisine geÃ§tiÄŸi gÃ¼nden itibaren hep daha gÃ¶steriÅŸli ve bÃ¼yÃ¼k taÃ§larÄ± kullanÄ±yordu.

Hatta bunlardan bazÄ±larÄ±nÄ±n, Ã¶zellikle de KraliÃ§e 2. Elizabeth'in en sevdiÄŸi ve sÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ± parÃ§alarÄ±n, onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra Camilla'nÄ±n baÅŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼lmesi tepkilere de yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

Gelin bir zamanlar herkesin nefretini toplarken ÅŸimdi baÅŸÄ±ndaki deÄŸerli taÃ§larla boy gÃ¶steren Camilla'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± o parÃ§alara biraz daha yakÄ±ndan bakalÄ±m.

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IÅžIL IÅžIL YAKUTLAR:Â Camilla bu yÄ±l haziran ayÄ±nda Japon Ä°mparatoru Naruhito ve eÅŸi onuruna verilen resmi yemekte Burma yakut tacÄ±nÄ± kullandÄ±. Bu taÃ§ da adÄ±ndan da anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¼zere elmaslardan ve yakutlardan oluÅŸuyor. Camila bu tacÄ± ilk kez geÃ§en yÄ±l kasÄ±m ayÄ±nda bir davette kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Ãœzerindeki iri yakutlarla dikkat Ã§eken bu tacÄ± KraliÃ§e 2. Elizabeth de Ã¶nemli etkinliklerde takÄ±yordu.

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AÄ°LE Ä°Ã‡Ä°N Ã–NEMÄ° BÃœYÃœK: Camilla zaman zaman BÃ¼yÃ¼k Britanya ve Ä°rlanda'nÄ±n KÄ±zlarÄ± adlÄ± tacÄ± takÄ±yor. Bu tacÄ±n aile iÃ§in ayrÄ± bir Ã¶nemi var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ KraliÃ§e 2. Elizabeth'e bÃ¼yÃ¼kannesi KraliÃ§e Mary tarafÄ±ndan dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesi olarak verilmiÅŸti.

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TAÃ‡ GÄ°YME TÃ–RENÄ°NE Ã–ZEL: Camilla geÃ§en yÄ±l mayÄ±s ayÄ±nda taÃ§ giyerken de ilk kez KraliÃ§e Mary tarafÄ±ndan 1911 yÄ±lÄ±nda takÄ±lan bu tacÄ± kullandÄ±.

EN Ã‡OK BU TACI SEVDÄ°: Camilla'nÄ±n en Ã§ok kullandÄ±ÄŸÄ± taÃ§lardan biri de Boucheron Bal PeteÄŸi adlÄ± parÃ§a. Bu taÃ§ aslÄ±nda Ana KraliÃ§e'ye aitti. O Ã¶lÃ¼nce kÄ±zÄ± Elizabeth'e miras kaldÄ±. Åžimdi de sÄ±k sÄ±k Camilla'nÄ±n baÅŸÄ±nÄ± sÃ¼slÃ¼yor.

EN SEVDÄ°ÄžÄ° PARÃ‡ALARDAN BÄ°RÄ°: Bu safir ve elmas taÃ§ kÄ±sa sÃ¼rede Camilla'nÄ±n en sevdiÄŸi parÃ§alardan biri haline geldi. Yeni kraliÃ§e sÄ±k sÄ±k bu taÃ§la ve onu tamamlayan kolyesi, kÃ¼peleriyle gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

EN GÃ–STERÄ°ÅžLÄ°LERDEN: Camilla, hem geÃ§en yÄ±l hem de bu yÄ±l parlamento aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda Elmas Diadem olarak anÄ±lan bu parÃ§ayÄ± kullandÄ±. Bu ailenin koleksiyonundaki en gÃ¶steriÅŸli parÃ§alardan biri.

NADÄ°REN KULLANIYOR: Camilla, aileye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana nadiren Delhi Dunbar adlÄ± bu tacÄ± kullandÄ±. Bu da ailenin gÃ¶steriÅŸli taÃ§larÄ±ndan biri.

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Bu arada... Camilla Parker Bowles, Charles ile evlenirken de nikahta ne de dini tÃ¶rende taÃ§ kullanmadÄ±. Bunun yerine Ã¶zel tasarÄ±m bir ÅŸapka kullandÄ±.Â





Charles ile yÄ±llarca aldattÄ±ÄŸÄ± eski kocasÄ± Andrew Parker Bowles ile 1973 yÄ±lÄ±nda evlenirken ise duvaÄŸÄ±yla birlikte bir de taÃ§ kullandÄ±. Tabii ki o taÃ§, bugÃ¼n kullandÄ±klarÄ± kadar deÄŸerli deÄŸildi.

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