İki oyuncuya COVID-19 cezası

Oyuncuların kendileri ve çalışan ekibi korumak için kalabalık ya da toplu görüşmelere katılmamaları istendi.

Dizinin oyuncularından Hayrettin Karaoğuz ve Aslı Omağ, getirilen bu kuralara uymadı. İkilinin iki hafta Ege’deki dizi setinden ayrı kalacağı öğrenildi. ‘Kalk Gidelim’ dizisi pandemi döneminde ‘Kalk Gidelim Eve’ adıyla ekrana gelmişti.