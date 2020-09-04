MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleriİki oyuncuya COVID-19 cezası
GeriMagazin İki oyuncuya COVID-19 cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 04.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İki oyuncuya COVID-19 cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İki oyuncuya COVID-19 cezası
Abone Olgoogle-news

TRT1’de üç sezondur ekrana gelen ‘Kalk Gidelim’ isimli dizinin setinde COVID-19 tedbirleri sıkılaştı. Yapım şirketi Staff Film, oyuncular ve teknik ekibe bazı yasak ve kurallar getirdi.

Oyuncuların kendileri ve çalışan ekibi korumak için kalabalık ya da toplu görüşmelere katılmamaları istendi.
Dizinin oyuncularından Hayrettin Karaoğuz ve Aslı Omağ, getirilen bu kuralara uymadı. İkilinin iki hafta Ege’deki dizi setinden ayrı kalacağı öğrenildi. ‘Kalk Gidelim’ dizisi pandemi döneminde ‘Kalk Gidelim Eve’ adıyla ekrana gelmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle