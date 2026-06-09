İki oyuncu, ünlü diziden yıllar sonra aynı yapımda buluştu: Bu öpüşme sahnelerini çekmek iğrençti

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Eğer söz konusu kişi, piyasada etkili bir isim yapmışsa kazanç kısmı gerçekten doğru. Ama yapılan iş sanıldığı kadar kolay değil.

Bazen gerçek hayatta aslında nefret ettikleri bir meslektaşlarıyla iki sevgiliyi oynamak zorunda kalabilirler örneği.

Ya da bazen daha kötüsü olur!

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ÜNLÜ DİZİDE İKİ KARDEŞİ OYNAMIŞLARDI

Tıpkı Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisinde Sophie Turner ile iki kardeşi oynayan Kit Harington'ın başına geldiği gibi.

39 yaşındaki Harington ile 30 yaşındaki Turner, Taht Oyunları'ndan yıllar sonra bu kez The Dreadful adlı filmde birlikte kamera karşısına geçti.

İşte o filmde senaryoda yazılı olan ateşli sahnelerde Turner ile kamera karşısına geçmek Harington'ın deyimiyle "Gayet iğrenç ve tuhaf" oldu.

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'İĞRENÇ VE GARİP'

Yine Taht Oyunları dizisinde tanıştığı Rose Leslie ile 2018 yılından bu yana evli olan iki çocuk babası Kit Harington, The Dreadful filminde Sophie Turner ise oynadığı yakınlaşma sahnelerinin kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

Harington, korku filminde Turner ile rol aldığı ateşli sahneleri "iğrenç ve garip" diye tanımladı.

Taht Oyunları'nda Sophie Turner ile iki kardeşi canlandırdıklarını hatırlatan Kit Harington, "Onu zaten küçük kız kardeşim gibi görüyorum. O yüzden bu sahneleri çekmek korkunçtu. Sophie harika bir oyuncu. Bunu herkes biliyor zaten. Ama Taht Oyunları'na başladığında daha çocuktu" diye anlattı.





SENARYOYU OKUMADAN GÖNDERDİ

Kit Harington, aslında filmin senaryosunu ilk okuduğunda da bu sahneleri görüp hemen Sophie Turner'ı aradı. İşin o kısmını da şöyle anlattı oyuncu:



" Bana senaryoyu gönderdi. Ben de ona ikimizin canlandırdığı karakterler arasında çok sayıda ateşli sahne olduğunu söyledim."

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Anlattığına göre Sophie Turner da daha senaryoyu tam olarak okumadan Kit Harington'ın bu rol için uygun olduğunu söyledi. Filmin yapımcılarından biri de olan Sophie Turner'ın bu önerisi de kabul edildi.





O DA BENZER AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Turner da daha önce katıldığı bir programda bu sahnelerle ilgili benzer bir açıklama yapmıştı. Onun cephesinde de senaryodaki bu sahnelerle ilgili bir şaşkınlık oldu.

Ama sonrasında senaryoyu çok iyi bulduğunu ve meslekleri gereği bunu yapmak zorunda olduklarını düşündü Turner.

Joe Jonas ile biten evliliğinden iki çocuk annesi olan Sophie Turner, her ne kadar senaryoyu çok beğense de bu tür aşk sahnelerinin çekiminin kolay olmadığını anlattıb

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"Sete gittik ve ilk öpüşme sahnesiydi. İkimizin de midesi bulandı, gerçekten iğrençti" diye konuştu. Hatta o sahnelerin kariyerinin en kötü anları arasında yer aldığını da saklamadı.





ÜNLÜ DİZİDEN SONRA SİNEMA FİLMİNDE BULUŞTULAR

Sophie Turner ile Kit Harington, bu filmin öncesinde Taht Oyunları dizisinde kamera karşısına geçti. O yapımda Harington, Jon Snow; Sophie Turner da Sansa Stark karakterlerine hayat verdi.

The Dreadful adlı film ise 15'nci asırda geçen bir öyküyü anlatıyor.



Hayatına giren tekinsiz bir adamla genç bir kadının öyküsünü anlatan yapımın yönetmenliğini Natasha Kermani üstleniyor. Filmde Kit Harington ve Sophie Turner'ın yanı sıra Patrick Muldoon, Greg Lauritano, Patrick Hibler gibi oyuncular da rol alıyor.

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Harington ile Turner, Taht Oyunları dizisinde iki kardeşi oynamıştı.





Sophie Turner, Joe Jonas ile iki çocuklu evliliğini bitirip memleketi İngiltere'ye döndü. Kit Harington ise 2018 yılından bu yana meslektaşı Rose Leslie ile evli. Çiftin iki çocuğu var.