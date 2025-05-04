İki oğlu birbirine küstü, ailenin huzuru bozuldu… En özel gününde gönlü kırık kaldı

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Evliliklerin ilk yıllarında ortaya çıkan ihanet söylentilerine rağmen bu büyük badireyi atlatan David ve Victoria Beckham çifti evliliklerinde 25 yılı geride bıraktı.

David Beckham bu yıl doğum gününü buruk şekilde kutladı

Bir yandan kendi kariyerlerini parlatan ünlü çift bir yandan da dört çocuklarını büyüttü, onlar da anne babalarıyla birlikte iyice tanınan birer magazin figürü haline geldi.

BU DÜNYADA YARIM ASRI DEVİRDİ

David Beckham 2 Mayıs’ta hayatının en önemli dönüm noktalarından birini yaşadı ve 50. yaş gününü kutlayıp bu dünyada yarım asrı devirmiş oldu.

Ünlü ailenin içinde bir süredir huzursuzluk hakim

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50. yaşını, ömrünün yarısını birlikte geçirdiği sevgili eşi Victoria Beckham ve ünlü dostlarıyla birlikte kutlayan David Beckham’ın yanında elbette çocukları da vardı.

Ancak bir eksikle…

David Beckham doğum günü için Instagram'da bir dizi fotoğraf paylaştı ve yıllar içinde dört çocuğuyla çekilmiş özel pozlarını hayranlarına gösterdi

Ünlü çiftin ilk çocukları, David Beckham’ın ilk göz ağrısı oğlu Brooklyn Beckham babasının doğum günü partisine gelmedi.

EN ÖZEL GÜNÜNDE İLK GÖZ AĞRISI YANINDA YOKTU

Bu, ailenin göz önünde yaşadığı tarihinde belki de bir ilk oldu.

Beckham ailesinde en büyük iki oğul Brooklyn ve Romeo Beckham birbirine girmiş durumda

Brooklyn Beckham’ın yokluğunun ardında ise bir süredir gündemde olan ve bu mutlu ailenin huzurunu kaçıran bir kardeş kavgası.

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Brooklyn Beckham ve kardeşi Romeo Beckham bir süredir kavgalılar ve birbirleriyle asla görüşmüyor ve konuşmuyorlar.

Bu huzursuzluk tüm aileye yansımış durumda ve bu ünlü anne baba ve çocukları son zamanlarda ne zaman bir araya gelseler fotoğraf karelerinde hep bir eksikle yer alıyorlar.

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İKİ KARDEŞİN ARASINA BİR KADIN GİRDİ

Bu kavganın ardında ise iki kardeşin arasına giren bir kadın var…

Bu kavganın merkezinde ise Romeo Beckham'ın Kim Turnbull'la yaşadığı aşk var

Aileye yakın kaynaklar geçtiğimiz ay, en büyük iki Beckham kardeşin Romeo'nun kız arkadaşı Kim Turnbull yüzünden kavga ettiğini ortaya atmıştı.

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Bunun sebebi de Kim Turnbull’un yıllar önce Romeo’nun ağabeyi Brooklyn Beckham’la kısa süreli bir ilişki yaşamış olması.

Brooklyn Beckham birkardeşinin bir dönem kendisiyle de sevgili olmuş olan Kim Turnbull'la birlikte olmasına çok kızgın

Brooklyn Beckham’ın kendisiyle aşk yaşayan Kim Turnbull’un sonra da kardeşiyle sevgilisi olmasına çok sinirlendiği söyleniyor.

KARDEŞİNE ÇOK ÖFKELİ

Ama Brooklyn’nin asıl öfkesi kardeşi Romeo’nun bu gerçeği bile bile Kim Turnbull’la birliktelik yaşamasında bir sakınca görmemesi…

Brooklyn Beckham ve karısı Nicola Peltz ortak bir karar alarak Romeo Beckham'ın olduğu hiçbir ortama girmeme kararı almışlar

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Brooklyn Beckham ve karısı Nicola Peltz’in bu konuda ortak karar aldıkları ve bundan böyle Romeo Beckham’ın bulunduğu hiçbir ortama girmeme kararı aldıkları da konuşuluyor.

BU UĞURDA BABASINI ÜZMEYİ BİLE GÖZE ALMIŞ

Kaynaklar ayrıca Brooklyn ve Nicola Peltz'in mart ayında anneleri Victoria Beckham’ın defilesine katılmamalarının nedeninin de bu çatışma olduğunu iddia etti.

Görünüşe göre çift verdikleri sözü yerine getiriyor. Bu uğurda da Brooklyn Beckham çok sevdiği ve bağlı olduğu babasının özel gününü bile pas geçmeyi göze alıyor…