‘İki kızını unuttun’ diyenlere ateş püskürdü… ‘Biraz da gidip babalarına sorun!'

Herkes onu dünya çapında milyonlarca kişiyi ekran başına çeken Game of Thrones dizisinin kızıl saçlı prensesi olarak tanıdı.

ERKENDEN EVLENDİ, SONU HÜSRAN OLDU

Yıldız oyuncu Sophie Turner, bir yandan Hollywood’daki şöhretini artırırken bir yandan da ünlü şarkıcı Joe Jonas ile evlenip erkenden yuvasını kurdu.

İki aşığın kimselere haber vermeden kaçarak yaptıkları evliliğin ömrü ise uzun olmadı. İki kızları peş peşe doğan Sophie Turner ve Joe Jonas 2023’te oldukça kavgalı geçen bir boşanma sürecinin ardından yollarını ayırdı.

İngiliz olan Sophie Turner kızlarını kendi memleketinde, sakin bir hayatın içinde büyütmek istemiş, Joe Jonas buna izin vermeyince zaten sallantıda olan evlilikleri bitmişti.

BOŞANDIĞINDAN BERİ DUYMADIĞI KALMADI

Yaşananların ardından epey zaman geçti, ikisi de kendilerine yeni hayatlar kurdu ancak Sophie Turner bu biten evlilik yüzünden suçlanmaktan bir türlü kurtulamadı.

Geçtiğimiz akşam yanında kızları olmadan dışarı çıkıp arkadaşıyla Oasis konserine giden ünlü oyuncu Instagram’dan fotoğraf paylaşmıştı.

Kötü niyetli bir hayranının (belki de bir Joe Jonas hayranının) bu fotoğrafa yaptığı yorum ise güzel yıldızı adeta çileden çıkardı.

KONSERE GİTTİ, SUÇLU ÇIKTI: KIZLARINI UNUTTUN!

“Sophie Turner iki kızı olduğunu unutmuş gibi görünüyor… Hani çocukların nerede?” yazan kişiye adeta öfke kusan Sophie Turner cevap olarak “Siz hiç velayet diye bir şey duymadınız mı? Çocuklarımın yanımda olmadıkları zamanlarda babalarıyla olabileceği hiç aklınıza gelmiyor mu?” yazdı.

Bunun üzerine Sophie Turner hayranları da ünlü oyuncuyu savunmak için birçok yorum yazdı ve “Bu çocuk işini biraz da Joe Jonas’a sorun” yazdılar.

ESKİ KOCASI ONU “ANNELİĞİNDEN VURMAYA” ÇALIŞTI

Joe Jonas ve Sophie Turner ayrılığı ilk ortaya çıktığında Joe Jonas Sophie Turner’ı haksız şekilde iyi bir anne olmamak ve “parti parti gezmekle” suçlamıştı.

Oysa gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı… Joe Jonas Sophie Turner’a İngiltere’ye taşınacakları konusunda söz vermiş, sonra da bu sözü bozup ünlü oyuncuyu kızlarını elinden almakla tehdit ederek zorla ABD’de tutmaya çalışmıştı.





VELAYET SAVAŞI VERDİLER… ŞİMDİ İKİ ÜLKE ARASINDA MEKİK DOKUYORLAR

İki eski aşık mahkemede karşı karşıya geldi ve büyük kavgaların ardından iki kızlarının velayetlerini yarı yarıya paylaştılar.

Artık Sophie Turner velayet hakkı kendinde olduğunda kızlarıyla İngiltere’de yaşıyor, geri kalan zamanlarda ise Joe Jonas onları alıp ABD’ye götürüyor.

Turner ve Jonas’ın 5 yaşında Willa ve 3 yaşında Delphine adında iki kızları var. Çift, 2019'da evlendikten sonra 2023’te ayrıldı, boşanma davaları Eylül 2024'te sonuçlandı.





EN SONUNDA İTİRAF ETTİ: KIZLARIM ANNELERİNDEN YANA ÇOK ŞANSLI

Sophie Turner boşandıktan sonra İngiltere’ye taşındı. Ünlü oyuncu bir süredir ülkenin en zenginlerinden olan ünlü aristokrat Peregrine Pearson’la mutlu bir birliktelik yaşıyor.

Joe Jonas ise eski eşine haksızca saldırdığı ve onu evlilikleri boyunca baskı altında tuttuğu ortaya çıktığından beri ağız değiştirdi ve geçtiğimiz günlerde “Kızlarım Sophie gibi bir anneleri olduğu için çok şanslı” dedi.

