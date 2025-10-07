İki kızını iki yanına aldı, dimdik ayaktayım mesajını ‘intikam’ saçlarıyla yolladı

Haberin Devamı

Sebebi tam olarak bilinmese de ünlüler dünyasının en gözde çiftlerinden olan Nicole Kidman ve şarkıcı eşi Keith Urban yollarını ayırdı.

20 yıllık birlikteliklerinin 19 yılını evli geçiren ünlü çiftin dışarıdan bakıldığında oldukça mutlu görünen bir ilişkileri vardı. Hal böyle olunca ayrılıkları büyük ses getirdi.

Geçen hafta gelen şok ayrılık haberinin ardından sahneye çıkan Keith Urban alyansını çıkarmış bir halde ortaya çıkmıştı. Oysa herkes onu değil Nicole Kidman’ı görmek istiyordu…

Yıldız isim de en sonunda dün ortaya çıktı. Hem de ne çıkış!

İki kızını yanına alan Nicole Kidman Paris Moda Haftası’nda düzenlenen, marka yüzü olduğu Chanel’in defilesinde ortaya çıktı.

Bol kesim beyaz bir gömlek ve mavi pantolon giyen Nicole Kidman her zamanki zarafetiyle herkesi büyüledi ancak ayrılık sonrası yaptığı değişiklik en çok dikkat çeken ayrıntı oldu.

19 yıllık kocasından ayrıldıktan sonra kendini yenileyen Nicole Kidman uzun süre sonra ilk kez kestirdiği kakülleriyle büyük sükse yaptı.

Herkes bu yeni görüntüyü ünlü oyuncuya çok yakıştırırken hayranları yeni saç modeline de “intikam” saçı dedi ve sanki onu bırakan eski eşi Keith Urban’a “dön de kaybettiğin kadına bir bak” demiş gibi görüldü.

Ünlü çiftin ayrılık haberi geçen hafta gelse de aslında bütün yazı ayrı geçirdikleri ve Nicole Kidman’ın kızlarıyla birlikte vaktinin çocuğunu Londra’da geçirdiği söyleniyordu.

Kidman dünkü gövde gösterisine de iki yanına iki kızını alarak geldi. Yıldız oyuncu boşanmak için mahkemeye başvurduğunda kızları 17 yaşındaki Sunday Rose ve 14 yaşındaki Faith Margaret için velayet talep etmiş, hatta onların bakımı, eğitimi ve geleceği için hazırlanmış çok detaylı 13 sayfalık bir planı da sunmuştu.

58 yaşındaki Nicole Kidman daha bir hafta önce manşetlere çıkan ayrılık haberi ve bitmek bilmeyen söylentilere rağmen oldukça iyi ve keyifli görünüyordu…

Ünlü oyuncunun üzgün olmasına rağmen kendini toparladığı ve bu zor süreçte kızlarının yanında olmak için güçlü bir görüntü vermeye çalıştığı söyleniyor.

Nicole Kidman ve Keith Urban’ın evliliğinin aslında bir süre önce bitmiş olmasına rağmen ünlü oyuncunun yine de ayrılmamak ve ilişkilerini kurtarmak için çok çaba sarf ettiği iddia edilmişti.