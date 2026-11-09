İki kızın ardından doğan ilk erkek çocuktu: Oğlumuz araba delisi çıktı!

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İki kızları Lyla Maria ve Eloise Christina'nın ardından dünyaya gelen tek erkek evlatları Ford Fitzgerald bir yaş daha büyüdü.

Katherine ile Chris'in oğlu, iki yaşına girdi.

Sinemanın usta oyuncularından Arnold Schwarzenegger 'ın, eski karısı Maria Shriver'dan dünyaya gelen dört çocuğundan en büyüğü olan 36 yaşındaki Katherine Schwarzenegger, bu özel gün için oğlu John ile çekilen bir dizi fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Mutlu anne minik John'un hem kendisiyle hem de Chris Pratt ile görüldüğü fotoğraflarına "2! Oğlumuza mutlu yıllar! Benim tatlı, düşünceli ve arabalara tutkun oğlum. Seni seviyoruz Ford" mesajını da yazdı.

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Katherine Schwarzenegger'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve iyi dilek mesajı geldi.

Kısa bir flörtün ardından 2019 yılında evlenen Katherine Schwarzenegger ile 46 yaşındaki Chris Pratt 'in 4 yaşında Eloise Christina ve 6 yaşında Lyla Maria adında iki kızı var.

Bu arada Pratt'in, eski karısı Anna Faris ile evliliğinden de 14 yaşında Jack adında bir oğlu olduğunu da hatırlatalım.