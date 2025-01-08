İki kızı da boyunu geçti, içindeki korku dinmedi… ‘Evlatlarım benim kaderimi yaşamasın’

Haberin Devamı

Ama onun hikâyesi diğer meslektaşlarından çok daha erken, sadece bir yaşında bir bebekken başladı.

Doğuştan gelen büyüleyici güzelliği onu önce bir çocuk yıldız sonra da genç yıldız yaptı.





GÜZELLİĞİ ONUN LANETİ OLDU

Neredeyse hayatının tümünü kameraların önünde geçirse de artık kocası ve iki kızıyla sakin bir hayata yelken açtı.

Bir zamanlar Hollywood’un en güzel kadını olarak anılan Brooke Shields’in ona ün ve servet getiren güzelliği aslında peşinden bir lanet gibi geldi.

Ne çocukluğunu ne de gençliğini yaşamamış olması bir yana eğlence sektörünün karanlık yüzüyle de tanışmak zorunda kalan Brooke Shields sömürülmek bir yana setlerde tacizle de karşılaştı.

Haberin Devamı

Üniversite okumak için oyunculuğa ara verdiğinde hayalleri gerçek olarak diye sevinirken tecavüze uğradığını da uzun yıllar sonra yazdığı anı kitabında itiraf ederek herkesi büyük bir şoka uğrattı.

ARTIK MUTLU, SAKİN, HUZURLU BİR HAYATI VAR

59 yaşındaki yıldız isim şimdi geçmişin tüm bu acı hatıralarından uzakta, 24 yıllık eşi Chris Henchy ve kızları 18 yaşındaki Grier ve 21 yaşındaki Rowan'la birlikte kendine bir dünya cenneti yarattı.

Yine de kaygılarına engel olamadığını itiraf eden Brooke Shields’in en büyük korkusu kızlarını gençlik ve güzellik konusunun takıntı haline geldiği bu “zalim” dünyada yetiştirmek.

Gözden Kaçmasın Hangisi annesi hangisi kızı! Ünlü model annesinin 30 yıllık efsane elbisesiyle kırmızı halıda Haberi görüntüle

İÇİNDE HEP AYNI KORKUYLA YAŞIYOR

Hollywood'un güzellik standartları anlayışını tersine çevirmek istediğini söyleyen Shields kızlarının da kendisi ve daha birçok sayısız kadın gibi baskı altında kalmalarından ve mutsuz olmalarından korkuyor.

Haberin Devamı

“Bunların hepsinin çekici olduğunu ve sattığını biliyorum. Ama kızlarımın benim yaşımda olmaktan korkmamalarını istiyorum” diyen Brooke Shields “Toplumumuz gençliğe o kadar çok odaklandı ki yaş, deneyim ve zamanla gelen değeri gözden kaçırıyoruz” diye konuştu.

"ONLARA GÜZEL OLDUKLARINI BEN SÖYLEMELİYİM"

“Onlara güzel olduklarını söylemekten çekinmiyorum, çünkü bir anne olarak benim gözümde öyleler! Yani buna hakkım var; bu benim ayrıcalığım. Ancak bunun bir uyarısı olmalı” diyen Brooke Shields bir yandan da kızları Grier ve Rowan'a “Güzelliğiniz sizin her şeyiniz değil” diyerek öğüt vermeyi ihmal etmiyormuş.

Haberin Devamı

Brookes Shields ve Chris Henchy’nin büyük kızları Rowan annesinin yolundan ilerlemek yerine eğitimi seçti ve başarılı bir üniversite öğrencisi oldu.

KÜÇÜK KIZINI GÖLGESİ GİBİ TAKİP EDİYOR... KULAĞINI ŞİMDİDEN ÇEKMİŞ

Grier ise annesinden aldığı güzelliğiyle şansını modellikten yana kullanmak istedi. Annesiyle birlikte sektör etkinliklerine katılmaya başlayan ve 17 yaşına bastıktan sonra da modellik yapmaya başlayan Grier’i annesi Brooke Shields adeta gölgesi gibi takip ediyor.

Küçük kızına bu konuda sert davranmaktan çekinmeyen yıldız oyuncu ona “Senin menajerin olmayacağım. Şu anda sektörü tanımıyorum. Podyumlarda yürümek istiyorsun; ben bunu hiç yapmadım. Bir şeyler biliyorum, geçmişim var ve fikirlerim var” diyerek deyim yerindeyse kulağını baştan çektiğini de itiraf ediyor.

Haberin Devamı