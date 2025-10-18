İki kez yendiği kanser bile onu böyle yıkmamıştı... Ünlü oyuncu tek evladı için direniyor... Karşınızdayım, kolu kanadı kırık!

Haberin Devamı

Bu ayrıntı kişinin hayata bakış açısıyla ilgili elbette. Ama bir süredir zor bir hastalıkla birlikte yaşamayı öğrenen bir ünlü, belli ki ruhsal açıdan henüz durumunu tam olarak içine sindiremedi.

Yine de hayata tutunmak için çok önemli bir nedeni var: Tek evladı... Onun mutluluğu için hayata bağlı kalmaya çalışıyor yaşadığı bütün zorluklara rağmen.

Bunun son örneğini de kendisine açtığı sosyal medya sayfasıyla gözler önüne serdi oyuncu. İlk paylaşımını yaptı ve siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşıp "Gerçek, sade ve dürüst" mesajıyla takipçilerinin beğenisine sundu.

HAYATA BİR YERDEN TUTUNMAK GEREK

Zor hastalıkla boğuşan ama yine de ayakta durmaya çalışan bu ünlü oyuncu Christina Applegate…

2021 yılından bu yana MS hastalığıyla boğuşan Applegate, kendine bir Instagram sayfası açtı. İlk paylaşımını da yaptı.

Siyah beyaz fotoğrafının yanına "Herkese merhaba" diye yazdı 53 yaşındaki Applegate sonra da satırlarını şöylü sürdürdü: "Eğer bundan bir yıl önce bana Instagram'da olacağınızı söyleseydiniz ben de size 'gidin başımdan' derdik. Ama işte buradayım. Bunu da kendi bildiğim gibi yapacağım. Gerçek, ham ve dürüst."

Christina Applegate, son zamanlarda en sevdiği fotoğrafını paylaştığını ekledi satırlarına.... Evinin arka bahçesinde arkadaşı Kevin Grackle tarafından bu pozunun çekildiğini belirtti.

Yıldızın ünlü ya da ünsüz takipçilerinden bu ilk paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Herkes Applegate'i sosyal medyada görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Applegate, ilk Instagram paylaşımında siyah beyaz bir pozuna yer verdi.





2021 YILINDA HASTALIĞINI AÇIKLADI

Christina Applegate, MS hastalığına yakalandığını 2021 yılında duyurdu. Arada sırada bazı etkinliklere katılıyor olsa da genellikle hayatını kendisinin de söylediği gibi izole olarak geçiriyor.

Ama yine de hastalığa alışmış ve hayatını tam olarak ona adapte edebilmiş değil.

Applegate, önceki yıl Şöhretler Kaldırımı'nda adını taşıyan yıldızın açılışı sırasında kariyeri konusunda geleceğinin belirsiz olduğunu söylemişti.

O gün yaptığı konuşmada şunları söylemişti Applegate: " Oyunculuğa devam edip etmeyeceğini henüz bilmiyorum. Yapabilecek miyim bilmiyorum. Yapmayı isterdim. Oyunculuğu özlüyorum, çok özlüyorum."

'BİR OYUNCU OLARAK GELECEĞİM YOK'

Christina Applegate daha önce hastalığını anlatırken MS yüzünden günlük hayatının kısıtlandığını, yürümek için ya da başka bazı sıradan hareketleri yapabilmek için bile çok zorlandığını söylemişti.

Variety dergisine konuşan Christina Applegate "Bir oyuncu olarak geleceğimin ne olacağını bilmiyorum. Bununla nasıl başa çıkacağım? Sete nasıl gideceğim, fiziksel sınırlarımı belirleyip sahneleri nasıl çekebilirim?"

Christina Applegate, şimdilik son olarak Dead To Me adlı yapımda kamera karşısına geçti. Zaten hastalığı teşhis edildikten sonra da en büyük hedefinin bu filmi tamamlamak olduğunu söylemişti.

BU SÖZLERİ HAYRANLARINI ÜZMÜŞTÜ

Applegate, geçen yıl katıldığı bir podcast yayınında yaptığı açıklamayla da hayranlarını üzmüştü....

Jamie-Lynn Sigler'in sunduğu MeSssy adlı podcast yayınına katılan Applegate, hastalığın hayatını nasıl etkilediğini anlattı.

Ünlü oyuncu "Şu anda yıllardır hissetmediğim bir depresyondayım" diye anlattı durumunu.

Ardından da şunları söyledi: "Bu beni biraz korkutuyor. Çünkü gerçekten kaderci hissettiriyor. Şu anda daha önce hiç hissetmediğim bir karanlığın içinde sıkışıp kaldım. Ne kadardır böyle olduğunu da bilmiyorum..."

52 yaşındaki Christina Applegate, artık hayattan keyif almadığını da saklamadı. "Artık hayattan zevk almıyorum... Hiçbir şeyden zevk almıyorum" diye anlattı ünlü oyuncu.

Applgate, bu yıl düzenlenen ve TV dünyasının en saygın ödüllerinden biri olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri'nde bir sürpriz yapıp sahneye çıkmıştı.

'HAYATIMIN EN ZOR GÜNÜYDÜ'

Törende, elinde bastonuyla zorlukla yürüyen, zaman zaman gözyaşlarına boğulan Applegate, o gece zorluklar yaşadığını da anlattı.

"Hayatımın en zor günüydü" diye konuşan Applegate, törenin ardından iki gün boyunca uyuduğunu da sözlerİne ekledi.

Programın sunucusU Sigler ise konuğuna MS hastalığının, hayattan vazgeçmek için bir neden olmadığını söyledi.

Ardından Applegate'e "Çünkü karşında oturuyorum ve sen hala beni başka kimsenin yapamadığı kadar güldürüyorsun" dedi.

İKİ KEZ MEME KANSERİNİ YENDİ: Aslına bakılırsa MS, Christina Applegate'in yakalandığı ilk zor hastalık değil. Ünlü oyuncu ilki 2008 yılında olmak üzere iki kez meme kanserine yakalandı. Her ikisinde de büyük bir mücadele verdi ve hastalığı yenmeyi başardı.





TEK EVLADI İÇİN DİRENİYOR: Christina Applegate, her ne kadar hastalığının kendisini yorduğunu söylese de tek kızı Sadie Grace LeNoble için hayata tutunmaya çalışıyor. Yıldız, "Kızım beni kötü durumda görünce üzülüyor" diye konuşmuştu.