Ne sevgiliden yüzü güldü, ne kocadan... Keşke talihi de yüzü kadar güzel olsaydı... Bu yaşında hala gerçek aşkın peşinde

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Elbette uzun yıllar aynı yastığa baş koyan, çocuklarını birlikte büyüten, birlikte yaşlanıp sonuna kadar birlikte kalan çiftler var... Ama geneli için durum böyle değil.

Hem kariyeri hem de özel hayatı yolunda gidenler biraz daha azınlıkta. Genel olarak da işlerini gayet güzel yürüten, setten sete koşan paraya para demeyen ünlülerin bir eksiği var: Gerçek aşk...

İşte Sofia Vergara da bunlardan biri...

ELİNDE BAVULUYLA GİTTİĞİ HOLLYWOOD'DA YILDIZ OLDU

Aslına bakılırsa onun bugüne kadar geldiği yol tam bir başarı öyküsü... Ya da diğer deyişle Amerikan rüyası...

Ülkesi Kolombiya'da adını usul usul duyurduğu sırada şansını Hollywood'da denemek için ABD'ye göç etti Vergara. Üstelik bu arada bir de kansere karşı bir mücadele verdi.

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Nice gencin hayallerle gidip eli boş ayrılmak zorunda kaldığı Hollywood'da aksanlı İngilizcesiyle kısa sürede başarıdan başarıya koştu. Elbette bu konuda elinde çok güçlü bir silahı vardı: Güzelliği!

Ama gösteri dünyasında onun kadar hatta ondan daha güzel kadınlar olduğu da düşünülürse yine de Vergara'nın başarısı öyle yabana atılır türden değil.

Uzun sözün kısası Sofia Vergara, elinde bavuluyla gittiği Hollywood'da rol aldığı yapımlarla dikkat çekti. Hatta Modern Family dizisi sayesinde ekranın en çok kazanan kadın yıldızı unvanını da uzun süre kimselere kaptırmadı. Sonra moda dünyasında sözü geçer oldu.

Zaten kendisi de bir röportajında "Elbette güzelliğim en büyük silahımdı. Ama kişiliğim de geldiğim yerde tutunmamı sağladı" diye anlattığı gibi çoktan meslek hayatını yoluna koydu.

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İKİ KERE EVLENDİ AMA ARADIĞI AŞKI BİR TÜRLÜ BULAMADI

Ama yine de bir eksiği var. Vergara bir türlü aradığı aşkı bulamadı.

Ülkesi Kolombiya'da çok genç yaşında ilk evliliğini yapan ve şu anda 30'lu yaşlarında bir erkek çocuk sahibi olan Vergara, özel hayatında ise ardı ardına hüsran yaşadı.

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Önce sinemanın hatırı sayılır yakışıklılarından biri olan Joe Manganiello ile evlendi. Birbirlerine çok yakışıyorlardı ve dışarıdan bakıldığında da mutlu görünüyorlardı. El ele göz göze yıllar geçti ama 2015'te başlayan evlilikleri bu yıl resmen sona erdi.

Joe Manganiello, genç meslektaşı Caithlin O'Connor ile şimdilik uyumlu ilerleyen bir ilişkiye başladı.

Ama Vergara görünüşe göre hala aradığını tam olarak bulamadı.





ORTOPEDİK CERRAH AŞKI DA UZUN ÖMÜRLÜ OLMADI

Elbette 52 yaşındaki Vergara da bir süre öncesine kadar ortopedik cerrah Justin Saliman ile bir gönül ilişkisi yaşadı. Hatta dizinden ameliyat olması gerektiğinde bile kendini onun usta ellerine bıraktı.

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Bütün aile çevresi ve dostlarıyla da Saliman ile tanıştı. Herkes Vergara'nın bundan böyle uzun süre Saliman ile birlikte kalacağını düşünse de ayrılık geldi.

Bu durumu da Sofia Vergara "artık yarı bekarım" diyerek kendisi duyurdu zaten. Bu 'yarı' ifadesi kafaları karıştırsa da belli ki Vergara'nın Saliman ile ilişkisi de bitti. Bu aşktan da elinde kalan hüsran oldu.

Ama yakın çevresine bakılırsa Vergara aşktan yana umudumu kesmedi.





GEÇİCİ DEĞİL KALICI AŞK ARIYOR

Çünkü arkadaşları onun yeni bir sevgili arayışında olduğunu söyledi.

Radar Online sitesinin haberine göre Vergara öyle gelip geçici birini de aramıyor. Peşinde olduğu ruh eşi...

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Ama yine söylenenlere göre Vergara'nın beklentileri öyle çok da sıradan değil. Siteye konuşan arkadaşları bu konuda "Sofia'nın beklentileri çok yüksek. Uzun boylu ve yakışıklı birini arıyor. Üstelik bu kişinin mesleğinde başarılı da olması gerekiyor" dedi.

Ayrıca kaynakların söylediği başka bir ayrıntı daha var.

Sofia Vergara, hayatın ve kendisinin değerini bilen biri. Bundan böyle cefa çekmek değil sefa sürmek istiyor. Bir başka deyişle hayatına girecek kişinin Vergara'yı şımartması ve ona prenses gibi davranması gerekiyor.

Her ne kadar güzelliğinin yanı sıra hatırı sayılır bir servet sahibi olsa da yakınlarına göre Sofia Vergara'nın, kalıcı bir aşk bulmak için beklentilerini biraz düşürmesi gerekiyor. Aksi halde kalıcı bir sevgili bulması zor olabilir.

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'ONUNLA SEVGİLİ OLMAK CESARET İSTER'

Bu arada Sofia Vergara bir süredir gösteri dünyasında "flört edilmesi zor" biri olarak biliniyor. Bunda da elbette hayatına girecek olan kişiyle ilgili bu yüksek beklentilerinin payı var.

Aslına bakılırsa daha önce de Modern Family dizisindeki rol arkadaşlarından Julie Bowen, Sofia Vergara ile romantik ilişki yaşamaya cesaret edecek erkeklerin sayısının az olduğunu söylemişti.

US Weekly'ye konuşan Julie Bowen, kendisiyle eski rol arkadaşı Sofia Vergara'nın özel hayat anlamında farklı tercihleri olduğunu söyledi.

Kendisinin daha sakin ve dışarı çıkmayı sevmeyen biriyle romantik ilişki yaşamayı tercih ettiğini ama Vergara'nın da bunun tam tersi olduğunu belirtti.





'ONU İSTEYEN AİLESİNİ DE İSTEYECEK'

Sofia Vergara'nın her zaman hayatı bir parti gibi yaşadığını, gezmeyi sevdiğini sözlerine ekledi. Güzel yıldızın bir enerji küpü olduğunu belirtti.

Julie Bowen'ın söylediğine göre eski rol arkadaşı Sofia Vergara aynı zamanda ailesine de çok bağlı.

Bakın bu özelliğini nasıl anlattı arkadaşı: "Kendini ailesine adamış durumda. Evine gidin orada her zaman ailesinden birini bulursunuz. Ya da bir geziye, herhangi bir yere gidin, yanında her zaman ailesinden birilerini görürsünüz. Yani eğer Sofia ile romantik bir ilişki yaşamak isterseniz ailesini de kabul etmeniz gerekir."

Sofia Vergara'nın tanıdığı en nazik ve cömert insan olduğunu belirten Bowen "Ama onunla romantik ilişki yaşayabilecek kadar yeterince güç sahibi birini tanımıyorum" diye sözlerini sürdürdü.





İLK EVLİLİĞİNDEN 33 YAŞINDA BİR EVLADI VAR

İlk evliliğini çok genç yaşında ülkesi Kolombiya'da Joe Gonzalez ie yapan Vergara, 1991- 93 arasında süren bu evliliğinden Manolo adında 33 yaşında bir erkek çocuk annesi.

Ülkesi Kolombiya'da başladığı kariyerini ABD'de sürdüren Vergara, 2015 yılında da Joe Manganiello ile evlendi.

Geçen yıl çiftten ayrılık açıklaması geldi. Vergara ile Manganiello bu yıl da boşanma işlemlerini sessiz sedasız bir şekilde tamamladı.

Vergara boşandıktan sonra yaptığı açıklamada 'Joe benden çocuk istedi. Ama ben artık çocuk doğuracak değil, torun sevecek yaşa geldim' diyerek bu öneriye sıcak bakmadığını anlattı.

BOŞANDIKTAN SONRA BAŞLADIĞI İLİŞKİ UZUN SÜRMEDİ

Uzun süre sessiz kalan Manganiello ise "Beni çocuk isteği karşılanmadığı için boşanan biri olarak göstermesi hoş değil" diyerek eski karısının sözlerini yalanladı.

Ardından da çocuk konusunu daha ilişkinin başında konuştuklarını ve bunun tamamen Vergara'nın bedeniyle ilgili kendi vereceği bir karar olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Sofia boşanmasının ardından ortopedik cerrah Justin Saliman ile romantik bir ilişki yaşadı. Ama geçtiğimiz hafta kendini "bir çeşit bekar" olarak tanımladı ve bu ilişkinin bitmiş olabileceğinin ipuçlarını verdi.

Vergara, ilk evliliğini ülkesi Kolombiya'da Joe Gonzalez ile yaptı. Genç yaşta anne olduğu bu evlilik uzun sürmedi.





Yıldızın bir zamanlar gittiği her yerde aşk tablosu sergilediği Joe Manganiello ile evliliği de bu yıl resmen bitti.