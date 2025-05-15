Ünlü şarkıcının mutlu günü.. Kalbinde hem büyük aşkına hem kardeşlerine yer var: İyi ki doğdun Rinuş'um!

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Şu sıralar turnede olan ve ülke ülke gezen ünlü şarkıcı, bir yandan kariyerindeki başarının keyfini çıkarırken diğer yandan da birbirine bağlı bir aileye sahip olmanın tadına varıyor.

Bu ünlü şarkıcı son olarak da kız kardeşinin yeni yaşını kutladı.

Özetle, genç yaşında kazandığı başarı ona ailesini unutturmadı. Onların her an arkasında ve kendisine destek olduklarını bilerek iş hayatında da adımlarını daha büyük bir güvenle atıyor.

KIZ KARDEŞİNİN YENİ YAŞINI UZAKLARDAN KUTLADI

Böyle anlattığımız bu ünlü şarkıcı Dua Lipa…

29 yaşındaki Arnavut şarkıcı, son iki yıldır oyuncu Callum Turner ile yaşadığı aşkla gündemde. Hatta çiftin nişanlandığı bile konuşuluyor.

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Turnesine her ara verdiğinde sevgilisinin kollarına koşan Dua Lipa, şimdi de uzaklardan, konser için bulunduğu İspanya'dan kız kardeşinin doğum gününü kutladı.

Dua Lipa, 214 yaşına giren kardeşi Rina'nın şerefine bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Dua Lipa'nın kardeşi Rina için yaptığı paylaşıma çok sayıda beğeni ve iyi dilek içeren yorumlar geldi.





'DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN KÜÇÜK KARDEŞİM'

Sosyal medya hesabından Rina ve erkek kardeşi Gjin ile çekilen eski ve yeni bir dizi fotoğrafını paylaştı güzel şarkıcı. Bu görüntülere duygu dolu bir mesaj da eşlik etti.

Kız kardeşine "Rinuş" diye seslenen Lipa "Doğum günün kutlu olsun en iyi arkadaşım, küçük kız kardeşim" yazdı.

Rina hayatında olduğu için kendini çok şanslı hissettiğini ifade eden Dua Lipa, "Nereye gidersen git, girdiğin her odayı aydınlatıyorsun. Vahşi, eğlenceli, zeki, nazik, tatlı, hayat dolusun" diye sürdürdü paylaşımını.

Dua Lipa "Eve döndüğümde seni kutlamak için sabırsızlanıyorum" diye de ekledi.

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Ünlü şarkıcı Rina Lipa'nın doğum günü kutlamasını Arnavutça olarak "Seni çok seviyorum canım" cümlesini yazarak bitirdi.

Dua Lipa'nın kardeşi Lina da onun bu paylaşımına "Ben de seni seviyorum" yazarak yanıt verdi.

Lipa'nın Rina dışında Gjin adında bir de erkek kardeşi var.





BABASI MENAJERLİĞİNİ YÜRÜTÜYOR: Ünlü şarkıcı Lipa'nın kız kardeşi Rina dansçı ve oyuncu olarak tanınıyor. Dua Lipa'nın bir de Gjin adında bir erkek kardeşi var. Şarkıcının menajerliğini ise babası Dukagjin Lipa üstleniyor. Arnavutluk'tan İngiltere'ye göç eden Lipa ailesi, birbirlerine olan bağlılıklarıyla da tanınıyor.

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KOSOVALI BİR AİLENİN KIZI





Dünyaya gözlerini Londra'da açan Dua Lipa, Kosovalı Arnavut bir ailenin kızı. Müziğe ilgisi de genlerinden geliyor işin aslı.

Babası Dukagjin, Kosova'da Oda adlı bir rock grubunun solisti ve gitaristiydi.

Grup dağıldıktan sonra da baba Lipa, evinde gitarını çalıp David Bowie, Bob Dylyan, Sting gibi ünlülerin şarkılarını çalıp söylemeye devam etti.

Dua Lipa da bundan etkilenerek daha beş yaşındayken şarkı söylemeye başladı. Eğitim hayatı sırasında çello dersleri almaya başladı.

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Sonda okul korosu için seçmelere girdi ama hayal kırıklığına uğradı. Çünkü müzik öğretmeni ona "Sen şarkı söyleyemiyorsun" dedi.

2008 yılına gelinip de Kosova bağımsızlığını ilan ettiğinde Lipa ailesi ülkelerine geri dönme kararı aldı. Dua Lipa ve kardeşleri de orada okula gitti, Arnavutça öğrendi.

Ama 15 yaşına geldiğinde İngiltere'ye geri döndü. Orada bir yandan normal eğitimini sürdürürken diğer yandan da yarı zamanlı tiyatro öğrenimi gördü.

Şarkıcı olmayı kafasına koyan Lipa, internette videolar paylaşmaya başladı. Zaten bu sayede de dikkat çekti.

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MODELLİK, GARSONLUK DERKEN MÜZİK DÜNYASINDA YILDIZ OLDU

Bir süre modellik de yapan Lipa, barda garsonluk deneyimi de yaşadı. Bütün bunların ardından da müzik dünyasında şöhrete ulaştı ve bugünlere kadar geldi.

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Dua Lipa, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde. Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Anwar ile aşk yaşayan Lipa daha sonra ünlü yönetmen Costa Gavras'ın oğlu Roman ile gönül ilişkisi yaşadı.

Tam artık aşktan uzaklaşıp kariyerine odaklanmaya karar vermişken karşısına son dönemin yükselen oyuncularından Callum Turner çıktı.

İkili, şimdi büyük bir aşk yaşıyor. Hatta söylenenlere göre çoktan nişanlandılar bile.