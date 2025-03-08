İki kardeş artık barışsın diye canını dişine taktı: Gizli buluşmada Kate çok gözyaşı döktü

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O sırada söylediklerine göre basının kendilerine yönelik ilgisinden rahatsız oluyorlardı. Özellikle de Meghan Markle'a yönelik bazı söylemler Harry'yi korkutuyordu.

Bir paparazzi takibi sırasında trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden annesi Prenses Diana'yı örnek gösteren Harry "Karımın da annemin kaderini yaşamasını istemiyorum" dedi o dönemde.

Sussex çifti, tası tarağı toplayıp o sırada bebek olan oğulları Archie'yi de alıp Kanada'ya oradan da ABD'ye geçti.

Ama sonrasında söylediklerinin tam tersini yaptılar. Oprah Winfrey'e verdikleri röportajdan başlayarak İngiliz kraliyet ailesine yönelik hazmedilmesi zor eleştirilerini arka arkaya sıraladılar.

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UÇURUM BÜYÜDÜ... İKİ KARDEŞ DÜŞMAN OLDU

Ardından gelen TV programı, Harry'nin Spare (Yedek) adlı kitabı derken aile ile aralarındaki uçurum giderek büyüdü.

Sonunda herkesin iyi geçindiğini sandığı William ile Harry'nin yolları tamamen ayrıldı. İki kardeş birbirlerine düşman oldu.

Kral Charles ile Prens William bir yanda Prens Harry ile Meghan Markle diğer yanda aile ikiye bölündü.

İşte şimdi son günlerde bir söylenti dolanıyor ortalıkta. Buna göre kanser tedavisini tamamlayan Galler Prensesi Kate Middleton yine bu konuya el attı.

Araları giderek açılan, zorunlu olarak yan yana geldiklerinde bile birbirleriyle tek kelime konuşmayan William ile Harry'nin arasını bulmaya çalışıyor.

GİZLİ BİR GÖRÜŞME AYARLADI

Mirror gazetesinin, Closer Weekly'ye dayandırarak verdiği habere göre Kate Middleton bu gerilime bir son vermek için Harry ile gizli bir görüşme bile ayarladı.

Bu söylentilere göre bir zamanlar kocası William ile birlikte iyi bir üçlü oluşturduğu Harry'yi özleyen Kate birkaç ay önce Harry'ye ulaştı. Hatta ona ailesiyle birlikte çıkacağı Mustique seyahatinden bile söz etti.

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İddialar elbette bununla sınırlı değil.

Closer dergisine konuşan bir kaynak bu konuda "Kate, bundan birkaç ay önce Harry'ye ulaştı. Ona Mustique tatili planlarından söz etti. Hatta bunun gelip onları görmesi için bir fırsat olacağını söyledi" diye konuştu.

HARRY YEMEK DAVETİNE GİTTİ

Bu kaynağa göre Harry de kısa bir ziyaret için Mustique'e ulaştı. Orada da Kate ve William'ın, Carole ve Michael Middleton ve çocuklarıyla birlikte kaldığı villaya yakın bir mülke yerleşti.

İddianın geri kalanı daha da ilginç. Buna göre Harry 13 Şubat'ta Galler ailesine katıldı.

Kate onu öğle yemeğine davet etmişti.

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Harry, önceleri çok gergindi ama sonra George, Charlotte ve Louis ile oynayıp vakit geçirince rahatladı. Öğle yemeğinin ardından da orada kaldı ve akşam saatlerinde ayrıldı.

Kate Middleton bunun iki kardeş arasındaki gerilime son vermek için bir fırsat olacağını umuyordu. Ama iddialara göre sonuç çok da onun beklediği gibi olmadı.

WILLIAM SOĞUK DAVRANDI... KATE AĞLADI

İddiaların devamına da bakacak olursak...

William, kardeşinin bu ziyareti sırasında son derece soğuk ve uzaktı. Daha da ötesinde Kate iki kardeş arasında kalıp zaman zaman gözyaşlarına boğuldu.

Kate her ne kadar iki kardeşin birbiriyle konuşmasını sağlamak için elinden geleni yapsa da William kardeşine karşı güvensiz tavırlar sergiledi.

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Sonuç olarak karısının istediği gibi iki kardeş arasında bir yumuşama olmadı.

Harry de ağabeyinin bu soğuk tavırları yüzünden hayal kırıklığına uğradı. Sonunda da karısı Meghan Markle'ın yanına ABD'ye döndü.

Bu arada kısa bir hatırlatma yapalım. Meghan Markle, Invictus Oyunları'nın açılışında ve ilerleyen günlerinde Harry ile birlikte Kanada'daydı... Fakat kocasını orada bırakıp erkenden evine döndü Hatta 14 Şubat Sevgililer Günü'nü ayrı geçirdi çift. Bu son iddiaya göre Harry, karısının eve dönmesinden sonra bir ara ağabeyi ve karısıyla buluştu. Sonra da Invictus Oyunları'nın 16 Şubat'taki kapanışına katılmak için Kanada'ya geri döndü.

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MEGHAN, KOCASININ AİLESİYLE YAKINLAŞMASINDAN KORKUYOR

Bütün bu iddialar konuşulurken başka bir ayrıntıyı da hatırlayalım... Kate Middleton aslında epey zamandır kraliyet ailesinin "barış elçisi" olarak seçilmiş durumda.

Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in cenaze töreninde Kate, kocası William, kardeşi Harry ile biraz da olsa konuşsun diye kendince bir "oyun kurdu." Kiliseden çıkışta yürüyüş sırasında Harry'nin kendilerine yetişmesini sağladı. Sonra da William ile ayaküstü bir sohbet etmelerine aracı oldu.

Diğer yandan iddialara göre Meghan Markle ise kocasının yeniden ailesine yakınlaşmasından korkuyor. Çünkü eğer bu olursa kendisinin bir köşeye itilip yalnız kalacağını düşünüyor. Bu yüzden de bu konuda aracı olduğu bilinen Kate Middleton'a daha fazla kızıp sinirleniyor.