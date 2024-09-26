Üçüncü çocukları doğan ünlü çift boşanıyor… Eski eşten şoke eden iddia: Çocuğumuza hamileyken beni aldattın!

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ÜÇÜNCÜ ÇOCUK DAHA DOĞMADAN OLANLAR OLDU

Rap dünyasının en çılgın şarkıcılarından Cardi B, şu an ayrı yaşadığı hatta boşanma davası açtığı 7 yıllık kocası Offset’ten doğan üçüncü çocuğunu 7 Eylül’de kucağına almıştı.

Cardi ve Offset'in artık üç çocuğu var: 6 yaşındaki kızları Kulture, 3 yaşındaki oğulları Wave ve henüz adı açıklanmayan yeni doğmuş bir kız bebek…

ÖNCE BOŞANMA DAVASI AÇTI, SONRA HAMİLEYİM DEDİ!

Cardi B, üçüncü hamileliğini karnı burnunda hale gelene kadar saklamış, 31 Temmuz’da mahkemeye gidip 2017’de evlendiği şarkıcı kocası Offset’ten boşanmak için dilekçe vermişti.

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Ünlü şarkıcı hemen bir gün sonra, 1 Ağustos’ta da paylaştığı fotoğraflarla hamile olduğunu duyurmuştu.

DAHA ÖNCE DE AYRILIK KARARI ALIP VAZGEÇMİŞLERDİ

Üstelik bu Cardi B’nin aldığı ilk ayrılık kararı da değildi. Aşkları tutkulu olduğu kadar bitmeyen kavgalara da sahne olan ünlü çift daha önce de 2020 yılında mahkemeye gitmiş, boşanmaktan son anda vazgeçmişlerdi.

Boşanma kararını üçüncü hamileliği sürerken alan Cardi B, ayrıldığı kocası Offset'in ihnaet suçlamasıyla karşı karşıya

Cardi B’nin üçüncü çocuğunu doğurmak üzere aldığı yeni boşanma kararı ise artık bu evlilik için çıkış yolu kalmadığının kanıtı oldu…

Kızları doğduktan sonra hastane odasında birlikte poz vermiş olsalar da anlaşılan artık Cardi B ve Offset evliliği bu kez tamamen bitti derken gelen haber ise deyim yerindeyse ortalığı daha da karıştırdı.





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Gözden Kaçmasın Ünlü şarkıcı ayrıldığı kocasından üçüncü çocuğunu doğurdu! Boşanma kararından dönmüyor Haberi görüntüle

“HAMİLEYKEN BENİ ALDATTIN!”

Offset, ayrı yaşadığı eşi Cardi B'nin hamileyken başka bir erkekle birlikte olduğunu iddia ederek herkesi şoke eden bir açıklama yaptı. Onu terk eden karısına seslenen ünlü şarkıcı sosyal medyadan yaptığı suçlamanın ardından Cardi B’ye “Artık doğruları söyle” diye seslendi.

Müzik kariyerleri kadar bir dargın bir barışık sürdürdükleri evlilikleri ve bitmeyen kavgalarıyla tanınan çift sık sık lüks içindeki yaşantılarıyla ilgili olarak da eleştiriliyordu

Cardi B’nin canlı soshbet odasına katılıp yorum kısmına bu korkunç iddiayı yazan Offset “Benim bebeğimi taşırken başkasıyla oldun, doğruyu söyle!!” yazdı.

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“DOĞRULARI SÖYLE” SUÇLAMASINA “YAPTIM” DİYE CEVAP VERDİ

Bu ciddi suçlamanın hemen ardından da Cardi B, X hesabında “VE YAPTIM !!!!!!” yazarak ayrıldığı kocasının ihanet suçlamasını kabul etmiş göründü.

İddia edilen ilişkinin ne zaman gerçekleştiği belli değil, ancak Cardi B temmuz sonunda boşanmak için mahkemeye gittiğine göre Offset’in suçlama yaptığı durum bundan önce gerçekleşmiş olmalı… Offset'in ihanet suçlamasıyla karşılaşan Cardi B şu anda Paris Moda Haftası'nda ön sıralarda defile izliyor, keyfi de oldukça yerinde görünüyor...

“BENİ HEDİYELERİNLE TEHDİT EDEMEZSİN, HAYATINA DEVAM ET”

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Cardi B, dün Offset’in bu suçlamasıyla karşılaştığında Instagram'da canlı yayın yapmış ve eski kocasıyla yaşadığı bazı sıkıntıları dile getirmişti. Ünlü şarkıcı yayında kocasının, ilişkilerini bitirdiği için kendisine aldığı hediyeleri elinden almakla tehdit ettiğini iddia etti.

“Neyi çok çılgınca buluyorum biliyor musunuz? Kocamın beni satın alabileceğini düşünmesi. Ben kendimi seviyorum ama artık beni satın alamazsın. Bunun yeterli olduğunu düşünmesi çok çılgınca. Bu yeterli değil tatlım,” diyen Cardi B, ayrıldığı kocasına seslenip kendisi gibi onun da hayatına devam etmesini söylemişti.

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İLK BOŞANMA DENEMESİNDE ALDATILDIĞI SÖYLENMİŞTİ… BU KEZ YOLUNDAN DÖNMEYECEK

Cardi B, 2020’de Offset’ten boşanmak için ilk kez mahkemeye gidip sonra bundan vazgeçtiğinde ünlü şarkıcı tarafından aldatıldığına dair dedikodular çıkmıştı. Ancak Cardi B dört yıl önce kocasını affedip evliliklerine bir şans daha vermişti.

Daha iki hafta önce doğum yapan Cardi B hastane odasında ayrıldığı kocası ve çocuklarıyla böyle poz vermişti

Şimdi ise ortaya dökülen bunca şeyden sonra ikilinin yollarının bir daha kesişmemek üzere ayrılacağı artık kesin gibi…