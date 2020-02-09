‘İki Gözüm Ahmet’ AİHM yolunda

2000 yılında hayatını kaybeden Ahmet Kaya’nın hayatını konu alan “İki Gözüm: Ahmet” filminin gösterimi mahkeme kararıyla engellendi. Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya ve iki kızının talebini kabul eden mahkemenin kararına filmin yapımcılığını üstlenen X Yapım şirketi itiraz etti. Temyiz haklarını kullanarak, İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran yapım şirketi, filmin gösterime girmesini ve durdurma kararının iptalini istedi. Önceki gün görülen duruşmada Ahmet Kaya’nın ailesinin avukatı, “Verilen karar yerindedir. Filmin gösteriminin durdurulması kararının devamını istiyoruz” dedi. Davalı X Yapım şirketinin avukatı da verilen kararın iptalini istedi. Önceki kararında direnen mahkeme, Ahmet Kaya ve iki kızının talebini kabul etti. Mahkeme, ihtiyati tedbir yoluyla “İki Gözüm: Ahmet” filminin ve filme ilişkin her türlü görüntü

ve içeriklerinin sinemalarda, kitle iletişim araçlarında, internette, tüm televizyon kanallarında yayınlanmasının, çoğaltılmasının ve dağıtılmasının dava sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına karar verdi. ‘BU KARAR CİDDİ BİR SANSÜR’

Karar üzerine basın açıklaması yapan filmin yapımcıları “Filmimiz Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun bir şekilde çekilmiştir. Davamızı Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm mahkemelerinde ve gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) kadar taşıyacağız. Bu karar Türk sinema sektörü üzerinde ciddi bir baskı ve sansürdür” dedi. Yapımcı Ömer Demiral, “Biz iyi bir senaryo, büyük bir prodüksiyonla ‘İki Gözüm Ahmet’ filmini gerçekleştirdik. Filmimizin her sahnesi hukuk süzgecinden geçirilerek tamamlandı. Gelinen noktada filmimizin gösterimi herhangi bir somut delile dayanmadan maalesef durdurulmuştur. Filmimiz Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun bir şekilde çekilmiştir. Herhangi bir telif hakkı içermemektedir’ ifadelerini kullandı.

Gülten Kaya filmimizi izlesin bize teşekkür eder

Filmin yönetmeni Hakan Gürtop filmin mahkemelik olması ile ilgili olarak “Ben Ahmet Kaya’yı çok uzun yıllar önceden tanırım. Dolayısıyla tanıdığım birinin bu kadar haksızlığa uğramış ve halkların kardeşliğini savunan Ahmet Kaya’yı kitlelerle, halkla buluşturmak için yola çıktık. Benim 10 yaşındaki çocuğumun da, yeni neslin de bu tür filmlerle Ahmet Kaya’yı tanıma hakkı var. Gülten Kaya filmimizi izlesin bize teşekkür edecektir” dedi.