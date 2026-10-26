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İki evlilik eskitti şimdi de sevgili dayanmıyor! Masanın diğer yanından uzanıp elini tuttu

Güncelleme Tarihi:

#Sofia Vergara#Joe Manganiello#Dan Reynolds
İki evlilik eskitti şimdi de sevgili dayanmıyor Masanın diğer yanından uzanıp elini tuttu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 12:45

Belli bir yaşa gelen bazı insanların amacı hayatlarının geri kalanının keyfini çıkarmak oluyor kimi zaman. Bu da onların tercihi elbette. Gençlik yıllarını çalışıp didinerek geçiren bu kişiler, olgunluk çağlarında da "birazcık" eğlenmek istiyor. Hele bir de ellerinde bunun için gerekli zaman ve yara varsa!

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Görünüşe göre Sofia Vergara da bunlardan biri.

İlk evliliğini daha 18 yaşındayken lise aşkı Joe Gonzalez ile yapan Vergara, kısacık zamanda anne de oldu.

Ülkesi Kolombiya'dan ABD'ye göç etti ve orada da gerçekten zor bir başarıya imza attı.

İki evlilik eskitti şimdi de sevgili dayanmıyor Masanın diğer yanından uzanıp elini tuttu
Hollywood gibi bir piyasada bir göçmen olarak tutundu, ün kazandı. Hatta bir ara Modern Family dizisi sayesinde ekranın en çok kazanan kadın yıldızlarından biri de oldu.

Sonra da boşanması epey konuşulan Joe Manganiello evliliği geldi. Ama gittikleri her yerde aşk tablosu çizen Vergara ile Manganiello'nun yuvası beklenenden kısa sürdü.

Bütün bunlar olurken Sofia Vergara, ilk evliliğinden dünyaya gelen tek evladı Manolo'yu büyüttü ve 35 yaşına getirdi.

İki evlilik eskitti şimdi de sevgili dayanmıyor Masanın diğer yanından uzanıp elini tuttu
HAYATININ OLGUNLUK ÇAĞINDA... BUNUN KEYFİNİ ÇIKARIYOR
Bu arada kendisi de 54 yaşına geldi.

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Artık hayatının olgunluk dönemine ulaşan Vergara, bu yaşına kadar iki evlilik eskitti. Şimdi ise görünüşe göre hayatın keyfini çıkarıyor.

İki evlilik eskitti şimdi de sevgili dayanmıyor Masanın diğer yanından uzanıp elini tuttu
Ki zaten Manganiello ile boşanma sürecinde evliliği yıkıldığı için elbette üzülse de depresyona teslim olmayan Vergara, kendini eğlenceye bırakmıştı.

Güzel oyuncu şimdi de yeni bir aşk söylentisiyle gündemin ilk sıralarında.

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İki evlilik eskitti şimdi de sevgili dayanmıyor Masanın diğer yanından uzanıp elini tuttu

MASANIN ÜZERİNDEN UZANIP ELİNİ TUTTU
Vergara, Imagine Dragons müzik grubunun solisti olan 39 yaşındaki Dan Reynolds ile el ele görüntülendi.

İki arkadaşlarıyla birlikte gittikleri ünlü bir restoranda objektiflere takılan Vergara ile Reynolds'ın samimiyeti gözlerden kaçmadı.

İki evlilik eskitti şimdi de sevgili dayanmıyor Masanın diğer yanından uzanıp elini tuttu
Görüntülendikleri sırada Vergara ile Reynolds, iki arkadaşları eşliğinde bir masada yemek yiyordu. Dan Reynolds bir anda karşısında oturan Vergara'nın elini tuttu.

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Vergara da onun gözlerinin içine bakarak gülümsedi.

Bu görüntüler de Sofia Vergara ile Dan Reynolds arasında yeni bir aşk olarak yorumlandı.

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İki evlilik eskitti şimdi de sevgili dayanmıyor Masanın diğer yanından uzanıp elini tuttu

ARKA KAPIDAN GİZLİCE KAÇTILAR
Gece yarısından sonra ise Vergara ile Reynolds, ünlülerin uğrak yeri olan ünlü restoranın arka kapısından gizlice çıktılar.

Bu arada Vergara'nın samimi şekilde görüntülendiği Reynolds, bu ayın başlarında dört yıldır birlikte olduğu oyuncu Minka Kelly ile yollarını ayırmıştı.

Bunun ardından da önce model Chantel Jeffries ile görüntülendi.

İki evlilik eskitti şimdi de sevgili dayanmıyor Masanın diğer yanından uzanıp elini tuttu
Sofia Vergara ise bir yılı aşkın bir süredir Douglas Chabbot ile yakınlığıyla gündeme geliyordu. Onun öncesinde şu sıralar Kim Kardashian aşkıyla konuşulan F1 pilotu Lewis Hamilton ile aşk söylentilerine adı karışmıştı.
İki evlilik eskitti şimdi de sevgili dayanmıyor Masanın diğer yanından uzanıp elini tuttu
Vergara, ikinci kocası Joe Manganiello ile gayet dostça boşanmış gibi görünse da sonradan aralarının aslında gergin olduğu ortaya çıktı.

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#Sofia Vergara#Joe Manganiello#Dan Reynolds

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