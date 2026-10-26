İki evlilik eskitti şimdi de sevgili dayanmıyor! Masanın diğer yanından uzanıp elini tuttu

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Görünüşe göre Sofia Vergara da bunlardan biri.
İlk evliliğini daha 18 yaşındayken lise aşkı Joe Gonzalez ile yapan Vergara, kısacık zamanda anne de oldu.
Ülkesi Kolombiya'dan ABD'ye göç etti ve orada da gerçekten zor bir başarıya imza attı.
Sonra da boşanması epey konuşulan Joe Manganiello evliliği geldi. Ama gittikleri her yerde aşk tablosu çizen Vergara ile Manganiello'nun yuvası beklenenden kısa sürdü.
Bütün bunlar olurken Sofia Vergara, ilk evliliğinden dünyaya gelen tek evladı Manolo'yu büyüttü ve 35 yaşına getirdi.
Artık hayatının olgunluk dönemine ulaşan Vergara, bu yaşına kadar iki evlilik eskitti. Şimdi ise görünüşe göre hayatın keyfini çıkarıyor.
Güzel oyuncu şimdi de yeni bir aşk söylentisiyle gündemin ilk sıralarında.
MASANIN ÜZERİNDEN UZANIP ELİNİ TUTTU
Vergara, Imagine Dragons müzik grubunun solisti olan 39 yaşındaki Dan Reynolds ile el ele görüntülendi.
İki arkadaşlarıyla birlikte gittikleri ünlü bir restoranda objektiflere takılan Vergara ile Reynolds'ın samimiyeti gözlerden kaçmadı.
Vergara da onun gözlerinin içine bakarak gülümsedi.
Bu görüntüler de Sofia Vergara ile Dan Reynolds arasında yeni bir aşk olarak yorumlandı.
ARKA KAPIDAN GİZLİCE KAÇTILAR
Gece yarısından sonra ise Vergara ile Reynolds, ünlülerin uğrak yeri olan ünlü restoranın arka kapısından gizlice çıktılar.
Bu arada Vergara'nın samimi şekilde görüntülendiği Reynolds, bu ayın başlarında dört yıldır birlikte olduğu oyuncu Minka Kelly ile yollarını ayırmıştı.
Bunun ardından da önce model Chantel Jeffries ile görüntülendi.