İki evladı kalbinde gizli bir yara oldu… ‘Ölüm var, gelin artık barışalım!’

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Üstelik onu ilk günkü gibi seven kocası ve iki kızıyla yaşadığı mutluluk, kurduğu huzurlu yuvayla da gösteri dünyasının en gıpta edilen yıldızlarından biri… Nicole Kidman dışarıdan bakıldığında dört dörtlük bir hayat yaşıyor gibi görünse de gerçekler farklı…

Nicole Kidman'ın, annesi Janelle'in eylül ayındaki şok ölümünün ardından iki büyük çocuğuyla yeniden bir araya gelmeye kararlı olmasının yürek parçalayıcı nedeni ortaya çıktı. Nicole Kidman annesi Janelle'i aniden kaybedince yıkılmıştı... Kidman annesi öldükten sonra yıllardır görmediği iki çocuğuyla ilgili olarak iyice hassaslaştı

ANNESİ İKİ TORUNUNA HASRET ÖLDÜ

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Oscar ödüllü 57 yaşındaki yıldızın, merhum annesinin eski kocası Tom Cruise ile paylaştığı iki evlatlık çocuğuyla yeniden bir araya gelme şansı bulamadığı için yıkıldığı bildiriliyor.

Kidman ve Cruise 90'lı yılların başında 31 yaşındaki Isabella ve 29 yaşındaki Connor'ı evlat edindiler ancak 2001'de boşanmalarının ardından ikisi de babalarının yanında yer aldı ve 2007'den bu yana anneleriyle birlikte görülmediler.

Yıldız oyuncunun Keith Urban'la evliliğinden iki kızı var... Kidman Tom Cruise'la evlat edindikleri iki çocuklarını ise yıllardır göremiyor

Nicole Kidman'ın, annesi Janelle ve babası Antony ilk torunları olan ve çok da düşkün oldukları söylenen Isabella ve Connor'ı görmeden, deyim yerindeyse onlara “doyamadan” öldükleri için Nicole Kidman’ın içinde dinmeyen bir sızı var.

ÇOK GEÇ KALMADAN ÇOCUKLARIYLA BARIŞMAK İSTİYOR

Nicole Kidman da artık bu hasretin dinmesini ve “çok geç olmadan” kendisi de artık yıllardır hasret kaldığı çocuklarıyla barışmayı istiyor.

Tom Cruise ve Nicole Kidman boşandıktan sonra iki çocukları Isabella ve Connor annelerine düşman kesildi ve yıllardır onunla görüşmeyi reddediyorlar

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Kidman'ın dört çocuğu var: Tom Cruise'la evlat edindikleri Isabella ve Connor ve şimdiki kocası Keith Urban'dan doğan 16 yaşındaki Sunday ve 13 yaşındaki Faith adındaki kızları.

Çok sevdiği annesi Janelle eylül ayında, tam da Nicole Kidman’ın Venedik Film Festivali'nin son gününde Babygirl filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almasından saatler önce hayatını kaybetti. Annesi ilk torunları olan Isabella ve Connor'a hasret öldüğü için içi yanan Nicole Kidman artık onlarla barışmak istiyor

ANNESİNİN ÖLÜM ACISINI ATLATAMADI

Yıldızı oyuncu ödülü kazanmasının ardından yönetmen Halina Reijn tarafından okunan açıklamasında, “Bugün Venedik'e vardığımda güzel ve cesur annemin kısa bir süre önce vefat ettiğini öğrendim. Onun adını Halina aracılığıyla hepinize söyleyebildiğim için minnettarım, yaşam ve sanatın çarpışması yürek parçalayıcı ve benim kalbim kırıldı. Hepinizi çok seviyoruz” demişti. Tom Cruise ve Nicole Kidman evlendiklerinde çocuk sahibi olmak istemiş ancak Nicole Kidman üst üste düşük yapınca evlat edinmeye karar vermişlerdi

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ÜNLÜ ÇİFTİN AYRILIĞINA SCIENTOLOGY SEBEP OLMUŞTU

Tom Cruise’u Scientology’le tanıştıranın 1987’de evlendiği ve Nicole Kidman’la aşk yaşamaya başlamadan önce 3 yıl evli kaldığı bir diğer oyuncu Mimi Rogers olduğu biliniyor. Ancak Nicole Kidman’la yaptığı evlilik aktörü Scientology’den uzaklaştırdı.

Çok mutlu bir evlilik yaşayan çiftin arasına bu tarikatın girdiği, Scientology üyelerinin Cruise ve Kidman’ı ayırmak için yıllarca uğraştığı biliniyor. Yine de aşkları tutkuyla devam ettiği sürece bu Hollywood’un ideal çiftinin arasına pek kimse girememişti.

Çiftin iki çocuğu anneleri Nicole Kidman'ı 14 yıldır görmedi ancak babalarıyla araları gayet iyi

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Ancak Kidman eşini ne kadar uzak tutmaya çalışmış olsa da Cruise ilerleyen yıllarda Scientology’den uzak duramadı ve hatta tarikatta giderek yükselerek en üst mertebelere uzandı. Dışarıdan mutlu gözüken evlilikse işte tam bu yüzden sonlanacaktı. Çifte yakın kaynaklar Cruise’un Kidman’ı Scientology’e girmesi için zorladığını ancak Kidman’ın bunu şiddetle reddettiğini anlattılar. Zaten evlilik de bu zorlamalara dayanamayarak sona erdi.

İKİ ÇOCUĞU ONA DÜŞMAN KESİLDİ

Kidman’ın Scientology konusundaki bu katı tavrı onu çocuklarından bile ayırdı. Çiftin evlatlık çocukları Isabella ve Connor, babalarının etkisiyle tarikata girdiler ve hâlâ Scientology’nin en sıkı takipçilerinden olmaya devam ediyorlar. Ve ikisi de artık birer yetişkin olan Isabella ve Connor annelerine düşman kesildiler ve onunla görüşmeyi yıllardır reddediyorlar. Tom Cruise'un Nicole Kidman'dan sonra evlendiği Katie Holmes'la evliliği de aynı sebepten bitmişti... Cruise bu evlilikten doğan kızı Suri'nin de Scientology’e katılmasını istedi, annesi Katie Holmes buna izin vermeyince kızına sırt çevirdi ve onu 10 yıldan fazladır hiç görmedi

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ONLARIN SEVGİSİNİ KALBİNE GÖMDÜ

2015 verdiği bir röportajında ​​Kidman, her iki çocuğuyla olan ilişkisi ve onlarla asla görüşememesi hakkındaki sessizliğini bozdu. “Onlar yetişkin” diyen Kidman “Çocuklarım Scientolog olmak için seçimler yaptılar ve anne olarak onları sevmek benim işim” dedi ve onların sevgisini kalbine gömdüğünü açıkladı.