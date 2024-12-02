İki evladı kalbinde gizli bir yara oldu… ‘Ölüm var, gelin artık barışalım!’

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Üstelik onu ilk günkü gibi seven kocası ve iki kızıyla yaşadığı mutluluk, kurduğu huzurlu yuvayla da gösteri dünyasının en gıpta edilen yıldızlarından biri… Nicole Kidman dışarıdan bakıldığında dört dörtlük bir hayat yaşıyor gibi görünse de gerçekler farklı…
Nicole Kidman'ın, annesi Janelle'in eylül ayındaki şok ölümünün ardından iki büyük çocuğuyla yeniden bir araya gelmeye kararlı olmasının yürek parçalayıcı nedeni ortaya çıktı.
ANNESİ İKİ TORUNUNA HASRET ÖLDÜ
Oscar ödüllü 57 yaşındaki yıldızın, merhum annesinin eski kocası Tom Cruise ile paylaştığı iki evlatlık çocuğuyla yeniden bir araya gelme şansı bulamadığı için yıkıldığı bildiriliyor.
Kidman ve Cruise 90'lı yılların başında 31 yaşındaki Isabella ve 29 yaşındaki Connor'ı evlat edindiler ancak 2001'de boşanmalarının ardından ikisi de babalarının yanında yer aldı ve 2007'den bu yana anneleriyle birlikte görülmediler.
Nicole Kidman'ın, annesi Janelle ve babası Antony ilk torunları olan ve çok da düşkün oldukları söylenen Isabella ve Connor'ı görmeden, deyim yerindeyse onlara “doyamadan” öldükleri için Nicole Kidman’ın içinde dinmeyen bir sızı var.
ÇOK GEÇ KALMADAN ÇOCUKLARIYLA BARIŞMAK İSTİYOR
Nicole Kidman da artık bu hasretin dinmesini ve “çok geç olmadan” kendisi de artık yıllardır hasret kaldığı çocuklarıyla barışmayı istiyor.
Kidman'ın dört çocuğu var: Tom Cruise'la evlat edindikleri Isabella ve Connor ve şimdiki kocası Keith Urban'dan doğan 16 yaşındaki Sunday ve 13 yaşındaki Faith adındaki kızları.
Çok sevdiği annesi Janelle eylül ayında, tam da Nicole Kidman’ın Venedik Film Festivali'nin son gününde Babygirl filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almasından saatler önce hayatını kaybetti.
ANNESİNİN ÖLÜM ACISINI ATLATAMADI
Yıldızı oyuncu ödülü kazanmasının ardından yönetmen Halina Reijn tarafından okunan açıklamasında, “Bugün Venedik'e vardığımda güzel ve cesur annemin kısa bir süre önce vefat ettiğini öğrendim. Onun adını Halina aracılığıyla hepinize söyleyebildiğim için minnettarım, yaşam ve sanatın çarpışması yürek parçalayıcı ve benim kalbim kırıldı. Hepinizi çok seviyoruz” demişti.
ÜNLÜ ÇİFTİN AYRILIĞINA SCIENTOLOGY SEBEP OLMUŞTU
Tom Cruise’u Scientology’le tanıştıranın 1987’de evlendiği ve Nicole Kidman’la aşk yaşamaya başlamadan önce 3 yıl evli kaldığı bir diğer oyuncu Mimi Rogers olduğu biliniyor. Ancak Nicole Kidman’la yaptığı evlilik aktörü Scientology’den uzaklaştırdı.
Çok mutlu bir evlilik yaşayan çiftin arasına bu tarikatın girdiği, Scientology üyelerinin Cruise ve Kidman’ı ayırmak için yıllarca uğraştığı biliniyor. Yine de aşkları tutkuyla devam ettiği sürece bu Hollywood’un ideal çiftinin arasına pek kimse girememişti.
Ancak Kidman eşini ne kadar uzak tutmaya çalışmış olsa da Cruise ilerleyen yıllarda Scientology’den uzak duramadı ve hatta tarikatta giderek yükselerek en üst mertebelere uzandı. Dışarıdan mutlu gözüken evlilikse işte tam bu yüzden sonlanacaktı. Çifte yakın kaynaklar Cruise’un Kidman’ı Scientology’e girmesi için zorladığını ancak Kidman’ın bunu şiddetle reddettiğini anlattılar. Zaten evlilik de bu zorlamalara dayanamayarak sona erdi.
İKİ ÇOCUĞU ONA DÜŞMAN KESİLDİ
Kidman’ın Scientology konusundaki bu katı tavrı onu çocuklarından bile ayırdı. Çiftin evlatlık çocukları Isabella ve Connor, babalarının etkisiyle tarikata girdiler ve hâlâ Scientology’nin en sıkı takipçilerinden olmaya devam ediyorlar. Ve ikisi de artık birer yetişkin olan Isabella ve Connor annelerine düşman kesildiler ve onunla görüşmeyi yıllardır reddediyorlar.
ONLARIN SEVGİSİNİ KALBİNE GÖMDÜ
2015 verdiği bir röportajında Kidman, her iki çocuğuyla olan ilişkisi ve onlarla asla görüşememesi hakkındaki sessizliğini bozdu. “Onlar yetişkin” diyen Kidman “Çocuklarım Scientolog olmak için seçimler yaptılar ve anne olarak onları sevmek benim işim” dedi ve onların sevgisini kalbine gömdüğünü açıkladı.