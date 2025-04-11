İki evladı da yuvadan uçtu… Evi de kalbi de boş kaldı… Şimdi çok pişman: Keşke daha çok doğursaydım

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Anne babalar için en büyük mutluluklardan ve en gurur veri olaylardan biri herhalde bin bir emekle büyüttükleri çocuklarının büyüyüp kendi hayatlarını kurduklarını görmek olsa gerek.

ÇOCUKLARI KUŞ OLUP YUVADAN UÇTU, EVİ DE KALBİ DE BOŞ KALDI

Bu gururun ardında ise çocukların anne babalarının yanında ayrılıp üniversite eğitimi ya da işleri için doğup büyüdükleri yerlerden ayrılmaları var.

“Yuvadan uçan kuşlar” misali çocuklarını evinden uğurlayan ve bu yüzden de büyük bir üzüntü yaşayan ünlü isimlerin arasında bu kez Gwyneth Paltrow var…

52 yaşındaki yıldız oyuncu kocası Brad Falchuk ile mutlu bir yuva kurmuş, bir yandan kendi çocuklarını büyütürken bir yandan da eşinin önceki evliliğinden doğan çocuklarına sevgi dolu bir üvey anne olmuştu.

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“KEŞKE DAHA ÇOK ÇOCUK DOĞURSAYDIM”

Şimdilerde ise ünlü çift bomboş bir evde, çocukları yanlarında olmadan yaşıyorlar ve bu da Gwyneth Paltrow’a aslında büyük bir pişmanlık yaşatıyor.

“Babam Bruce Paltrow, hayatı boyunca duyduğu tek pişmanlığın daha fazla çocuk sahibi olmamak olduğunu söylerdi.” diyen Paltrow “Ben de uzun süre böyle hissettim” diyerek aynı pişmanlığı yaşadığını itiraf etti.

Gwyneth Paltrow'un eski kocası Chris Martin'den 19 yaşında Moses ve 20 yaşında Apple adında iki çocuğu var. Falchuk'un ise eski eşi Suzanne Bukinik'ten 18 yaşında oğlu Brody ve 20 yaşında kızı Isabella adında iki çocuğu var.

ÜVEY ANNE OLMAYI DA ÇOK SEVMİŞTİ

Chris Martin'den 2016'da boşanan ve 2018'de Falchuck'la evlenen Paltrow, başta üvey annelik konusunda zorlansa da bu büyük aileye sahip olmaktan çok mutlu olmuştu.

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Hatta çocukları büyüse de anneliği öğrenmeye devam ettiğini hatta bu süreçte de en çok üvey çocuklarıyla kurduğu ilişkiden yardım aldığını saklamamıştı.

Artık kendi çocukları üniversite için evden ayrılan, üvey çocukları da onlardan çok anneleriyle yaşayan Gwyneth Paltrow'un yuvası da kalbi de bu dört çocuğun boşluğuyla sarsıldı, adeta içi yanmaya başladı.





ESKİ NİŞANLISININ YOLUNDA GİTSEYDİ…

Çocukları olmadan yaşamaya alışmaya çalışan ünlü oyuncu gençlik yıllarında daha çok çocuğu olmadığı için büyük bir pişmanlık hissediyor. Hatta bu konuda eski nişanlısı Brad Pitt’i örnek almadığı için de hayıflandığını itiraf ediyor…

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Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin 3’ü evlatlık olmak üzere 6 çocukları var.