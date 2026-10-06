İki eski karısından da kopamamıştı… Aşk artık tatlı bir hayal: Bekar bir adam olarak çok mutluyum

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Ancak ne hayranları ne de kendileri bu aşkın ömrünün bu kadar kısa olabileceğini kestirebildi.

Ben Affleck, Jennifer Lopez'le evliliğinin bitmesinden 2 yıl sonra aşk hayatı hakkında beklenmedik bir açıklama yaptı.

Oscar’lı yıldız oyuncu geçtiğimiz gün yeni filmi "Animals"ın New York galasında aşk hayatı hakkındaki soruya işin ve üç çocuğunun her şeyden önce geldiğini söyleyerek cevap verdi.

Aşk hayatı ve flört arayışları için "Aşka çok fazla yer yok. Etrafta koşmuyorum. Bu benim hayatımda büyük bir öncelik değil.” diyen 54 yaşındaki Affleck, bekar bir erkek olarak "iyi ve mutlu" olduğu konusunda ısrar etti.

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"Önceliklerimin ne olduğunu biliyorum. Hayatında en önemli iki şeye birden sahip olamazsın. Benim için bunlar çocuklar. İşte bu. Bir de sevdiğim işim var."

Affleck sözlerine "Bulunduğum yerdeyim ve harikayım ve hayatın ne gibi maceralar getireceğini kim bilebilir. Buna açığım ama hiçbir şeyin peşinden koşmaya çalışmıyorum." diye devam etti.

Aynı röportaj esnasında Jennifer Lopez’den ayrıldıktan sonra ünlü şarkıcı Shakira’yla tanışıp görüşmeye çalıştığı iddiaları da sorulan Ben Affleck’in cevabı yine çok net oldu: "Açıkçası böyle şeyleri ilk önce sizin gibi insanlardan duyuyorum" dedi ve ekledi, "Bunu hayatım boyunca hiç duymadım. İnsanlar dedikodu yapar. Her şey uydurulur. Ben tuzağa düşmem."

2005’te evlenen Ben Affleck ve Jennifer Garner çiftinin 20 yaşında Violet, 17 yaşında Seraphina ve 14 yaşında Samuel adında üç çocuğu var.

Bir dönemin en mutlu çiftlerinden olan Affleck ve Garner 2015’te yollarını ayırmış boşanma davaları da 2018’de sonuçlanmıştı.

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Affleck, 2022'de, 2002'de nişanlandıp ayrıldığı Jennifer Lopez ile evlendi ancak ikili, iki yıl içinde ayrıldı. Boşanmaları Ocak 2025'te tamamlandı.

Ben Affleck’in aslında başından beri sıkıntılı yürüyen bu ikinci evliliği boyunca sürekli bir önceki eşi Jennifer Garner’la sürekli görüşmesi, mevcut evliliğindeki sorunları eski karısıyla paylaşıp deyim yerindeyse onun omuzlarında ağlaması tuhaf karşılanmıştı.

Ben Affleck Jennifer Lopez’den ayrıldıktan sonra Jennifer Garner’la daha da yakınlaştı. Eski eşler çocukları uğruna zaten aralarını iyi tutsalar da bu görüşmelerin sıklığı ve samimiyeti dedikodulara yol açmıştı.

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Birçokları Ben Affleck’in aslında üç çocuğunun annesi Jennifer Garner’dan boşandığı için pişman olduğu ve ona dönme fırsatı olsa koşa koşa gideceğini iddia etti…