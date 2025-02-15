İlk bebekleri daha yeni doğmuştu... Ailemiz aşk ile büyüdü!

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Tabii ki ünlüler de bu furyadan geri kalmadı. Her biri sevdiğiyle birlikte çekilen romantik görüntülerini sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sundu.

Gelin bir bakalım hangi ünlüler eş ya da sevgililerine olan aşklarını nasıl ifade etti.

İLK AİLE POZU: Kısa süre önce Charlie McDowell ile birlikte taşıyıcı anne yöntemiyle bir kız bebek sahibi olan Lily Collins, bu özel gün için bir aile pozu paylaştı. Yanına da "Sevgiyi daha fazla hissedebileceğimi hayal edemiyorum" mesajını yazdı.

Lily Collins, geçtiğimiz haftalarda taşıyıcı anne yöntemiyle bir bebek sahibi olduğunu sosyal medyadan duyurmuştu. Emily in Paris dizisiyle son dönemde yıldızı parlayan Collins, bebeğini kendisi dünyaya getirmediği için de eleştiri almıştı.

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BİR ZAMANLAR AŞKA DÜŞTÜKLERİNİ HATIRLADILAR

Şimdi İngiliz kraliyet ailesinin iki düşman kardeşi William ve Harry ile tabii ki eşleri Kate Middleton ve Meghan Markle ile devam edelim.

Her ne kadar Kate ile William, kamuoyu karşısında birbirlerine olan aşklarını fiziksel temas yoluyla gözler önüne sermese de bu kez resmi Instagram hesaplarında bir değişiklik yaptılar.

William'ın, karısı Kate'i öperken göründüğü bir fotoğrafı paylaşıp başta kendileri olmak üzere herkesin Sevgililer Günü'nü kutladılar.



Galler çifti yeni bir görüntü paylaşmak yerine kendileri için çok önemli bir videodan seçtikleri bir kareye yer verdi.

William ile Kate'i rahat kıyafetleri içinde bir ormanda oturup aşk tazelerken gösteren o kare Galler Prensesi'nin kanser tedavisini tamamladığını duyurduğu videodan seçildi.

O aile videosunda Kate ile William, çocukları George, Charlotte, Louis ve hatta Kate'in annesi Carole ve babası Michael Middleton ile birlikte kamera karşısına geçmişti.

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OKYANUSUN DİĞER YAKASINDAN YANIT GECİKMEDİ

Kate ile William'ın o paylaşımından birkaç saat sonra bu kez Okyanus'un öteki yakasından yani Prens Harry'nin karısı Meghan Markle'dan bir paylaşım geldi.

Harry ile evlenirken kapattığı Instagram sayfasını yeniden açan Meghan Markle, Harry ile öpüşürken göründüğü siyah- beyaz bir kare paylaştı.

Harry ile birlikte Invictus Oyunları için Kanada'da bulunan Meghan'ın kocasından erken eve dönmesi Sussex çiftiyle ilgili ayrılık söylentilerini alevlendirmişti.

Hatta Meghan'ın etkinliği kendi şovuna çevirmesi nedeniyle evine dönmesinin söylendiği bile konuşuldu. Bunların ne kadarının gerçek olduğunu zaman gösterecek.

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Bunları hatırladıktan sonra gelelim kocasını Kanada'da bırakan Meghan'ın paylaşımına.

Düşes "Bebeklerimize bakmak için eve döndüm" diye başladığı paylaşımında Harry'yi özlediğini belirtti. Kocasının Invictus Oyunları'nda hayatları değiştirdiğini ve iyileşmenin, dayanıklılığın gücünü hatırlattığını ekledi.

Sonra da Harry'ye "Aşkın seninle sonsuza kadar hamburger ve patates kızartması, balık ve patates kızartması yiyeceğim" satırlarını ekledi.

BECKHAM AİLESİ BU ÖZEL GÜNÜ UNUTMADI

Gelelim bu kez gösteri dünyasının bir ünlü ailesine.. Beckham çifti de Sevgililer Günü'nü unutmadı. David Beckham, Victoria ile eski bir fotoğraflarını paylaşıp karısına "Seni seviyorum" diye seslendi.

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Victoria ise buna karşılık olarak Vogue dergisi için kocası David ile çekilen pozlarından birine yer verip o da "Seni çok seviyorum" diye yazdı.

Çiftin oğulları da bu özel günde sevgililerine aşklarını bir de sosyal medyadan ilan etti. 19 yaşındaki Cruz Beckham, kendisinden 10 yaş büyük sevgilisiyle çekilen bir dizi pozunu paylaştı.

Ünlü çiftin diğer oğlu Romeo da kasım ayından bu yana birlikte olduğu Kim Thurnball'a 'Seni seviyorum' diye seslendi.

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YAKINDA EVLENECEKLER: Ünlü şef Gordon Ramsay'ın kızı Holly, geçen yaz nişanlandığı olimpiyat madalyalı yüzücü Adam Peaty'ye birlikte çekilen bir fotoğrafları eşliğinde "Sonsuza dek sevgilim.. Sana tutkuyla bağlıyım" mesajını

NASIL BAŞLADI, NASIL GİDİYOR: Nick Jonas ile mutlu bir evlilik sürdüren Priyanka Chopra da birlikte çekilen bir dizi fotoğrafa yer verdi paylaşımında. "Nasıl başladı, nasıl gidiyor. Sonsuza kadar sevgilim, Sevgililer Günü kutlu olsun" diye kocasına seslendi.

SADECE İKİ KELİME: Bir süredir karısı Jessica Biel ile sorun yaşadığı ileri sürülen Justin Timberlake de bu özel günü unutmadı. Biel ile çekilen bir fotoğrafı paylaştı ve "Aşkım" diye yazdı. Onun bu paylaşımına Biel'den herhangi bir karşılık gelmedi. Güzel oyuncu Sevgililer Günü paylaşımı yapmadı.