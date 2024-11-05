İki eltinin arası yine gerildi: Kocama mesaj göndermeyi kes!

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Üstelik aradan geçen zaman, Kral Charles ile Prenses Diana'nın iki oğlu ve aileleri arasındaki bu gerilimi yumuşatmadı tam tersine daha da artırdı.

Durum öyle bir hale geldi ki bir zamanlar her yerde omuz omuza duran William ile Harry, mecburen bir araya geldikleri ortamlarda bile birbirleriyle tek kelime etmiyorlar artık.

KARDEŞİNİN ADINI YILLAR SONRA İLK KEZ ANDI

Bu konuda son dönemde yaşanan en çarpıcı gelişme ise William'ın yıllar sonra katıldığı bir etkinlikte kardeşi Harry'nin adını ilk kez anmasıydı.

Bu durum tabii ki çok dikkat çekti. Hatta bazı kesimler tarafından iki kardeş arasında bir yumuşama belirtisi olarak görüldü.

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Yine de yorumlara bakılırsa olay pek de öyle değil. Çünkü William'ın yıllar sonra kardeşinin adını anmasının ardından karısı Kate Middleton çıktı..

İleri sürülenlere göre Harry'nin karısı Meghan Markle da bu durumdan hiç ama hiç hoşlanmadı.

Closer dergisinde bu konuyla ilgili olarak birbirinden çarpıcı iddialar yer aldı. Gelin onlara bir bakalım...

YA HARRY AİLESİNE DÖNERSE!

Derginin, Galler çiftine yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Markle'ın kocası Harry ve İngiliz kraliyet ailesiyle ilgili bir kuşkusu var.

Onun fikrine göre Harry'yi, tekrar "şirket" diye adlandırılan İngiliz kraliyet ailesine döndürme çabası söz konusu. Bu çabanın altında da kayınbiraderi William'ın karısı, yani Meghan'ın eltisi Kate'in adı gizli.

Bu iddialara bakılırsa Kate, kocası William'ı kardeşiyle arasını yumuşatması konusunda destekliyor.

Closer sergisine konuşan bir kaynak "Meghan, kocası Harry'nin adını William'ın yıllar sonra ilk kez anmasından dolayı hiç mutlu değil. Çünkü Harry'nin bu şekilde eski hayatına yani ailesine doğru çekilmesinden korkuyor. Bu yüzden büyük bir paniğe kapılmış durumda" diye konuştu.

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MEGHAN PANİK İÇİNDE

Bu kaynak, Harry'nin ailesinin dışında kalmasının, onlarla arasının gergin olmasının Meghan'ı mutlu edeceğini çünkü bu sayede kocasını istediği köşede tutabileceğini de sözlerine ekledi.

Sonra da Meghan Markle'ın, kocası Harry ile ailesinin arasını düzeltmesi fikrinden hiç hoşlanmadığını şu cümleyle pekiştirdi: "Harry'nin yeniden ailesine yaklaşma düşüncesi Meghan'da büyük bir panik havası yarattı."

Kaynaklar, bu gelişmenin Meghan'ın, eltisi Kate'e daha fazla öfke duymasına neden olduğunu da ileri sürdü.

Onlara göre Markle, Kate'in yeniden Harry'yi yanlarına çekerek kendisinden intikam almaya çalıştığını hissediyor.

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Meghan, Kate ile olan sorunlarını hala tam olarak çözemedi. Hatta Londra'dan ayrılma kararı vermelerinden de Kate'i sorumlu tutuyor. Bu yüzden de ona olan öfkesi dinmedi.

KOCASININ KENDİSİNE KARŞI KIŞKIRTILABİLECEĞİNDEN KORKUYOR

Closer dergisine konuşan bir kaynağa bakılırsa Meghan Markle, kocası Harry'nin ailesi tarafından uzatılan "zeytin dalını" almasından endişe ediyor.

Çünkü kafasında tuhaf bir düşünce var: Kate ile William, Harry'yi kendisine karşı kışkırtabilir. Hatta onun fikrine göre İngiliz kraliyet ailesi bu nedenle Kate ve William'ı öne sürüyor.

Onlar aracılığıyla hem Harry'ye hem de kendisine mesaj göndeiyorlar. İşte bu yüzden Kate'in aracıolup kocası Harry'ye bu türden zeytin dalı içeren mesajlar göndermeyi bir yana bırakmasını itiyor.

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Bu kaynaklara bakılırsa Meghan Markle, ailesinden kilometrelerce uzakta Harry'yi istediği gibi "elinde tutabiliyor."

HARRY'NİN BİR TERCİH YAPMAK ZORUNDA KALMASINDAN ENDİŞELENİYOR

Ama bunun daha ne kadar süreceğinden hiç emin değil. Kocası Harry'nin kendisiyle ailesi arasında bir tercih yapmak zorunda kalmasından ve onlardan yana olmasından çekiniyor.

Bütün bunlar İngiliz kraliyet ailesinin bir zamanlar "Muhteşem Dörtlü" diye tanımlanan iki çiftiyle ilgili iddialar.

Bu arada bazı yorumcular da Kate'in kanserle boğuşurken bir yandan da eltisi Meghan ile kocası Harry'nin arasını bozmak için böyle çabalar içinde girmesini pek de olası görmüyor.

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Öyle ya da böyle bütün bu olup bitenlere ve iddialara bakılırsa İngiliz kraliyet ailesinde sular daha çok uzun süre durulmayacak. Çok önemli ve sıra dışı bir gelişme olmazsa tabii!