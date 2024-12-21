İki elti Kraliçe'ye karşı gelmiş... Biri düğününde beyaz gelinlik giydi... Diğeri 'nikâhım yok' diye davetini geri çevirdi

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Hatta bunlardan bazıları zaman zaman yeniden gündeme geliyor.

Bu kez konuşulan ve gündemde öne çıkan ise iki "düşman" kardeşin eşlerinin geçmişte Kraliçe ile yaşadıkları.

Prens William'ın eşi Kate Middleton da Prens Harry'nin eşi Meghan Markle da farklı zamanlarda Kraliçe 2. Elizabeth'in bazı isteklerine boyun eğmemişler.

Birbirleriyle geçinemedikleri bilinen iki eltinin, herkesin ağzından çıkan kelimeyi emir saydığı Kraliçe'ye neden ve nasıl boyun eğmediğine bir bakalım.

DÜĞÜNDE BEYAZ GELİNLİK GİYİP DUVAK TAKMASINI İSTEMEDİ

Önce Prens Harry'nin karısı Meghan Markle ile başlayalım...

Artık herkesin bildiği gibi Meghan'ın 2018 yılında aileye katılması kelimenin tam anlamıyla bir "yıldırım" etkisi yarattı. Daha düğün öncesinde yaşananlar bile yıllardır konuşuluyor.

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Meghan'ın düğünün yapıldığı tarihi şapeldeki kokudan rahatsız olup parfüm sıkılmasını istemesinden Kate ile Meghan arasındaki "gözyaşlı" tartışmaya kadar bu konuda konuşulmayan kalmadı desek yeridir.

Ama Mountbatten Windsorlar öyle bir aile ki her saat her dakika onlarla ilgili konuşulacak bir takım ayrıntılar bulmak zor değil.

Bunu hatırlattıktan sonra Harry ile Meghan'ın 19 Mayıs 2018'deki düğünü öncesine dönelim.

HEM BEYAZ GİYDİ HEM DE UPUZUN BİR DUVAK KULLANDI

Kraliyet ailesi üyeleriyle ilgili kaleme aldığı biyografilerle tanınan Tom Bower'ın Revenge (İntikam) adlı kitabındaki iddiasına göre Kraliçe, torunu Harry ile evlenecek olan Meghan Markle'ın düğününde duvak takmasına pek sıcak bakmamış.

Bu da Elizabeth'in kurallara sıkı sıkıya bağlı biri olmasından kaynaklanıyor.

Ama Kraliçe'nin sıcak bakmadığı tek ayrıntı Meghan Markle'ın duvak takması değildi. Aynı zamanda onun bembeyaz bir gelinlik giymesi de Kraliçe'ye ters geldi.

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Bütün bunların nedenine bakarsak... Kraliçe 2. Elizabeth'e göre beyaz gelinlik saflığın simgesi.. Oysa Meghan zaten daha önce evlenip boşanmış bir kadın. O yüzden onun düğününde beyaz gelinlik giymesine de karşı çıktı Kraliçe.

O İĞNELEYİCİ BAKIŞLARIN NEDENİ

Ayrıca yine Kraliçe'ye göre gelinlikle birlikte kullanılan duvak da ilk evliliğe özgü bir ayrıntıydı. Bu yüzden 2011 ile 2013 arasında Trevor Engelson ile evlenip boşanan Meghan Markle'ın bembeyaz gelinlik giyip bir de duvak takması onun anlayışına aykırı bir durumdu.

Ama sonuç olarak Meghan Markle, Prens Harry ile evlendiği nikah töreninde bembeyaz gelinlik giydi ve üstüne çok uzun bir duvak kullandı.

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O törenden hafızalara kazınan bir görüntüyü de hatırlayalım.

Mutluluk içinde Harry ile evlenen Meghan'a Kraliçe 2. Elizabeth'in yönelttiğini o iğneleyici bakışlar...

Belli ki Kraliçe 2. Elizabeth, torununun evlendiği kıza daha düğünün öncesinde çok da ısınamamıştı.







O dönemde prens olan Charles ile Camilla Parker Bowles, 9 Nisan 2005'te evlendi. Çiftin resmi nikahı Windsor'daki Guildhall'da yapıldı. O törende Camilla da kırık beyaz bir kıyafet giydi. Başına da bir şapka taktı.





Daha sonra St. George's Şapeli'nde dini nikahları kıyıldı. O törende de Camilla duvak kullanmadı. Bunun yerine açık gri renkte işlemeleri bir kıyafet giydi. Başına da tasarımıyla dikkat çeken bir aksesuar vardı.

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EVLİ OLMADIĞI İÇİN DAVETİNİ REDDETMİŞ

Sonra da geçelim şimdinin Galler Prensesi Kate Middleton'ın Kraliçe'yi nasıl reddettiğine.

O zamanlar takvimler 2006 yılını gösteriyordu. Kate ile William henüz nişanlı bile değil sadece üniversite aşıklarıydı.

İşte o yıl Noel kutlamaları için Kraliçe 2. Elizabeth, torunu William'ın kız arkadaşını 'kayıt dışı' konuk olarak ailenin toplandığı Sandringham'a davet etti.

Aslında tüm ailenin toplandığı Sandringham'daki Noel kutlamalarında konuk listesi önceden belirlenir ve bu sırada bile geleneklere göre davranılırdı. Yani genellikle evli çiftler davet edilirdi o buluşmaya.

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İşte Kate Middleton, Kraliçe'nin bu davetini kibarca reddetti ve büyük olasılıkla böyle davranarak da onun gözünde bir artı puan kazandı.

BÜTÜN GÜNLÜK YAŞAM ZAMAN ÇİZELGESİYLE BELİRLENİYOR

Birçok genç kızın belki de sevinerek kabul edileceği bu daveti Kate'in reddetmesinin de bir nedeni vardı elbette.

O sırada 24 yaşında olan Kate, William ile nişanlı ya da evli olmadığı yani parmaklarında bir yüzük bile olmadığı için davete katılmak istemedi.

Tabii ki bunu yaparken Kraliçe'nin geleneklere ne kadar bağlı olduğunu da göz ardı etmemişti büyük olasılıkla.

Aslına bakılırsa İngiliz kraliyet ailesinin her yıl Noel'de buluştuğu Sandringham'da yapılan bu toplantı biraz tatil havasından uzak..

Çünkü kahvaltıdan öğle ve akşam yemeğine, konukların Sandringham'a ulaşım zamanına, yürüyüş ve uyku saatine kadar günlük yaşamın bütün ayrıntıları önceden belirlenmiş bir programa göre yapılıyor. Bütün konuklar da bu saatlere uymak zorunda.

Kraliçe, her iki torununun eşleriyle de yeni evlendikleri dönemde bazı etkinliklere katılmıştı.