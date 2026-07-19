İki düğün arası iki hafta… Eski aşkının ardından o da evlendi!

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Taylor Swift'in rockçı eski sevgilisi Matty Healy, ünlü şarkıcının Travis Kelce ile evlenmesinden sadece birkaç hafta sonra Los Angeles'ta model sevgilisi Gabbriette Bechtel ile evlendi.

Matty Healy, dün Hollywood'da görkemli bir törenle model sevgilisi Gabbriette Bechtel ile evlenerek resmen "evet" dedi.

2023 yılında Taylor Swift ile kısa süreli bir ilişki yaşayan 37 yaşındaki müzisyenin, Madonna'nın eski sahibi olduğu Castillo del Lago'da gerçekleşen bu özel gününde Charli XCX, The 1975 grubunun üyeleri, Emily Ratajkowski ve süper model Alex Consani gibi ünlü konuklar vardı.

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Daily Mail'e özel olarak konuşan bir kaynak, aşıkların güneş batmaya başlarken Hollywood tabelasının altında evlendiklerini söyledi.

Matty Healy, düğünde konuklar ve yeni eşi için The 1975 grubuyla bir performans sergiledi.

Gelin ve damadın ailelerinin de çok yakın oldukları ve iyi anlaştıkları söylenirken çiçeği burnuna evli çiftin çok iyi anlaştıkları ve çok mutlu oldukları konuşuluyor.

Taylor Swift ve İngiliz rock grubu The 1975'ın solisti Matty Healy, uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarının ardından Mayıs-Haziran 2023 döneminde kısa süreli ve çok konuşulan bir aşk yaşamıştı. Çiftin birlikteliği, Taylor Swift'in aktör Joe Alwyn ile olan 6 yıllık ilişkisinin bitmesinden hemen sonra başlamış ve hayranlar arasında büyük yankı uyandırmıştı.

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Matty Healy bu kısa süren aşkın ardından Eylül 2023'te gönlünü model Gabbriette Bechtel’e kaptırdı.

İkili bu sürpriz aşkın ardından 9 ayda nişanlandı. Çifti tanıyanlar bu sürecin hızını “Doğru kişi ortaya çıktı ve onu evlenmeye teşvik etti. Bu şaşırtıcı değil, o kadar uyumlu ve mutlular ki çabuk evlenmeleri gayet normal” sözleriyle anlatıyor.

Sadece iki hafta önce, 3 Temmuz'da, Healy'nin eski sevgilisi Swift, New York'taki Madison Square Garden'da görkemli bir düğünle Travis Kelce ile evlendi.