İki çocukluk arkadaşı dualarla evlenmişti... Bütün söylentiler doğru çıktı: Karım hamile, üç kişi oluyoruz!

İşte yine aynısı oldu... Bundan iki yıl önce, 10 gün 10 gece süren bir düğünle hayatlarını birleştiren iki genç hakkında son birkaç aydır bir bebek bekledikleri söylentisi dolaşıyordu. O sırada dünyanın farklı yerlerinde görüntülenen çift, bir süre suskun kaldı.

Sonra da bir sosyal medya paylaşımıyla gerçekten de ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.

KARNI İYİCE BÜYÜMÜŞ

Bu anlattığımız ünlü çift, geçen yılın ocak ayında tam 10 gün 10 gece süren bir törenle hayatlarını birleştiren Brunei'nin yakışıklı prensi Abdul Mateen ile karısı Anisha Rosnah.

Daha biberonla süt içtikleri çocukluk döneminden bu yana birbirlerini tanıyan Abdul Mateen ile Anisha, geçen yıl bir dizi gösterişli törenle evlenmişti.

Anisha'nın bir süredir karın bölgesini kapatan kıyafetler giymesi hakkında hamilelik söylentilerinin çıkmasına neden olmuştu. Hatta son dönemde vücut hatlarını gizleyen daha bol elbiseler giymesi söylentileri alevlendirdi.

Sonunda Prens Abdul Mateen, Instagram sayfasında karısı Anisha'nın giderek büyüyen karnını gözler önüne seren bir fotoğrafla ilk bebeklerini beklediklerini ilan etti.

O pozda hem Anisha'nın hem de Abdul Mateen'in beyaz giysiler içinde olması da dikkatlerden kaçmadı.

Elbette bunca zamandır bu haberi bekleyen hayranları, bu paylaşımı tebrik yorumlarıyla doldurdu.

BİTMEYEN BALAYI YAŞIYORLARDI

Geçen yıl evlendiklerinden bu yana Abdul Mateen ile Anisha, kelimenin tam anlamıyla bitmeyen bir balayı yaşıyorlardı. Uzun süre boyunca dünyanın farklı yerlerinde gezip bazı etkinliklere katılarak aşklarının keyfini çıkarmışlardı.

Bu arada meraklılar da büyük bir dikkatle Anisha'nın kıyafetlerini takip edip bir hamilelik belirtisi arıyordu. Sonunda geçen temmuz ayında Wimbledon'da çekilen bir fotoğrafa bakınca bunu da buldular.

Anisha, Wimbledon'da müsabaka izlemeye gittiğinde üzerinde beyaz bir pantolon ve aynı renkte kısa kollu peplum yani karın bölgesini kapatan bir ceket vardı.

İşte genç gelinin karın bölgesini kapatması da zaten onlardan epeydir benzer bir haber duymak isteyen hayranlarını heyecanlandırdı.

Sosyal medyada Anisha ile Abdul Mateen'in bir bebek beklediği ve genç kadının karnını kapatmak için peplum ceket giydiği konuşulmaya başlandı.

Sonunda bu söylentilerin doğru olduğu da ortaya çıktı.

NE GÖSTERİŞLİ BİR DÜĞÜNDÜ!

Genç çiftin bu kadar ilgi çekmesi nedensiz değil elbette. Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın oğlu olan Prens Abdul Mateen ile Anisha Rosnah, geçen yıl ocak ayında 9 gece 10 gün süren bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Gelenekselden moderne dizi dizi evlilik töreniyle hayatlarını birleştiren çift, son olarak konuklarına bir teşekkür yemeği verdi.

Düğünün yankıları ise aylarca bitmek bilmedi.

Evleninceye kadar dünyanın en gözde bekar genci olarak bilinen Abdul Mateen ile Anisha Rosnah da düğünün ardından yeni hayatlarına başladı.

Yeni evlilik bazen kendi ülkelerinde bazen de başka ülkelerde gezerek gençliklerinin keyfini çıkarmakla meşgul o zamandan bu yana.

BİR ZAMANLAR DÜNYANIN EN GÖZDE BEKARIYDI

Aynı zamanda bir Instagram fenomeni olarak tanınan Prens Abdul Mateen ile nişanlısı Anisna Rosnah'ın evlilik törenleri 2024 yılının ocak ayının ikinci haftasında Kur'anı Kerim okunması ile başladı. Beyazlar içindeki gelin kadın konuklarına ayetler okudu.

Sonra sıra diğer törenlere geldi. Zaten düğünün bu kadar uzun sürmesinin nedeni de geleneksel olarak düzenlenen ve geçmişi yüzlerce yıl öncesine uzanan geleneklere harfi harfine uyulması oldu

Damat Abdul Mateen'in kendisinden önce evlenen ablalarının düğünlerinde de görüldüğü gibi bu bir dizi etkinliğin en renklisi gelin ve damadın birbirlerine macun sürdükleri kısım oldu.

Yüzlerce yıl öncesine uzanan bu geleneğe göre aile yakınları gelin ve damada rengarenk tozlardan hazırlanmış macunlar sürüldü.

Bunun yeni evli çifti doğurganlık ve zenginlik getirdiğine inanılıyor. O törende çift geleneksel kıyafetler giydi.

Genç çift, düğünün beşinci günü düzenlenen dini törenin ardından resmi anlamda karı- koca oldular.

BİRBİRLERİNİ ÇOCUKLUKTAN BERİ TANIYORLAR

Düğün etkinlikleri devam ederken Prens Abdul Mateen yaptığı birsosyal medya paylaşımı çiftfle ilgili ilginç bir gerçeği de gözler önüne serdi.

O paylaşıma göre Abdul Mateen ile Anisha Rosnah birbirlerinin daha ufacık bir çocuk oldukları dönemden bu yana tanıyorlarmış.

İkisinin de çocukluk yıllarında çekilen fotoğrafta Abdul Mateen ile Anisha yan yana otururken görülüyor. Prens'in yıllar sonra evleneceği Anisha'ya ise annesi tarafından biberonla süt içiriliyor.

Adbul Mateen'in evlendiği Anisha'nın dedesi Pehin Dato Isa, Brunei Sultanı'nın uzun süredir danışmanlığını yaptı.

Anisha'nın ağabeyi de Prens Abdul Mateen'in yakın arkadaşı.

DÜĞÜN GÖRKEMLİYDİ AMA PRENS, VELİAHT BİLE DEĞİL

Yine küçük bir not... Her ne kadar düğünleri böylesine gösterişli olsa da babasından tahtı devralacak kişi Abdul Mateen değil.

Yıllar boyunca Instagram sayfasından lüks hayatını gözler önüne seren Abdul Mateen, Hassanal Bolkiah'nın ikinci karısından dünyaya gelen onuncu çocuğu.

Aynı zamanda dört oğlundan biri. Bir başka deyişle Abdul Mateen, taht için ilk sıralarda yer almıyor.

Abdul Mateen ile Anisha Rosnah'ın düğününde hem modern etkinlikler yer aldı hem de geleneksel törenler.