Ünlü çiftin iki çocuklu yuvası dağılmıştı... Eski eşler gizlice buluştu

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Önce sosyal medya yazışmalarıyla başlayan sohbetleri kısa sürede aşka dönüştü genç çiftin.

Jonas Brothers müzik grubuyla parlayan Joe Jonas ile Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisi sayesinde ünlenen Sophie Turner 2019'da evlendi. Bu arada iki tane kız çocukları dünyaya geldi.

Ama sonra aralarına 29 yaşındaki Turner'ın memleket hasreti girdi...

MEMLEKET HASRETİ YUVAYI DAĞITTI

İngiliz oyuncu kızlarını kendi ülkesinde büyütmek istedi. Kocası buna yanaşmayınca da evlilikteki problemler büyüdü. Sonunda Sophie Turner ile 35 yaşındaki Joe Jonas yollarını ayırdı.

Sophie Turner hemen kızlarını alıp memleketi İngiltere'ye döndü.

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Hatta ülkesinin önde gelen aristokrat ailelerinden birine mensup Peregrine Pearson ile bir ilişkiye bile başladı.

Tam da Turner ile Pearson'ın yollarını ayırdığı söylentilerinin üzerinden birkaç gün geçmişti ki eski eşler yeniden birlikte görüldü.

NEW YORK SOKAKLARINDA BİR HAYRANLARI GÖRDÜ

Yine de işin şaşırtan kısmı bu değil... Geçtiğimiz hafta sonunda bu yana sosyal medyada olay olan ayrıntı, eski eşler Sophie Turner ile Joe Jonas'ın birlikte görüntülenmesi.

Eski çift, bu kez paparazziye değil hayranları olan bir sosyal medya kullanıcısına yakalandı.

Sophie Turner ile Joe Jonas, geçtiğimiz hafta sonu New York sokaklarında dolaşırken görüldü.

Morgan Phelps adlı bir sosyal medya kullanıcısı eski çifti dostane bir şekilde yan yana yürürken görünce hemen cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına aldı.

Turner ile Jonas'ın o anlarda derin bir konuşmaya dalmış olması da dikkatlerden kaçmadı.

ESKİ KARISININ ANNELİĞİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Ünlü çift; geçtiğimiz eylül ayında boşanma işlemlerini resmen tamamlamıştı... Ama Turner ile Jonas'ın boşanmasındaki ayrıntılar kamuoyuna açıklanmadı. İki küçük kızlarının velayeti konusunda nasıl bir karar verildiği de bilinmiyor.

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Diğer yandan bu ayrılığın ardından Sophie Turner hemen bir sevgili bulduğu için Joe Jonas'ın kalbi kırık olsa da yine de eski karısının anneliği hakkında hep iyi sözler söyledi bugüne kadar.

Jonas, iki kızlarının yetişmesinde Sophie Turner'ın oynadığı "güzel" rolden övgüyle söz etti. "Sophie gibi inanılmaz bir anneye sahip olmak kızlarım için bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi gibi" diye konuştu ünlü müzisyen.

Eski karısı sayesinde kızlarının, gelecekte tam da olmasını istediği gibi iki yetişkin kadına dönüşeceğini sözlerine ekledi.

Sophie Turner, evliliği yıkıldıktan sonra bir süre aristokrat bir İngiliz ailenin oğlu olan Peregrine Pearson ile aşk yaşadı. Tam ilişkinin bittiği iddiaları ortaya çıkmıştı ki Turner ile Pearson yeniden birlikte görüntülendi.