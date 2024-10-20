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İki çocuklu ünlü çiftin gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı… ‘Sen dur karıcığım, eteğini ben düzeltirim’

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#Joaquin Phoenix#Rooney Mara#Gizlice Evlenen Ünlüler
İki çocuklu ünlü çiftin gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı… ‘Sen dur karıcığım, eteğini ben düzeltirim’
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 13:48

Dile kolay tam üç kez aday olduğu Oscar ödülünü en sonunda çizgi roman dünyasının en ünlü kötü adamlarından Joker’i canlandırdığı 2019 yapımı Joker filmiyle kazanmayı başardı.

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Hollywood’un son dönemine damga vuran en yetenekli oyunculardan biri kabul ediliyor. Kendini rolüne adadığı hatta adamakla kalmayıp deyim yerindeyse “döktürdüğü” performanslarıyla en büyük yönetmenlerden Hollywood’un en gözde yıldızlarına kadar herkes onunla çalışmak istiyor.

İki çocuklu ünlü çiftin gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı… ‘Sen dur karıcığım, eteğini ben düzeltirim’
5 yıldır nişanlı olan çiftin kısa bir süre önce gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı

Adını son aylarda Joker filminin devamı Joker: Folie à Deux (Joker: İkili Delilik) filmiyle çok duymaya başladığımız ve filmin galaları için oradan oraya koşturan başarılı oyuncu Joaquin Phoenix, bir yandan da özel hayatındaki gelişmelerle gündemde.

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KIRMIZI HALIDA AŞK POZLARI

Joaquin Phoenix ve “eşi” Rooney Mara, gizlice evlendikten sonra Los Angeles'taki Akademi Müzesi Galası'nda kırmızı halıda ortaya çıktılar.

İki çocuklu ünlü çiftin gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı… ‘Sen dur karıcığım, eteğini ben düzeltirim’

Kısa bir süre önce gizlice evlendikleri ortaya çıkan çift, kırmızı halıda hem şıklıkları hem de aşk pozlarıyla konuşuldu.

Şeffaf bir elbise giyen Rooney Mara, fotoğrafçılar fotoğraf çekerken poz vermeye çalışıyordu. Joaquin Phoenix tam o anda birden eğilip centilmence sevgili eşinin elbisesinin eteğini elleriyle düzeltince ortaya tatlı aşk pozları çıktı.

İki çocuklu ünlü çiftin gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı… ‘Sen dur karıcığım, eteğini ben düzeltirim’
Joaquin Phoenix'in kırmızı halıdaki jesti karısı Rooney Mara'nın yanaklarının kızarmasına neden oldu

Yanakları kızaran Rooney Mara utangaç bir gülümsemeyle poz verirken Joaquin Phoenix de eski zaman şövalyeleri gibi elini belinin arkasından geçirerek poz verdi.

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FİLM SETİNDE TANIŞIP YILLAR SONRA AŞKA DÜŞTÜLER

49 yaşındaki Joaquin Phoenix ve 39 yaşındaki Rooney Mara’nın yolları da birçok ünlü çift gibi birlikte kamera karşısına geçtikleri bir filmde kesişmişti…

İki çocuklu ünlü çiftin gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı… ‘Sen dur karıcığım, eteğini ben düzeltirim’
Joaquin Phoenix, 4 yaşındaki oğluna genç yaşında trajik şekilde hayatını kaybeden kardeşi River'ın adını vermişti

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İlk olarak 2012'de Spike Jonze'un yapay zekâ romantik komedisi Her'ün Los Angeles'taki setinde aşıklar Theodore Twombly ve Catherine Klausen'i canlandırırken tanışan ünlü çift birkaç yıl arkadaşlık ettikten sonra 2016’dan itibaren büyük bir aşk yaşamaya başladılar.

2019’da nişanlandıklarını açıklayan Phoenix ve Mara çiftinin ilk çocukları River 2020’de dünyaya geldi.

İki çocuklu ünlü çiftin gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı… ‘Sen dur karıcığım, eteğini ben düzeltirim’
Çoğu zaman Hollywood'un görkemli dünyasından uzakta kalmayı seçen çifti Los Angeles sokaklarında tanınmayacak şekilde sade giyimleriyle dolaşırken görmek mümkün

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve Hollywood’un ışıltılı dünyasından uzak durmak isteyen çiftin ikinci çocukları da haziran ayında dünyaya geldi.

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ÖZEL HAYATLARINI SIR GİBİ SAKLIYORLAR: BEBEK DE EVLİLİK DE HAYRANLARINA SÜRPRİZ OLDU

Joaquin Phoenix ve Rooney Mara ikinci çocuklarını da kimselere duyurmadan, herkesten saklayıp kucaklarına almıştı. Aileye yeni katılan bebeğin adı ve cinsiyeti ise hâlâ belli değil.

İki çocuklu ünlü çiftin gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı… ‘Sen dur karıcığım, eteğini ben düzeltirim’
Çiftin haziran ayında doğan bebeği geçtiğimiz günlerde ilk kez görüntülendi

Çiftin 5 yıllık nişanlılığının bittiği ve evlendikleri de yine Joaquin Phoenix’in katıldığı bir yayında Rooney Mara’dan bahsederken ona “karım” diye hitap etmesiyle ortaya çıktı.

Özel hayatlarını büyük bir gizlilik içinde yaşayan çiftin ne zaman ve nerede evlendiği, sadece çok yakınlarının katıldığı bir tören yapıp yapmadıkları ya da sadece gidip belediyede mi nikah kıydırdıkları ise hâlâ belli değil…

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#Joaquin Phoenix#Rooney Mara#Gizlice Evlenen Ünlüler

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