İki çocuk doğurdu, 9 sene bekledi… Her şey bu anı yaşamak içindi… Ünlü çift sonunda nişanlandı!

Hem futbol hem de magazin dünyasının en çok konuştuğu çiftlerden olan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez 8 yıllık birlikteliğin ardından nişanlandı.

Georgina Rodriguez aslında yıllardır parmağında bir pırlanta yüzük taşısa da çift daha yeni nişanlandı

BEKLENEN HABER GELDİ, YÜZÜK SONUNDA GÖRÜNDÜ!

Uzun yıllardır devam eden ilişkilerini zaten evli bir çift olarak sürdüren ikilinin en sonunda evlilik kararı alması ve ilk adımı atması hayranlarını sevindirdi.

Georgina Rodriguez, dün akşam Instagram hesabından yaptığı paylaşımla mutlu haberi duyururken parmağındaki devasa nişan yüzüğünü de hayranlarına gösterdi.

Ronaldo'nun sevgilisinin parmağına taktığı bu devasa nişan yüzüğünün değerinin 2 ila 5 milyon dolar arasında olduğu söyleniyor

Fotoğrafta Georgina’nın eli Ronaldo’nun eliyle birleşmiş, parmağındaki göz kamaştıran pırlanta yüzük görünmüştü.

ZATEN YILLARDIR EVLİ GİBİ YAŞIYORLAR

Georgina Rodriguez paylaşımının altına “Evet, kabul ediyorum! Hayatımın her anında ve her zaman” yazarken sayısız hayranı da bu mutlu haberi kutlayan tebrik mesajları paylaştı.

Aslında Ronaldo geçen yaz Rodriguez'den "eşim" diye bahsetmiş, bu da çiftin gizlice evlenmiş olabileceği dedikodularına yol açmıştı.

Georgina Rodriguez parmağında zaten farklı bir pırlanta yüzük taşıyordu ve çiftin daha önce de nişanlandıkları konuşulmuştu. Ancak bu kez haber kesin ve net oldu…

ÜNLÜ FUTBOLCUYLA TEZGAHTARLIK YAPTIĞI MAĞAZADA TANIŞTI

40 yaşındaki Ronaldo ile 31 yaşındaki Rodriguez, 2016 yılında Georgina’nın çalıştığı Gucci mağazasında tanıştı.

Georgina daha sonra bu anları anlatırken, ilk karşılaşmalarında Ronaldo'dan çok etkilendiğini ve utandığını, hatta göz teması kurmaya bile çekindiğini söylemişti.

Georgina, ünlü futbolcuyla çalıştığı mağazada tanışmış ve sonra hayatı değişmişti

İlk karşılaşmalarının ardından bir etkinlikte tekrar bir araya geldiler ve bu kez daha rahat bir ortamda sohbet etme fırsatı buldular. Bu ikinci karşılaşma, ilişkilerinin başlangıcı oldu.

Zaten kısa süre sonra da birlikte görülmeye başladılar ve daha sonra da hiç ayrılmadılar.

İKİ ÇOCUK DOĞURDU, AŞKININ DİĞER ÇOCUKLARINI DA O BÜYÜTTÜ

Ronaldo ve Georgina’nın ilişkileri süresince iki çocukları oldu. Çiftin 7 yaşında Alana ve 3 yaşında Bella isimli iki kızı var.

Georgina Rodriguez aslında ikinci doğumunda ikiz bebekler bekliyordu ancak Bella'nın ikiz kardeşi Angel 2022'de doğum sırasında öldü ve ünlü çift büyük bir acı yaşadı.

Ronaldo’nun 15 yaşındaki oğlu Cristiano Jr. Ve 8 yaşındaki Eva ve Mateo isimli ikizleri taşıyıcı anne yoluyla dünyaya gelmişti.

Georgina Rodriguez Ronaldo’nun hayatına girdikten sonra onun diğer çocuklarına da annelik yaptı ve onları kendi öz çocukları gibi büyüttü.

KİMSELER ADINI BİLMEZKEN ARTIK DÜNYACA ÜNLÜ BİR MODA İKONU

Ronaldo’yla birlikte o nereye transfer olursa giden ve hep yanında olan Georgina Rodriguez yıllar içinde kimselerin tanımadığı bir isimden bir moda ikonuna ve ünlü bir modele dönüştü.

Çiftin iki kızları var... Gerogina Rodriguez Ronaldo'nun diğer üç çocuğunu da öz evlatları gibi büyüttü

Georgina Netflix’te kendi adını taşıyan ve hayatından kesitleri paylaştığı bir programa da imza atarak ününü giderek artırdı.

Ronaldo 2023’ten beri Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden Al-Nassr takımında forma giyiyor ve ünlü çift çocuklarıyla birlikte burada yaşıyor…