İki çocuğunun babası onu kendi evlerinde aldatmıştı… Kalbinin kilidini en sonunda açtı: Yakışıklı aktörle yakalandı!

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Ancak anlaşılan aşk kapısını yeniden çaldı ve magazin sayfalarını aylarca süsleyen bu ihanet öyküsünün üzerinden 3 yıl geçtikten sonra ünlü şarkıcı çıktığı romantik yemek randevusunda yakalandı…

Shakira, Güneşin Karanlığında adıyla yayınlanan The Lincoln Lawyer dizisinin yıldızı Manuel Garcia-Rulfo ile çıktığı yemek randevusundan dönerken paparazzilere yakalandı ve aşk dedikodularını alevlendirdi.

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İkili Los Angeles'ta bir otelden birlikte çıkarken valenin arabalarını getirmesini bekliyordu.

Bu sırada koyu bir sohbete dalan Shakira ve Manuel Garcia-Rulfo’nun yüzleri de gülüyordu.

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Arabaları geldiğinde Meksikalı aktör Garcia-Rulfo centilmenlik yaparak pop yıldızının arabanın yolcu koltuğuna binmesi için kapıyı açtı.

Bu yemek ve otel kaçamağı için 49 yaşındaki yıldız şarkıcı siyah bir atlet, mavi kot pantolon ve siyah platform bot giymiş ve eline de deri ceketini almıştı. 45 yaşındaki Manuel Garcia-Rulfo, mavi kot pantolon ve tişörtünün üzerine siyah bir ceket giymişti.

Fotoğraflar ortaya çıkınca Shakira’nın hayranları onun Manuel Garcia-Rulfo'yla sevgili olduğuna hemen ikna oldu.

Dizisi çok sevilen Manuel Garcia-Rulfo'yu Shakira’nın yanına çok yakıştıran hayranları iki yıldızın da Latin Amerika kökenli olmasının da bu ilişki için çok olumlu bir nokta olduğuna dikkat çektiler.

Shakira ve emekli futbol yıldızı Gerard Pique, 2010 yılında ünlü şarkıcının Dünya Kupası için yaptığı "Waka Waka" müzik videosunun setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı.

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Milan (13) ve Sasha (11) adında iki oğlu olan çiftin mutlu mesut ilişkisi Gerard Pique’nin ünlü şarkıcıyı şirketinde çalışan genç bir güzelle aldatması yüzünden 2022’de sona erdi.

Bu ihanet öyküsü Shakira’nın her şey yaşanıp bittikten sonra bir intikam şarkısı yapmasıyla ortaya çıkmıştı. Şarkı listelerde fırtına gibi estikçe dünya da bu skandalı öğrenmiş oldu.

İkisi de bu iddiaları reddetmiş olsa da söylenenlere göre Gerard Pique, Shakira konser vermek için ülke dışına çıktıkça genç sevgilisini evlerine getiriyor ve ünlü şarkıcıyı kendi yatak odasında aldatıyordu.

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Gerard Pique, yaşananların ardından özür dilemeyip “Bu benim özel hayatım, kimse karışamaz” diye açıklama yaparken Shakira bir süre sessiz kaldıktan sonra eski aşkını topa tutmuştu.

Gerard Pique ile birlikteliği boyunca kariyerini bir kenara attığını, kendini ilişkisine ve iki çocuğunu büyütmeye verdiğini ve bu uğurda yıllar yılı İspanya’da yaşadığını söyleyen ve karşılığında ihanete uğrayan ünlü şarkıcı ayrılık sonrası oğullarıyla birlikte ABD’ye taşınmıştı.

Gerard Pique’yle ayrıldıklarından beri Shakira’nın adı NBA yıldızı Jimmy Butler, Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ve "Emily in Paris" oyuncusu Lucien Laviscount ile yan yana yazılsa da bu dedikoduların hepsi yalan çıktı.

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Yıldız şarkıcının kalbini en sonunda çalmayı başaran ünlü oyuncu Manuel Garcia-Rulfo ise ünlü müzisyenler Faith Hill ve Tim McGraw'ın en küçük kızı Audrey McGraw’dan 2026’nın başında ayrılmıştı.