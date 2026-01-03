İki çocuğunu da bir kere bile emzirmedi... Ama sosyetik güzel hevesli: Bir çocuk daha yaparız, neden olmasın!

Haberin Devamı

Çok zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtığı için rahat bir hayatı oldu hep. Diğer yandan o da ailesinin soyadına sırtını dayayıp kendince işler yapıyordu.

Üç kez de yuva kurmak amacıyla nişanlandı ama hiçbirinde yuvasını kuramadı. Sonunda dördüncü nişanlıyla bunu başardı. Evlendi ve hatta iki çocuk annesi bile oldu. Yıllar önce kimsenin inanamadığı gerçekleşti bir başka deyişle. Hatta şimdi "Asla, asla dememek gerek. Üçüncü çocuk neden olmasın" diyecek kadar bile iddialı.

O ARTIK EVLİ, MUTLU VE ÇOCUKLU

Onu başından bu yana takip edenler Paris Hilton'dan söz ettiğimizi çoktan anladı.

2021 yılında Carter Reum ile evlenen 44 yaşındaki Paris Hilton, bugün artık eskisinden çok farklı bir hayat sürüyor bazı açılardan. Elbette yine iş kadını kimliğiyle devam ediyor. Ama bunun yanı sıra her ne kadar kendisi doğurmasa da taşıyıcı anne aracılığıyla sahip olsa da iki çocuk büyütüyor.

Hatta sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa Hilton çocuklarıyla çok ilgili bir anne. Her ikisi de aynı yıl birkaç ay arayla dünyaya gelen oğlu Phoenix ile kızı London 2 yaşlarına geldi. Bir başka deyişle çocukları ikiz gibi büyüyor.

Bir süre önce haklarında boşanma söylentileri yayılsa da Hilton ile 44 yaşındaki kocası Carter Reum da mutlu bir hayat sürdürüyor.





ÜÇÜNCÜ ÇOCUK KONUSUNDA ASLA "OLMAZ" DEMİYOR

Durum böyleyken Paris Hilton aslında bir çocuk sahibi daha olabileceklerini söyledi.

Extra ile bir röportaj yapan Paris Hilton, kendisine üçüncü çocukla ilgili bir soru sorulduğunda "Ben asla, asla demem" diye yanıt verdi.

Hilton "Ben bebekleri çok seviyorum" dedi. Sonra da şöyle sürdürdü sözlerini: "Bir kızım ve bir oğlum olmasını seviyorum. Yani bilmiyorum. Ama yine de asla 'asla' dememek gerek." Bu sözleriyle de aslında bir çocuk sahibi daha olmaya o kadar da soğuk bakmadığını ifade etti.

Hilton "Bebekler çok çabuk büyüyor. Ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.

Sosyetik güzel kocası Carter Reum hakkında da "Düşlerimin gerçeğe dönüşmesi" diye konuştu. Sonra da kocasına övgüler yağdırdı: "Böyle adamların var olduğunu bilmezdim. O benim hayatımda gördüğüm en tatlı, en kibar, en destekleyici adam. Bana kendimi güvende hissettiriyor. Beni seviyor ve benim için her şeyi yapar" dedi.





ESKİ ÇILGIN HAYATINDAN ESER KALMADI

2021 yılında Carter Reum ile evlendikten sonra hayatı da kelimenin tam anlamıyla bambaşka bir çehreye büründü Hilton'un. Bir zamanların gece kulüplerinde sabahlayan o asi kızı gitti yerine durulmuş oturmuş, kendini çocuklarına adamış bir anne geldi.

Ama yine de söz konusu Paris Hilton olunca onun anneliğe geçişi de son derece olaylı oldu.

Tam da annesi Kathy "Paris çocuk doğurmak için uğraşıyor ama bir türlü çocuğu olmuyor" dedikten kısa bir süre sonra oğlu Phoenix Barron dünyaya geldi. Bu haber ilk duyulduğunda herkesi şaşırttı. Çünkü kimse Hilton'u hamile görmemişti. Zaten Hilton da bebeğinin taşıyıcı anne aracılığıyla doğduğunu saklamadı.

2023 yılının ocak ayında dünyaya gözlerini açan Phoenix'in ardından daha bir yıl bile geçmeden bu kız kardeşi London dünyaya geldi. Onu da ağabeyi gibi bir taşıyıcı anne dünyaya getirdi.

Her ne kadar Paris Hilton çocuklarını kendisi doğurmasa da onları kollarına aldıktan sonra da herkesi şaşırtarak gerçekten de örnek bir anneye dönüştü.

Paris Hilton, aslında anne olmadan yıllar önce kendi bebeğini doğurmaktan korktuğunu açık açık söylemişti.

Paris Hilton daha önce üç kez nişanlanıp ayrıldı. Dördüncü nişanlısı Carter Reum ile evlendikten sonra ise tam anlamıyla iyi bir anne ve örnek bir eş oldu.

Bu arada Hilton ile Reum'un bebeklerinin ikisini de aynı taşıyıcı anne dünyaya getirmedi. Bunun yerine iki farklı taşıyıcı anne kullandı ünlü çift.

Hilton'a göre bu durum bir gerçek hayat mucizesi... Sosyetik güzelin "melek taşıyıcı anneler" diye tanımladığı bu iki kadın da aynı yıl içinde hamile kaldı. Yine aynı yıl içinde bebekler dünyaya geldi.

Her ne kadar kendisi hamile kalıp dünyaya getirmemiş olsa da Paris Hilton, iki çocuğunun doğumundan sonra nefes almaya bile korkar hale geldi kitabında yazdığına göre.

Kendi deyimiyle "gözlerini kafesteki bu iki kuştan ayıramaz oldu." Çünkü yine onun kitabında yer verdiği kelimelerle tanımlamak gerekirse ikisi de "çok kırılgan, çok değerli."