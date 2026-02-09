İki çocuğunu babalarına bıraktı… Giyindi kuşandı, bütün gece prenses gibi dolandı

Haberin Devamı

Eski bir dizi oyuncusu olan ve ufak tefek rolleriyle elde ettiği şöhreti parlatmaya çalışırken tanışıp aşık olduğu Prens Harry’yle evlenerek bu şöhreti farklı bir yoldan elde eden Meghan Markle geçtiğimiz akşam tek başına bir davete katıldı.

Meghan Markle, cumartesi gecesi Los Angeles'ta düzenlenen 2026 Fifteen Percent Pledge Bağış Toplama Galası'na fazla ışıltı ve ihtişam kattı.

Davete yanında eşi Prens Harry olmadan katılan Sussex Düşesi, Harbison Studio'dan Charles Harbison tarafından özel olarak tasarlanmış, kalp yakasında siyah biyeleri olan, straplez istiridye rengi bir elbise giydi. Kollarının üzerine dramatik bir kuyruğu olan siyah kadife ve ipek bir şal örttü.

44 yaşındaki Markle, saçlarını sıkı bir topuz yaparak her zamanki minimal şıklığını tercih etti ve verdiği kırmızı halı pozlarıyla Hollywood yıldızlarından aşağı kalır bir yanı olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Prens Harry, Markle'a etkinliğe eşlik etmedi, ancak Meghan birkaç gün önce ofisinde çalışırken ona tatlı ikramlar getiren kocasının bir videosunu yayınlamıştı.

Markle ve Harry en son geçen ay Utah'daki Sundance Film Festivali'nde "Cookie Queens" belgesellerinin prömiyerinde birlikte görülmüşlerdi.

Meghan artık kraliyet ailesi üyesi olmadığı için özgürce kullandığı sosyal medya hesabından sık sık kocası Harry’yle aşk pozlarını paylaşıyor.

Çiftin evliliğinde görünür bir sorun olmasa da ABD’ye gittiklerinden beri ikili ne zaman ayrı ayrı görüntülense sürekli olarak evliliklerinin yolunda gitmediğine dair dedikodular duyulmaya başlıyor.