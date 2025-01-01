Yıllardır çocuklarının yüzünü saklıyorlar.... Dünyayı şaşırtan fotoğraf

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Sussex Düşesi Meghan ile Sussex Dükü Harry'nin 5 yaşındaki oğlu ile 3 yaşındaki kızı Lilibet'in yüzlerini, bebeklikleri dışında bugüne kadar net bir şekilde gören olmadı.

Ama geçen hafta internette dolaşmaya başlayan bir fotoğraf önce sosyal medyada sonra da internetteki haber sitelerinde kelimenin tam anlamıyla bir bomba etkisi yarattı.

YAPAY ZEKA ÜRÜNÜ

O fotoğrafta çiftin ilk çocuğu Archie ile ABD'de dünyaya gözlerini açan Lilibet yan yana objektife bakıyordu. Üstelik de bu görüntü Meghan ile Harry'nin Noel'i kutlamak için gönderdiği aile kartında yer alıyordu.

İlk anda çocuklarının özel hayatının basının ve kamuoyunun meraklı gözlerinden uzak kalması için çırpınan Harry'nin nasıl böyle bir adım attığı merak konusu oldu elbette.

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Ama sonra o pozun gerçek değil, yapay zeka ürünü olduğu ortaya çıktı.

Bir internet kullanıcısı iki kardeşin daha önce kamuoyuna yansıyan pozlarını alıp yapay zeka ile böyle aslında olmayan bir pozu yaratmıştı.

Tabii ki bu durum sosyal medyada başka bir harekete neden oldu.

YILLARDIR YÜZLERİNİ GÖREN OLMADI

Aslında Meghan Markle ile Prens Harry, geçtiğimiz aralık ayında çeşitli pozlarından oluşan bir kolajla kutlamıştı. O kolajda yer alan hiçbir pozda da Archie ile Lilibet'in yüzü görünmüyordu. İki kardeşi arkadan gösteren o pozda Archie ile Lilibet anne ve babalarına sarılmak için onlara doğru koşuyor.

Aslına bakılırsa Meghan ile Harry'nin o paylaşımı da geçen ay büyük bir tartışma konusu olmuştu.

Meghan ile Harry'nin paylaşımı oğullarının adından esinlenerek kurdukları Archewell adlı vakfın resmi internet sitesinde yer aldı.

Paylaşımda çiftin yıl boyu katıldıkları etkinliklerde çekilen fotoğrafları bir araya getirilmiş. Ama içlerinden bir tanesi var ki bütün diğer pozları geride bırakıyor.

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O karede çiftin oğlu Archie ile kızı Lilibet de bulunuyor. Archie annesine Lilibet de babasına doğru sarılmak için koşarken görülüyor. Ailenin yanında da üç tane köpeği var.

Ancak o pozda çiftin çocukları Archie ile Libibet'in yüzü görünmüyor...

Aslına bakılırsa çift çok nadir dönemler dışında iki çocuğun yüzünü de açık açık kamuoyuna göstermedi bugüne kadar.

Archie ile Lilibet, Meghan ve Harry'nin Noel kartındaki kolajda da bir fotoğrafla yer aldı. Ancak orada da iki kardeşin yüzü görünmüyordu.

BEBEKKEN ÇIKTIĞI YÜRT DIŞI GEZİSİNDE KAMERA KARŞISINDAYDI

Archie dünyaya geldiğinde henüz küçük bir bebekken annesi ve babasının kucağında kamuoyunun karşısına çıktı. Sonra Meghan ve Harry ile birlikte bir Güney Afrika gezisine çıktı. O sırada da hep kamera karşısındaydı.

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Ama çift ABD'ye taşındıktan sonra Archie'nin yüzü nadiren göründü. Kardeşi Lilibet'in yüzünü ise bugüne kadar neredeyse gören olmadı.

Ağabeyi Prens William ile Kate Middleton'ın çocukları George, Charlotte ve Louis biraz da konumları gereği halkın karşısında büyüyor. Ama Harry ile Meghan tam tersine iki çocuklarını olabildiğince gizli tutuyor.

Harry'nin bir arkadaşı aslında çiftin çocuklarını kamuoyuna göstermekten çekindiğini belirtti. Onun söylediğine göre bunun nedeni de Harry'nin ailesinin güvenliğiyle ilgili endişeleri.

Özellikle iki çocuğunun mahremiyetini ve güvenliğini korumak için de bunu yapmak zorunda hissediyor kendini. Oğlu Archie ile kızı Lilibet'in kaçırılma korkusu olmadan normal bir şekilde büyümelerini istiyor Harry.

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Harry, karısı ve oğluyla ABD'ye taşınmadan önce de "Karımın, annemin kaderini paylaşmasını istemiyorum" diyerek ailesiyle ilgili güvenlik endişelerini de kimseden gizlememişti.

Bu arada Harry ile Meghan'ın yine Prenses Diana'yı "kullandığını" ileri sürenler de oldu. 1991 yılında Toronto'ya yapılan bir ziyaret sırasında Diana iki oğluna kollarını açıp sarılmak için bekliyordu. Sonra da onlara sımsıkı sarılıyordu.